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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 436437438439
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 21:18

  Kripo написав:Конечно Эрдоган "как я и говорил", ведет экономику Турции в ж*пу, но, и как бы это цинично не звучало, для туристов и тех кто получает доход в твердой валюте, это даже и хорошо - все дешевле будет.
Вон из видео, можно прикинуть, реально все не дорого.
По поводу темы ветки - покупка жилья в Алании (через агенство Акурта 8) , конечно)


Kripo! Нахожусь сегодня в Анкаре - это столица - и с большой приятностью награждаю Вас номером "31": Вы номер 31, который определил во мне Директора/Председателя правления/Президента "агенства".
Приятно мне до безобразия.
Это особенно если учесть, что я никогда жизни не работал никаким чиновником ни на какой должности и ни разу не был никаким директором и нигде.

Всем удачных инвестиций.
Пока у всех не получается.
Не злитесь: не получается.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 19 гру, 2021 02:28, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 21:28

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:номер 31, который определил во мне Директора/Председателя правления/Президента "агенства".
Приятно мне до безобразия.

З такою славою треба Вам все таки відкривати власне агенство :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 21:38

Так саме прикольне, що в у них в мозок не вкладається, що можна заробляти головОМ, а не ногОМ. Тобто якось інакше...
Тому і вигадують те, чим/ким самим на вдалося влаштуватися...
Але мені прємно, так класно звучить: кАнтора, агЄнтствО, Хвірма, оХвІс, мабуть же кімната, секретарка, прінтер (в мене немає), кАвА...
Печатка... там же - мабуть - є якась козирна печатка... Може кольорова...
Супер.. Класне в мене хобі... За хобі - посади видають...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 19 гру, 2021 02:34, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 22:08

  akurt написав:
  Kripo написав:Конечно Эрдоган "как я и говорил", ведет экономику Турции в ж*пу, но, и как бы это цинично не звучало, для туристов и тех кто получает доход в твердой валюте, это даже и хорошо - все дешевле будет.
Вон из видео, можно прикинуть, реально все не дорого.
По поводу темы ветки - покупка жилья в Алании (через агенство Акурта 8) , конечно)


Kripo! Нахожусь сегодня в Анкаре - это столица - и с большой приятностью награждаю Вас номером "31": Вы номер 31, который определил во мне Директора/Председателя правления/Президента "агенства".
Приятно мне до безобразия.
Это особенно если учесть, что я никогда жизни не работал никаким чиновником ни на какой должности и ни разу не был никаким директором и нигде.
Вот заметьте - тут сформировалось толпа безработных и бесквартирных - мало того - такие, которые никогда в жизни не были или за границей вообще, или в Турции конкретно - и ни одному полуголодному безработному такую должность не предложили.
А тут аж 31 человек - и все мне! Круто!!!!

Вот предыдущие 30 - я удивляюсь как их держат на работе в офисах - я бы выгнал немедленно - вот так не разбираться в людях и первому встречному предлагать должность директора/Председателя правления/Президента. Прикольно.

По поводу действий правительства Турции - а президент одновременно и премьер-министр.
1. Меня самого удивляет спокойствие экономической политики правительства - вот в Украине доллар бы стал не 27,3, а 37,3 - Бог ты мой - чтобы началось - уже рыдали и плакали бы все.
Нет все спокойно, и все хорошо.
Подрожало кое что и кое где.
Иностранцев это вообще не касается: мен за доллар сегодня выдали много много много много тысяч лир по курсу 16,20. Сказка!!!!!
Я сегодня заправился самым дешёвым в мире - после Венесуэлы - а вам и не снилось заправиться по 18 гривен за литр - бензином и планировал выехать в 10-00 на Анкару - но выехал только в 14-30 - так как срочно позвонили очень очень очень уважаемые люди и именно по бизнес-делам - и конечно НЕ для того, чтобы им втюхать квартиру от меня им (Боже, ну как примитивно - ну вот люди привыкли работать ФОПами на первой категории и выше не поднимаются) или от них - мне - а мне кое что ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ предложить. Переводчика в руки - и работал до 14-30 очень активно.
2. Проехал за рулем с 14-30 до 21-00 пол-Турции - специально выбрал дальний маршрут, чтобы не ехать по горам в вечер/ночь - так вот "Велике будівництво" от президента ДАВНО ЗАВЕРШЕНО - вот Анталии до Афьона (где знаменитые термальные источники и откуда минеральная вода идет на
экспорты 30 стран мира)) - шикарная трасса по 2 полосы в каждом направлении, а вот от Афьона в сторону Анкары - вообще бомба - скоростная трасса - на 300 км нет ни одного светофора ни одного перекрестка - на одном дыхании при мокром снеге.
ЭТО УЖЕ СДЕЛАНО И УЖЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ.
Эрдоган работает на БУДУЩЕЕ СТРАНЫ.
Однозначно.
Я это сказал, когда в этом году проехал по новой трассе вокруг Стамбула - трасса О-7 - Вы такого никогда жизни не видели - 4 полосы в каждом направлении, скорость 130 - на сотни километров - но этого мало - несколько туннелей и в каждом туннеле - 4 (ЧЕТЫРЕ!!!!) полосы и в августе итальянцами поставлен рекорд - в 2 туннеля залетел самолёт - во как! САМОЛЕТ!
Зацените какие туннели!
Потому однозначно работают на будущее страны.
Ну и умных иностранцев, у которых хватило ума инвестировать именно сюда...

Всем удачных инвестиций.
Пока у всех не получается.
Не злитесь: не получается.
Дальше пустой пустопорожней болтовни и графиков - для себя и семьи не получается НИЧЕГО.
Не обижайтесь, но правда.
нагадую любителям задешево жити, в Україні можна на жити в середньому на $100...$125 і "все включено", а в деякі місяці можна і в $80 вписатися
https://fi202x.blogspot.com/2021/08/775.html
а можна і в США на $30 в тиждень
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 22:23

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  flyman написав:а можна і в США на $30 в тиждень

В США взагалі дешеві ціни - бо є спец.магазини для бідних
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 09:00

  flyman написав:нагадую любителям задешево жити, в Україні можна на жити в середньому на $100...$125 і "все включено", а в деякі місяці можна і в $80 вписатися

Вспомнился мне известный мультик, как мне кажется подходит к нашей теме обсуждения. Видите ли flyman, можно конечно. Некоторые например, языком умываются, а некоторые и мышей едят.
При таких вводных, ещё дешевле выйдет))))) :mrgreen:

По поводу жити в середньому на $100...$125 і "все включено" я не знаю слава богу, но мне такой суммы не хватает в месяц на семью, на поход в магазин бытовой химии. Поэтому если лапой умываться, то возможно. Но верю в то, что мы родились на этот свет, чтобы жить, а не мучаться.
flyman, праздник сегодня. На какую сумму Миколайчик принёс Вашим детям подарков??? Новый год на носу, сколько планируете потратить, как праздновать??? Хочу понять, как это уместить в 100-125 бакс в месяц. Я так понимаю, гвоздём развлекательной программы будет слушать, как другие взрывают петарды в новогоднюю ночь? Бесплатно, но... не весело.
San1t
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 17:06

:twisted:
  San1t написав:
  flyman написав:нагадую любителям задешево жити, в Україні можна на жити в середньому на $100...$125 і "все включено", а в деякі місяці можна і в $80 вписатися

Вспомнился мне известный мультик, как мне кажется подходит к нашей теме обсуждения. Видите ли flyman, можно конечно. Некоторые например, языком умываются, а некоторые и мышей едят.
При таких вводных, ещё дешевле выйдет))))) :mrgreen:

По поводу жити в середньому на $100...$125 і "все включено" я не знаю слава богу, но мне такой суммы не хватает в месяц на семью, на поход в магазин бытовой химии. Поэтому если лапой умываться, то возможно. Но верю в то, что мы родились на этот свет, чтобы жить, а не мучаться.
flyman, праздник сегодня. На какую сумму Миколайчик принёс Вашим детям подарков??? Новый год на носу, сколько планируете потратить, как праздновать??? Хочу понять, как это уместить в 100-125 бакс в месяц. Я так понимаю, гвоздём развлекательной программы будет слушать, как другие взрывают петарды в новогоднюю ночь? Бесплатно, но... не весело.

Дві особи $200..$250.
Якщо 4ри, як в долярчика, то
$400..$500 в місяць на сім'ю.
Тут же мова була як жити дешево в Туреччині. На що відповідь - ще дешевше можна і в Україні.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 22:05

ЗАХОДИ НЕ БОЙСЯ, УХОДИ НЕ ПЛАЧЬ!

Или почему украинцам не стоит покупать недвижимость в Турции в КАЧЕСТВЕ ИНВЕСТИЦИИ.

Ну что господа, однако новости печальные из Турции для всех ДЕПОЗИТЧИКОВ В ЛИРАХ И "ВЛОШИВШИХСЯ" В ДАЧУ ВОЗЛЕ МОРЯ.

Во-первых :  начались массовые демонстрации за поднятие минимальной зарплаты,  которая у турков уже около 200$, чего хватает только оплатить счета за коммуналку и на скудное питание. Также турки с ухудшением состояния экономики стали враждебно относится к беженцам, а думаете к иностранцам-христианам будет лучше? Не зря ведь акурту рекомендовали запасаться тушёнкой.


Во-вторых : многие инвесторы имеющие по несколько обьектов несколько недвижимости и более в таких случаях начинают срочно "сливать" свои активы, закрывают прибыль и выходят из рынка, что бы не подвергать себя лишним рискам, тем более на фоне безумных решений  Эрдогана.
Особенно глупым из которых, является  понижение учётной ставки в существующих реалиях, что если и даст сомнительный положительный эффект для экономики страны, то не ранее чем через пол года и более.  До этого времени уже могут начатся голодные бунты и забастовки по всей стране, вплоть до введения ЧП.

В-третьих: падение лиры не сразу и не полностью коррелируется с ценами НА НЕДВИЖИМОСТЬ В ВАЛЮТЕ. ПОЭТОМУ ПРИ ТАКОЙ ДИНАМИКЕ СКОРО БУДЕТ ЗАМЕТЕН БОЛЬШОЙ ПЕРЕИЗБЫТОК ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПРОДАЖУ ПО БОЛЕЕ НИЗКИМ ЦЕНАМ В ЕВРО И ДОЛЛАРАХ ( ЖАННА С АЛАНИИ ГОВОРИТ УЖЕ ЕСТЬ).

В-четвёртых: поскольку кредитование с заниженной ставкой приведёт к банкротству банков, то они вынуждены будут продавать залоговую недвижимость по сниженных ценах, что также будет сопутствовать ОБВАЛУ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ.

В-пятых: по данным ООН в Турции проживает самое большое число беженцев и подавляющее число их с Афганистана, бегущие от талибов. Также известно, что наибольшее количество обьектов недвижимости в Турции купили граждане Ирана, Ирака ( причём первые две почти половину всего рынка), России и того же Афганистана ( при этом все они НЕ очень дружественные страны к Украине) . Учитывая кризис перемещений связанный с пандемией и экономические трудности в Турции, в дальнейшем прогнозируется значительный спад интереса, а особенно возможностей покупки жилья  гражданами этих стран.

РЕЗЮМЕ : ТОЛЬКО АБСОЛЮТНО ЭКОНОМИЧЕСКИ БЕЗГРАМОТНЫЙ АКУРТ ( В ЙОГУРТАХ РАЗБИРАЕТСЯ КСТАТИ)) МОЖЕТ ДУМАТЬ, ЧТО В УСЛОВИЯХ  ГИПЕРИНФЛЯЦИИ, ОБВАЛА НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ, ОБНИЩАНИЯ ГРАЖДАН, ОТТОКА ИНВЕСТИЦИЙ, А САМОЕ ГЛАВНОЕ - ПОЛНОГО ОТСУТСТВИЯ ГРАММОТНОГО УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ МЕСТНОГО ЦБ, НАД КРИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИЕЙ В ЭКОНОМИКЕ, ТУРЕЦКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ИЗБЕЖИТ КАКИМ-ТО ЧУДОМ ОБВАЛА, В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ .
Востаннє редагувалось roberto dark в Нед 19 гру, 2021 22:19, всього редагувалось 1 раз.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 22:16

  roberto dark написав:Или почему украинцам не стоит покупать недвижимость в Турции ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ.

Ну что господа, однако новости печальные из Турции для всех ДЕПОЗИТЧИКОВ В ЛИРАХ И "ВЛОШИВШИХСЯ" В ДАЧУ ВОЗЛЕ МОРЯ.

Во-первых :  начались массовые демонстрации за поднятие минимальной зарплаты,  которая у турков уже около 200$, чего хватает только оплатить счета за коммуналку и на скудное питание. Также турки с ухудшением состояния экономики стали враждебно относится к беженцам, а думаете к иностранцам-христианам будет лучше? Не зря ведь акурту рекомендовали запасаться тушёнкой.


Во-вторых : многие инвесторы имеющие по несколько обьектов несколько недвижимости и более в таких случаях начинают срочно "сливать" свои активы, закрывают прибыль и выходят из рынка, что бы не подвергать себя лишним рискам, тем более на фоне безумных решений  Эрдогана.
Особенно глупым из которых, является  понижение учётной ставки в существующих реалиях, что если и даст сомнительный положительный эффект для экономики страны, то не ранее чем через пол года и более.  До этого времени уже могут начатся голодные бунты и забастовки по всей стране, вплоть до введения ЧП.

В-третьих: падение лиры не сразу и не полностью коррелируется с ценами НА НЕДВИЖИМОСТЬ В ВАЛЮТЕ. ПОЭТОМУ ПРИ ТАКОЙ ДИНАМИКЕ СКОРО БУДЕТ ЗАМЕТЕН БОЛЬШОЙ ПЕРЕИЗБЫТОК ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПРОДАЖУ ПО БОЛЕЕ НИЗКИМ ЦЕНАМ В ЕВРО И ДОЛЛАРАХ ( ЖАННА С АЛАНИИ ГОВОРИТ УЖЕ ЕСТЬ).

В-четвёртых: поскольку кредитование с заниженной ставкой приведёт к банкротству банков, то они вынуждены будут продавать залоговую недвижимость по сниженных ценах, что также будет сопутствовать ОБВАЛУ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ.

В-пятых: по данным ООН в Турции проживает самое большое число беженцев и подавляющее число их с Афганистана, бегущие от талибов. Также известно, что наибольшее количество обьектов недвижимости в Турции купили граждане Ирана, Ирака ( причём первые две почти половину всего рынка), России и того же Афганистана ( при этом все они НЕ очень дружественные страны к Украине) . Учитывая кризис перемещений связанный с пандемией и экономические трудности в Турции, в дальнейшем прогнозируется значительный спад интереса, а особенно возможностей покупки жилья  гражданами этих стран.

РЕЗЮМЕ : ТОЛЬКО АБСОЛЮТНО ЭКОНОМИЧЕСКИ БЕЗГРАМОТНЫЙ АКУРТ ( В ЙОГУРТАХ РАЗБИРАЕТСЯ КСТАТИ)) МОЖЕТ ДУМАТЬ, ЧТО В УСЛОВИЯХ  ГИПЕРИНФЛЯЦИИ, ОБВАЛА НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ, ОБНИЩАНИЯ ГРАЖДАН, ОТТОКА ИНВЕСТИЦИЙ, А САМОЕ ГЛАВНОЕ - ПОЛНОГО ОТСУТСТВИЯ ГРАММОТНОГО УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ МЕСТНОГО ЦБ, НАД КРИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИЕЙ В ЭКОНОМИКЕ, ТУРЕЦКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ИЗБЕЖИТ КАКИМ-ТО ЧУДОМ ОБВАЛА, В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ .

В лірах нерухомість і дальше росте чи ріст притормозився?
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Само собой растет в лирах
antey1969
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