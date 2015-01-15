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Израильский горе-инвестор, круто лоханувшийся летом 2019 - не купил квартиру 1+1 в Анталии, а купивший брошенный недострой в одном из малых городов одного из районов Киевской области, бесится, не покладая рук… В субботу проезжал я мимо того комплекса, в котором он не купил квартиру летом 2019 - реальное украшение микрорайона. Слава Богу, его там нет и не будет. Так и должно быть: все, заработаннное на конвейере в кибуце, выброшено в объём воздуха между двумя ж/б перекрытиями, где гуляет в эти дни ветер и мороз. Всем классная наука: даже Талмуд не спасает, если …
Пане Квесторе-поверніться! Я не відслідковую зараз ситуацію га ринку нерухомості - в мене інші справи. Щоби я не писав, результат один і той же: на форумі вештаються люди, рівень яких не піднімається вище ФОПа першої категорії: торгувати чоловічими панчохами, жіночими бюстоношами або оцинкованими відрами ще получається, але на більше - кеби немає. Мабуть, це класно: «естественный отбор».
Востаннє редагувалось akurt в Пон 20 гру, 2021 06:50, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Израильский бесквартирно-безработный, круто лоханувшийся летом 2019 - не купил квартиру 1+1 в Анталии, а купивший брошенный недострой в Ирпень, бесится, не покладая рук… В суботу прокидалися мимо того комплекса, в коропом он темно нео топлено ТБ не купить квартиру - реальное украшение микрорайона. Слава Богу, его там нет и не будет. Так и должно быть: все, заработаннное на конвейере в кибуце, выброшено в объём воздуха между двумя ж/б перекрытиями, где гуляет в эти дни ветер и мороз. Всем классная наука: даже Талмуд не спасает, если в голове нет ничего.
Пане Квесторе-поверніться! Я не відслідковую зараз ситуацію га ринку нерухомості - в мене інші справи, в ці дні був в Анкарі, зараз 6-00 ранку, через 30 хвилин рейс на Анталію, в той же день повернення знову у справах в Анкару. Щоби я не писав: результат олин і той же: на форумі вештаються люди, рівень яких не піднімається вище ФОПа першої категорії: торгувати чоловічими панчохами, жіночими бюстоношами або оцинкованими відрами ще получається, але на більше - кеби немає. Мабуть, це класно: «естественный отбор». Тільки з жахом можна уявити, що всі вони б якось інвестували за кордон та ходили б там по вулицях. Перехрестимося…
antey1969 написав:Kripo В общем, что и требовалось доказать. Рост цен на недвижимость в Турции с начала 2017-го в 2 - 2.2 раза(в лирах) За то же самое время лира обесценилась в пять раз. Ну как бы да... Выгодная инвестиция
+++Между прочим график просто ИДЕАЛЬНО ОТРАЖАЕТ ТЕНДЕНЦИИ НА РН ТУРЦИИ С ФОРМУЛОЙ : ВЛОЖИЛ 200К евро, А ВЫТЯНУЛ ЧЕРЕЗ 5 ЛЕТ - 112К евро. Только акурт конечно же его манипулятивно высмеял, а для наблюдательного форумчанина показал, на самом деле, примитивность своего "базарного" мышления. Для которого "бенза", дешевле чем в Украине, на турецкой заправке, отражает суть всего происходящего в турецкой экономике, а тем более взаимосвязи рынка недвижимости и девальвации национальной валюты .
ЦБ Турции поддерживает лиру, ЦБ Израиля ослабляет шекель. Оба не преуспевают Центробанки Турции и Израиля активно вмешиваются в валютные торги, причем если центробанк Турции пытается поддержать местную, стремительно падающую валюту (за последние три месяца турецкая лира рухнула почти на 50% по отношению к доллару), то Банк Израиля, наоборот, пытается ослабить шекель, не менее стремительно растущий по отношению к доллару.
Как известно в связи с ростом индексов на международных рынках и рекордными зарубежными инвестициями в израильские компании высоких технологий и постоянно растущим профицитом на текущем счету платежного баланса Израиля толкает шекель вверх по отношению к основным валютам.
antey1969 написав:Kripo В общем, что и требовалось доказать. Рост цен на недвижимость в Турции с начала 2017-го в 2 - 2.2 раза(в лирах) За то же самое время лира обесценилась в пять раз. Ну как бы да... Выгодная инвестиция
+++Между прочим график просто ИДЕАЛЬНО ОТРАЖАЕТ ТЕНДЕНЦИИ НА РН ТУРЦИИ С ФОРМУЛОЙ : ВЛОЖИЛ 200К евро, А ВЫТЯНУЛ ЧЕРЕЗ 5 ЛЕТ - 112К евро. Только акурт конечно же его манипулятивно высмеял, а для наблюдательного форумчанина показал, на самом деле, примитивность своего "базарного" мышления. Для которого "бенза", дешевле чем в Украине, на турецкой заправке, отражает суть всего происходящего в турецкой экономике, а тем более взаимосвязи рынка недвижимости и девальвации национальной валюты .
П.Акурт робить вигляд,що не бачить цього графіка)))
Frant для нього є "свята цінність" і головний індикатор в економіці - це ціна на пальне. Пригадуєте його розповіді, як вони з кумом крали його каністрами через паркан з українських військових частин, ризикуя життям? Отож...