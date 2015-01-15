Kripo написав:Конечно Эрдоган "как я и говорил", ведет экономику Турции в ж*пу, но, и как бы это цинично не звучало, для туристов и тех кто получает доход в твердой валюте, это даже и хорошо - все дешевле будет.
Вон из видео, можно прикинуть, реально все не дорого.
По поводу темы ветки - покупка жилья в Алании (через агенство Акурта , конечно)
Kripo! Нахожусь сегодня в Анкаре - это столица - и с большой приятностью награждаю Вас номером "31": Вы номер 31, который определил во мне Директора/Председателя правления/Президента "агенства".
Приятно мне до безобразия.
Это особенно если учесть, что я никогда жизни не работал никаким чиновником ни на какой должности и ни разу не был никаким директором и нигде.
Вот заметьте - тут сформировалось толпа безработных и бесквартирных - мало того - такие, которые никогда в жизни не были или за границей вообще, или в Турции конкретно - и ни одному полуголодному безработному такую должность не предложили.
А тут аж 31 человек - и все мне! Круто!!!!
Вот предыдущие 30 - я удивляюсь как их держат на работе в офисах - я бы выгнал немедленно - вот так не разбираться в людях и первому встречному предлагать должность директора/Председателя правления/Президента. Прикольно.
По поводу действий правительства Турции - а президент одновременно и премьер-министр.
1. Меня самого удивляет спокойствие экономической политики правительства - вот в Украине доллар бы стал не 27,3, а 37,3 - Бог ты мой - чтобы началось - уже рыдали и плакали бы все.
Нет все спокойно, и все хорошо.
Подрожало кое что и кое где.
Иностранцев это вообще не касается: мен за доллар сегодня выдали много много много много тысяч лир по курсу 16,20. Сказка!!!!!
Я сегодня заправился самым дешёвым в мире - после Венесуэлы - а вам и не снилось заправиться по 18 гривен за литр - бензином и планировал выехать в 10-00 на Анкару - но выехал только в 14-30 - так как срочно позвонили очень очень очень уважаемые люди и именно по бизнес-делам - и конечно НЕ для того, чтобы им втюхать квартиру от меня им (Боже, ну как примитивно - ну вот люди привыкли работать ФОПами на первой категории и выше не поднимаются) или от них - мне - а мне кое что ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ предложить. Переводчика в руки - и работал до 14-30 очень активно.
2. Проехал за рулем с 14-30 до 21-00 пол-Турции - специально выбрал дальний маршрут, чтобы не ехать по горам в вечер/ночь - так вот "Велике будівництво" от президента ДАВНО ЗАВЕРШЕНО - вот Анталии до Афьона (где знаменитые термальные источники и откуда минеральная вода идет на
экспорты 30 стран мира)) - шикарная трасса по 2 полосы в каждом направлении, а вот от Афьона в сторону Анкары - вообще бомба - скоростная трасса - на 300 км нет ни одного светофора ни одного перекрестка - на одном дыхании при мокром снеге.
ЭТО УЖЕ СДЕЛАНО И УЖЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ.
Эрдоган работает на БУДУЩЕЕ СТРАНЫ.
Однозначно.
Я это сказал, когда в этом году проехал по новой трассе вокруг Стамбула - трасса О-7 - Вы такого никогда жизни не видели - 4 полосы в каждом направлении, скорость 130 - на сотни километров - но этого мало - несколько туннелей и в каждом туннеле - 4 (ЧЕТЫРЕ!!!!) полосы и в августе итальянцами поставлен рекорд - в 2 туннеля залетел самолёт - во как! САМОЛЕТ!
Зацените какие туннели!
Потому однозначно работают на будущее страны.
Ну и умных иностранцев, у которых хватило ума инвестировать именно сюда...
Всем удачных инвестиций.
Пока у всех не получается.
Не злитесь: не получается.
Дальше пустой пустопорожней болтовни и графиков - для себя и семьи не получается НИЧЕГО.
Не обижайтесь, но правда.