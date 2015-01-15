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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 436437438439>
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 15:36

juristkostya все ваши примеры как раз об обратном что вы не хозяин своего времени, у хозяина нет проблем встретится по бизнесу или у стоматолога В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ. А если человек вечно чем то занят, то он раб организации на которую работает либо другого дела которым занят. Бывают рабы денег, но это другая история. У рабства много форм. В том числе жить возле метро, чтоб удобно ездить на работу тоже рабство локации.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 17:03

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  vitaliian написав:все ваши примеры как раз об обратном что вы не хозяин своего времени

вам осталась сущая мелочь: показать запись к стоматологу на ночь с субботы на воскресенье. Ещё можно протокол переговоров от 7 утра понедельника :-)))))))))
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 18:05

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

akurt написав:"Скоро сказки сказываются - да не скоро дела делаются..."
(девиз большинства участников Финансового форума Украины)

Итак, совсем незамеченным прошла вчерашняя публикация о количестве квартир, купленных иностранцами в Турции в ноябре 2021: а ведь побиты рекорды всех предыдущих годов!
Украина - в ТОП-20 на месте 10.
Тенденция (!!!) простая, как турецкий апельсин (сейчас сезон апельсинов и он будет продолжаться до марта): устойчивый спрос иностранцев на квартиры в Турции, второе место среди всех покупок - кто бы сомневался - Анталия.
Вот не поверите, но мне удалось познакомиться с нашей украинкой, которая с гордостью мне сообщила, что она как раз вошла в цифру "167" - рекордная цифра количества покупок квартир украинцами за все годы (до этого рекордом была цифра 127 - кажется, в июле).

Пані звуть "Тетяна", а прізвище її Ххххххххко.
Всі деталі вона не розкриває, але головне є:
- квартиру купила 2+1;
- площа 85 кв. м.
- Район Анталії Konyaalti (престижний), мікрораойн Liman (суперпрестижний приморський).
- будинку 10 років. Вторинний ринок.
- ціна на день купівлі 625 000 лір або на день купівлі 61 000 доларів США.
- дата купівлі - вівторок 16 листопада 2021.

Мені стало цікаво, чи є ще щось схоже в продажу. Робимо пошук на знаменитому сайті купівлі/продажу Sahibinden - фільтр 2+1 - мікрорайон Ліман (порт) та відразу знаходимо схожий варіант:
Зображення
Беремо калькулятор: 890 000 лір. Курс станом на цю мить 1 долар=16,05 - маємо ціну на трикімнатну квартиру майже біля моря 55 450 доларів США.
Найближчі конкуренти - 940 000 лир або 58 750 доларів США.

Не зівай, Хомко, на те й ярмарок!

Не всім сподобається вторинний ринок - але ж він існує.
До моря - безкоштовний пляж, безкоштовні туалети, безкоштовний прісний душ, безкоштовні переодгальні, безкоштовна парковка прямо біля моря - гадаю 1000 м.
Зображення

Чим приваблює іноземців така інвестиція?
- чудовий клімат - зараз в Анталії сонячно, голубе небо, +13, вдень очікується +16. Температура води в Середземному морі саме зараз +20!!!!!
- ціна на утримання квартири: від 100 до 240 лір або від 6,5 до 16 доларів на місяць.
- ціна на природний газ: 1,48/16=0,0925$ куб. м або 2,52 гривні за 1 куб.м.
- ціна на електричну енергію: 1,00/16=0,0625$ або 1,70 гривні за 1 кВтгод.
- ціна на волопостачання та водовідведення: 5/16=0,31$ або 8,53 гривні за 1 куб. м.
- ціна на вивезення смфіття - з квартири 3/16=0,1875$ на місяць або 5,12 гривні на місяць.
- ціна на бензин та ДП: 10,60/16=0,66$ літр або 18 гривень за 1 літр.
- ціна на проіїзд у міському транспорті 4,1/16=0,25$.
- аеропорт - три термінали, зв"язок з усіма містами Європи і України.

P.S. antey1969 - а ну-ка прокричи громко: "akurt=рыло"!
Так ласкает слух...
Класс, спасибо за инфо!

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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 23:57

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

цікаво, якщо слухати пана акурта, вже кілька років в туреччині нерухомість стрімко дорожчає. а тут, 85 квадратів за 55тис баксів. я так думаю, 10 років тому коштувало дорожче..
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 00:33

  DmitryK написав:цікаво, якщо слухати пана акурта, вже кілька років в туреччині нерухомість стрімко дорожчає. а тут, 85 квадратів за 55тис баксів. я так думаю, 10 років тому коштувало дорожче..

он живет в альтернативном измерении...

https://www.nytimes.com/2021/12/14/business/economy/turkey-inflation-economy-lira.html
Понаехал
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 01:12

  DmitryK написав:цікаво, якщо слухати пана акурта, вже кілька років в туреччині нерухомість стрімко дорожчає. а тут, 85 квадратів за 55тис баксів. я так думаю, 10 років тому коштувало дорожче..


Напоролся на канал интересный, по эмигрантам:

- https://www.youtube.com/watch?v=vQX73MFm4RE

И второй - https://www.youtube.com/watch?v=s20GUKJS-Xc

Неожиданно узнал, что моя дальняя родственница из Москвы переехала с семьей в Аланию, живут уже второй год, работают удаленно, клиенты в России, а сын в местную школу пошел, турецкий учить. Хвалит конечно местные условия, а они нормально так по миру покатались, по 4 раза в год выезжали, было с чем сравнивать.

Конечно Эрдоган "как я и говорил", ведет экономику Турции в ж*пу, но, и как бы это цинично не звучало, для туристов и тех кто получает доход в твердой валюте, это даже и хорошо - все дешевле будет.

Вон из видео, можно прикинуть, реально все не дорого.

По поводу темы ветки - покупка жилья в Алании (через агенство Акурта 8) , конечно), я так и не нашел вменяемой статистике по динамике цены на недвижку в долларах, вот разве что - https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect ... f0-nuGCHg3
Kripo
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 10:11

Kripo
В общем, что и требовалось доказать.
Рост цен на недвижимость в Турции с начала 2017-го в 2 - 2.2 раза(в лирах)
За то же самое время лира обесценилась в пять раз.
Ну как бы да... Выгодная инвестиция :roll:
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antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 13:57

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  Frant написав:Туреччина - авторитарна і закрита інформаційно країна.
Тому в Інтернеті немає або мало даних щодо статистики чи дінаміки цін на турецьку курортну чи столичну нерухомість.


Пфф, не надо перегибать, ну слегка авторитарна, это да, но до "закрытости" еще как до луны пешком.

И статистика вся наверняка есть, но большая часть в Лирах цены, или самому пересчитывать, или на турецком инфа, искать надо короче.
Kripo
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 20:54

  DmitryK написав:цікаво, якщо слухати пана акурта, вже кілька років в туреччині нерухомість стрімко дорожчає. а тут, 85 квадратів за 55тис баксів. я так думаю, 10 років тому коштувало дорожче..

Причина простая: Вы просто не разбираетесь в недвижимости.
В эти дни в Киеве можно найти трешку за 25 000 и за 2 500 000.
Долларов.
Научитесь различать дешевое и нормальное - заходите.

P.S. antey1969 - утешайте себя цифрами и графиками.
Больше то делать нечего. Корыто разбито. Перспектив нет. Инвестиций нет.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 21:03

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Понравилось видео. В принципе понятен уровень цен в магазинах, на заправках и т.д. Если что, видео по Турцию. Для удобосмотримости блогеры сразу перевели цены, в том числе и в гривны. Создаётся стойкое впечатление, что нас тут "грабят", так как цены в Украине На продукты первой необходимости в разы выше. Почему? Не знаю, самому интересно. Но цены в видео, что на продукты, что на шмотки, как говорит Акурт - это пещера Алладина. Я ещё могу понять-принять, почему апельсины-манадарины копеечные, но всё остальное заставляет глубоко задуматься. Что скажет коллективный разум??))
San1t
 
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