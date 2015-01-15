akurt написав:

Израильский бесквартирно-безработный, круто лоханувшийся летом 2019 - не купил квартиру 1+1 в Анталии, а купивший брошенный недострой в Ирпень, бесится, не покладая рук…В суботу прокидалися мимо того комплекса, в коропом он темно нео топлено ТБ не купить квартиру - реальное украшение микрорайона.Слава Богу, его там нет и не будет.Так и должно быть: все, заработаннное на конвейере в кибуце, выброшено в объём воздуха между двумя ж/б перекрытиями, где гуляет в эти дни ветер и мороз.Всем классная наука: даже Талмуд не спасает, если в голове нет ничего.Пане Квесторе-поверніться!Я не відслідковую зараз ситуацію га ринку нерухомості - в мене інші справи, в ці дні був в Анкарі, зараз 6-00 ранку, через 30 хвилин рейс на Анталію, в той же день повернення знову у справах в Анкару.Щоби я не писав: результат олин і той же: на форумі вештаються люди, рівень яких не піднімається вище ФОПа першої категорії: торгувати чоловічими панчохами, жіночими бюстоношами або оцинкованими відрами ще получається, але на більше - кеби немає.Мабуть, це класно: «естественный отбор».Тільки з жахом можна уявити, що всі вони б якось інвестували за кордон та ходили б там по вулицях.Перехрестимося…