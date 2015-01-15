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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 437438439440
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 04:53

Израильский горе-инвестор, круто лоханувшийся летом 2019 - не купил квартиру 1+1 в Анталии, а купивший брошенный недострой в одном из малых городов одного из районов Киевской области, бесится, не покладая рук…
В субботу проезжал я мимо того комплекса, в котором он не купил квартиру летом 2019 - реальное украшение микрорайона.
Слава Богу, его там нет и не будет.
Так и должно быть: все, заработаннное на конвейере в кибуце, выброшено в объём воздуха между двумя ж/б перекрытиями, где гуляет в эти дни ветер и мороз.
Всем классная наука: даже Талмуд не спасает, если …

Пане Квесторе-поверніться!
Я не відслідковую зараз ситуацію га ринку нерухомості - в мене інші справи.
Щоби я не писав, результат один і той же: на форумі вештаються люди, рівень яких не піднімається вище ФОПа першої категорії: торгувати чоловічими панчохами, жіночими бюстоношами або оцинкованими відрами ще получається, але на більше - кеби немає.
Мабуть, це класно: «естественный отбор».
Востаннє редагувалось akurt в Пон 20 гру, 2021 06:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 06:43

  akurt написав:Израильский бесквартирно-безработный, круто лоханувшийся летом 2019 - не купил квартиру 1+1 в Анталии, а купивший брошенный недострой в Ирпень, бесится, не покладая рук…
В суботу прокидалися мимо того комплекса, в коропом он темно нео топлено ТБ не купить квартиру - реальное украшение микрорайона.
Слава Богу, его там нет и не будет.
Так и должно быть: все, заработаннное на конвейере в кибуце, выброшено в объём воздуха между двумя ж/б перекрытиями, где гуляет в эти дни ветер и мороз.
Всем классная наука: даже Талмуд не спасает, если в голове нет ничего.

Пане Квесторе-поверніться!
Я не відслідковую зараз ситуацію га ринку нерухомості - в мене інші справи, в ці дні був в Анкарі, зараз 6-00 ранку, через 30 хвилин рейс на Анталію, в той же день повернення знову у справах в Анкару.
Щоби я не писав: результат олин і той же: на форумі вештаються люди, рівень яких не піднімається вище ФОПа першої категорії: торгувати чоловічими панчохами, жіночими бюстоношами або оцинкованими відрами ще получається, але на більше - кеби немає.
Мабуть, це класно: «естественный отбор».
Тільки з жахом можна уявити, що всі вони б якось інвестували за кордон та ходили б там по вулицях.
Перехрестимося…
перекрестись,поможет))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 07:06

  antey1969 написав:Kripo
В общем, что и требовалось доказать.
Рост цен на недвижимость в Турции с начала 2017-го в 2 - 2.2 раза(в лирах)
За то же самое время лира обесценилась в пять раз.
Ну как бы да... Выгодная инвестиция :roll:
Зображення

+++Между прочим график просто ИДЕАЛЬНО ОТРАЖАЕТ ТЕНДЕНЦИИ НА РН ТУРЦИИ С ФОРМУЛОЙ : ВЛОЖИЛ 200К евро, А ВЫТЯНУЛ ЧЕРЕЗ 5 ЛЕТ - 112К евро. Только акурт конечно же его манипулятивно высмеял, а для наблюдательного форумчанина показал, на самом деле, примитивность своего "базарного" мышления. Для которого "бенза", дешевле чем в Украине, на турецкой заправке, отражает суть всего происходящего в турецкой экономике, а тем более взаимосвязи рынка недвижимости и девальвации национальной валюты .
roberto dark
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  #<1 ... 437438439440
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