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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 436437438439
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 21:18

  Kripo написав:Конечно Эрдоган "как я и говорил", ведет экономику Турции в ж*пу, но, и как бы это цинично не звучало, для туристов и тех кто получает доход в твердой валюте, это даже и хорошо - все дешевле будет.
Вон из видео, можно прикинуть, реально все не дорого.
По поводу темы ветки - покупка жилья в Алании (через агенство Акурта 8) , конечно)


Kripo! Нахожусь сегодня в Анкаре - это столица - и с большой приятностью награждаю Вас номером "31": Вы номер 31, который определил во мне Директора/Председателя правления/Президента "агенства".
Приятно мне до безобразия.
Это особенно если учесть, что я никогда жизни не работал никаким чиновником ни на какой должности и ни разу не был никаким директором и нигде.
Вот заметьте - тут сформировалось толпа безработных и бесквартирных - мало того - такие, которые никогда в жизни не были или за границей вообще, или в Турции конкретно - и ни одному полуголодному безработному такую должность не предложили.
А тут аж 31 человек - и все мне! Круто!!!!

Вот предыдущие 30 - я удивляюсь как их держат на работе в офисах - я бы выгнал немедленно - вот так не разбираться в людях и первому встречному предлагать должность директора/Председателя правления/Президента. Прикольно.

По поводу действий правительства Турции - а президент одновременно и премьер-министр.
1. Меня самого удивляет спокойствие экономической политики правительства - вот в Украине доллар бы стал не 27,3, а 37,3 - Бог ты мой - чтобы началось - уже рыдали и плакали бы все.
Нет все спокойно, и все хорошо.
Подрожало кое что и кое где.
Иностранцев это вообще не касается: мен за доллар сегодня выдали много много много много тысяч лир по курсу 16,20. Сказка!!!!!
Я сегодня заправился самым дешёвым в мире - после Венесуэлы - а вам и не снилось заправиться по 18 гривен за литр - бензином и планировал выехать в 10-00 на Анкару - но выехал только в 14-30 - так как срочно позвонили очень очень очень уважаемые люди и именно по бизнес-делам - и конечно НЕ для того, чтобы им втюхать квартиру от меня им (Боже, ну как примитивно - ну вот люди привыкли работать ФОПами на первой категории и выше не поднимаются) или от них - мне - а мне кое что ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ предложить. Переводчика в руки - и работал до 14-30 очень активно.
2. Проехал за рулем с 14-30 до 21-00 пол-Турции - специально выбрал дальний маршрут, чтобы не ехать по горам в вечер/ночь - так вот "Велике будівництво" от президента ДАВНО ЗАВЕРШЕНО - вот Анталии до Афьона (где знаменитые термальные источники и откуда минеральная вода идет на
экспорты 30 стран мира)) - шикарная трасса по 2 полосы в каждом направлении, а вот от Афьона в сторону Анкары - вообще бомба - скоростная трасса - на 300 км нет ни одного светофора ни одного перекрестка - на одном дыхании при мокром снеге.
ЭТО УЖЕ СДЕЛАНО И УЖЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ.
Эрдоган работает на БУДУЩЕЕ СТРАНЫ.
Однозначно.
Я это сказал, когда в этом году проехал по новой трассе вокруг Стамбула - трасса О-7 - Вы такого никогда жизни не видели - 4 полосы в каждом направлении, скорость 130 - на сотни километров - но этого мало - несколько туннелей и в каждом туннеле - 4 (ЧЕТЫРЕ!!!!) полосы и в августе итальянцами поставлен рекорд - в 2 туннеля залетел самолёт - во как! САМОЛЕТ!
Зацените какие туннели!
Потому однозначно работают на будущее страны.
Ну и умных иностранцев, у которых хватило ума инвестировать именно сюда...

Всем удачных инвестиций.
Пока у всех не получается.
Не злитесь: не получается.
Дальше пустой пустопорожней болтовни и графиков - для себя и семьи не получается НИЧЕГО.
Не обижайтесь, но правда.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 18 гру, 2021 21:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 21:22

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  San1t написав:Создаётся стойкое впечатление, что нас тут "грабят", так как цены в Украине На продукты первой необходимости в разы выше.

Наценки официальных дистрибюторов и торговых сетей.
Пример, пачка кофе Lavazza Qualita Rossa меленая 250г
В магазине с контробасом - 73 грн.
В Ашане (магазин не самый дорогой) - 160.55 грн.
https://auchan.zakaz.ua/uk/products/000 ... vaza-250g/
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 21:28

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:номер 31, который определил во мне Директора/Председателя правления/Президента "агенства".
Приятно мне до безобразия.

З такою славою треба Вам все таки відкривати власне агенство :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 21:34

  BIGor написав:Наценки официальных дистрибюторов и торговых сетей.
(...)
В магазине с контробасом

дело точно в наценке сетей?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 21:38

  juristkostya написав:
  BIGor написав:Наценки официальных дистрибюторов и торговых сетей.
(...)
В магазине с контробасом

дело точно в наценке сетей?

Да и официального дистрибьютора.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 21:38

Так саме прикольне, що в у них в мозок не вкладається, що можна заробляти головОМ, а не ногОМ.
Тому і вигадують те, чим самим на вдалося влаштуватися...
Але мені прємно: так класно звучить: агЄнтствО, Хвірма, охвІс, мабуть же кімната, секретарка, кАвА...

Печатка... там же - мабуть - є якась козирна печатка... Може кольорова...
Супер..

BIGor! Я в начале печалится, что на Финансовом форуме культивируется и поощряется явный примитивизм - все эти "сральники", "Килька в томатном соусе", жуткие с мусорки сковородки с чем то рыгачным, грязные вонючие газовые печи и глупые глупые бесконечные размышления/измышления - а теперь понял, что это классно.
Иногда слушаю Жванецкого - из старого - так Михаил Михайлович такого не мог придумать.
Тут прикольнее.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 18 гру, 2021 21:47, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 21:43

  BIGor написав:
  juristkostya написав:
  BIGor написав:Наценки официальных дистрибюторов и торговых сетей.
(...)
В магазине с контробасом

дело точно в наценке сетей?

Да и официального дистрибьютора.
действительно, ведь "контрабас" - это, что ввезено в обход сетевого маркета :-))))))))))
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 22:08

  akurt написав:
  Kripo написав:Конечно Эрдоган "как я и говорил", ведет экономику Турции в ж*пу, но, и как бы это цинично не звучало, для туристов и тех кто получает доход в твердой валюте, это даже и хорошо - все дешевле будет.
Вон из видео, можно прикинуть, реально все не дорого.
По поводу темы ветки - покупка жилья в Алании (через агенство Акурта 8) , конечно)


Kripo! Нахожусь сегодня в Анкаре - это столица - и с большой приятностью награждаю Вас номером "31": Вы номер 31, который определил во мне Директора/Председателя правления/Президента "агенства".
Приятно мне до безобразия.
Это особенно если учесть, что я никогда жизни не работал никаким чиновником ни на какой должности и ни разу не был никаким директором и нигде.
Вот заметьте - тут сформировалось толпа безработных и бесквартирных - мало того - такие, которые никогда в жизни не были или за границей вообще, или в Турции конкретно - и ни одному полуголодному безработному такую должность не предложили.
А тут аж 31 человек - и все мне! Круто!!!!

Вот предыдущие 30 - я удивляюсь как их держат на работе в офисах - я бы выгнал немедленно - вот так не разбираться в людях и первому встречному предлагать должность директора/Председателя правления/Президента. Прикольно.

По поводу действий правительства Турции - а президент одновременно и премьер-министр.
1. Меня самого удивляет спокойствие экономической политики правительства - вот в Украине доллар бы стал не 27,3, а 37,3 - Бог ты мой - чтобы началось - уже рыдали и плакали бы все.
Нет все спокойно, и все хорошо.
Подрожало кое что и кое где.
Иностранцев это вообще не касается: мен за доллар сегодня выдали много много много много тысяч лир по курсу 16,20. Сказка!!!!!
Я сегодня заправился самым дешёвым в мире - после Венесуэлы - а вам и не снилось заправиться по 18 гривен за литр - бензином и планировал выехать в 10-00 на Анкару - но выехал только в 14-30 - так как срочно позвонили очень очень очень уважаемые люди и именно по бизнес-делам - и конечно НЕ для того, чтобы им втюхать квартиру от меня им (Боже, ну как примитивно - ну вот люди привыкли работать ФОПами на первой категории и выше не поднимаются) или от них - мне - а мне кое что ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ предложить. Переводчика в руки - и работал до 14-30 очень активно.
2. Проехал за рулем с 14-30 до 21-00 пол-Турции - специально выбрал дальний маршрут, чтобы не ехать по горам в вечер/ночь - так вот "Велике будівництво" от президента ДАВНО ЗАВЕРШЕНО - вот Анталии до Афьона (где знаменитые термальные источники и откуда минеральная вода идет на
экспорты 30 стран мира)) - шикарная трасса по 2 полосы в каждом направлении, а вот от Афьона в сторону Анкары - вообще бомба - скоростная трасса - на 300 км нет ни одного светофора ни одного перекрестка - на одном дыхании при мокром снеге.
ЭТО УЖЕ СДЕЛАНО И УЖЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ.
Эрдоган работает на БУДУЩЕЕ СТРАНЫ.
Однозначно.
Я это сказал, когда в этом году проехал по новой трассе вокруг Стамбула - трасса О-7 - Вы такого никогда жизни не видели - 4 полосы в каждом направлении, скорость 130 - на сотни километров - но этого мало - несколько туннелей и в каждом туннеле - 4 (ЧЕТЫРЕ!!!!) полосы и в августе итальянцами поставлен рекорд - в 2 туннеля залетел самолёт - во как! САМОЛЕТ!
Зацените какие туннели!
Потому однозначно работают на будущее страны.
Ну и умных иностранцев, у которых хватило ума инвестировать именно сюда...

Всем удачных инвестиций.
Пока у всех не получается.
Не злитесь: не получается.
Дальше пустой пустопорожней болтовни и графиков - для себя и семьи не получается НИЧЕГО.
Не обижайтесь, но правда.
нагадую любителям задешево жити, в Україні можна на жити в середньому на $100...$125 і "все включено", а в деякі місяці можна і в $80 вписатися
https://fi202x.blogspot.com/2021/08/775.html
а можна і в США на $30 в тиждень
flyman
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  #<1 ... 436437438439
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