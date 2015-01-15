akurt написав:

Kripo написав: Конечно Эрдоган "как я и говорил", ведет экономику Турции в ж*пу, но, и как бы это цинично не звучало, для туристов и тех кто получает доход в твердой валюте, это даже и хорошо - все дешевле будет.

Вон из видео, можно прикинуть, реально все не дорого.

По поводу темы ветки - покупка жилья в Алании (через агенство Акурта , конечно) Конечно Эрдоган "как я и говорил", ведет экономику Турции в ж*пу, но, и как бы это цинично не звучало, для туристов и тех кто получает доход в твердой валюте, это даже и хорошо - все дешевле будет.Вон из видео, можно прикинуть, реально все не дорого.По поводу темы ветки - покупка жилья в Алании (через агенство Акурта, конечно)

Нахожусь сегодня в Анкаре - это столица - и с большой приятностью награждаю ВасВы номер 31, который определил во мне Директора/Председателя правления/Президента "агенства".Это особенно если учесть, что я никогда жизни не работал никаким чиновником ни на какой должности и ни разу не был никаким директором и нигде.Вот заметьте - тут сформировалось толпа безработных и бесквартирных - мало того - такие, которые никогда в жизни не были или за границей вообще, или в Турции конкретно - и ни одному полуголодному безработному такую должность не предложили.А тут аж 31 человек - и все мне! Круто!!!!Вот предыдущие 30 - я удивляюсь как их держат на работе в офисах - я бы выгнал немедленно - вот так не разбираться в людях и первому встречному предлагать должность директора/Председателя правления/Президента. Прикольно.По поводу действий правительства Турции - а президент одновременно и премьер-министр.1. Меня самого удивляет спокойствие экономической политики правительства - вот в Украине доллар бы стал не 27,3, а 37,3 - Бог ты мой - чтобы началось - уже рыдали и плакали бы все.Подрожало кое что и кое где.Иностранцев это вообще не касается: мен за доллар сегодня выдали много много много много тысяч лир по курсу 16,20. Сказка!!!!!Я сегодня заправился самым дешёвым в мире - после Венесуэлы - а вам и не снилось заправиться по 18 гривен за литр - бензином и планировал выехать в 10-00 на Анкару - но выехал только в 14-30 - так как срочно позвонили очень очень очень уважаемые люди и именно по бизнес-делам - и конечно НЕ для того, чтобы им втюхать квартиру от меня им () или от них - мне - а мне кое что ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ предложить. Переводчика в руки - и работал до 14-30 очень активно.2. Проехал за рулем с 14-30 до 21-00 пол-Турции - специально выбрал дальний маршрут, чтобы не ехать по горам в вечер/ночь - так вот "Велике будівництво" от президента ДАВНО ЗАВЕРШЕНО - вот Анталии до Афьона (где знаменитые термальные источники и откуда минеральная вода идет наэкспорты 30 стран мира)) - шикарная трасса по 2 полосы в каждом направлении, а вот от Афьона в сторону Анкары - вообще бомба - скоростная трасса - на 300 км нет ни одного светофора ни одного перекрестка - на одном дыхании при мокром снеге.ЭТО УЖЕ СДЕЛАНО И УЖЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ.Эрдоган работает на БУДУЩЕЕ СТРАНЫ.Однозначно.Я это сказал, когда в этом году проехал по новой трассе вокруг Стамбула - трасса О-7 -- 4 полосы в каждом направлении, скорость 130 - на сотни километров - но этого мало - несколько туннелей и в каждом туннеле - 4 (ЧЕТЫРЕ!!!!) полосы и в августе итальянцами поставлен рекорд - в 2 туннеля залетел самолёт - во как! САМОЛЕТ!Зацените какие туннели!Потому однозначно работают на будущее страны.ВсемПока у всех не получается.Дальше пустой пустопорожней болтовни и графиков -Не обижайтесь, но правда.