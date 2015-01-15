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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 438439440441>
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 11:41

У форумчан интересная "манечка" - выставляют разные прикольные видео то с прорицателями, то с катаклизмами...
Кажется, один я на форуме не выставлял никогда никакое видео...
Выставлю и я... Без катаклизмов... На тему инвестиций. Удачных, конечно...
Суббота, 18 декабря 2021...
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 11:48

  roberto dark написав: ЦБ Турции поддерживает лиру...

Её поддерживать уже нечем. Кредиты от ОАЭ уже заканчиваюся...
Иностранные инвесторы сваливают из страны, а местное население начинает бузить. Дабы его хоть как-то успокоить, Эрдо пообещал с НГ повысить минималку на 50%...
То есть, начнёт заливать кризис баблом. А это прямая дорога к гиперинфляции,
которая уже началась. На подходе массовые банкротства и падение цен бетон...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 11:52

При слове "катаклизмы" оживился RTC12...
Не знаю, чего ему пугаться: прозевал возможность инвестирования заработанных в РФ денег в январе-феврале 2021...
Сейчас тоже может быть интересный момент - но надо иметь на кармане 100 баксов на авиабилет...
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 12:00

Жанна в прямому ефірі

flyman
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2
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 12:00

  RTC12 написав:
  roberto dark написав: ЦБ Турции поддерживает лиру...

Её поддерживать уже нечем. Кредиты от ОАЭ уже заканчиваюся...
Иностранные инвесторы сваливают из страны, а местное население начинает бузить. Дабы его хоть как-то успокоить, Эрдо пообещал с НГ повысить минималку на 50%...
То есть, начнёт заливать кризис баблом. А это прямая дорога к гиперинфляции,
которая уже началась. На подходе массовые банкротства и падение цен бетон...


Вы же понимаете к чему приведёт поднятие минималки на 50% ( ПРИВЕТ ПЕЩЕРЕ АЛЛАДИНА и ×2 НА ВСЁ), кстати им уже её подняли немного и то ли ещё будет...Квартиры почти не продаются, и уже появились ОТЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ С РЕМОНТОМ И МЕБЕЛЬЮ ПО 24 000$ в Анталии, а скоро будут и того дешевле... https://youtu.be/E6uM03dQg0Y
Востаннє редагувалось roberto dark в Пон 20 гру, 2021 12:01, всього редагувалось 1 раз.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 12:01

Вероятность дефолта Турции увеличилась почти в 2 раза.

...В знак растущей обеспокоенности по поводу последствий падения курса валюты для здоровья финансовой системы в целом, стоимость защиты от дефолта по турецкому долгу резко выросла. Согласно данным IHS Markit, собранным Refinitiv, спрэд по свопу на пятилетний кредитный дефолт вырос до 575 базисных пунктов с примерно 300 базисных пунктов в начале года...
https://www.ft.com/content/1a365ce5-892 ... 8bfcfd2786
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 12:08

Вот даже удивительно, какие эти парни активные.
Эх, такая бы активность - да в инвестициях…
Тут печаль полная…
В наши дни никто и не поверит;
- январь 2021 - RTC12 посматривает новую под ключ квартирку с полным ремонтом аж за 33 000$.
Повторю: новую с ремонтом под ключ.
- в Анталии. Это Турция.
- с подземным паркингом (прилагается к квартире бесплатно).

Никогда не поверите, что нашего активного инвесторе сбило с пути истинного;
- расстояние от дома до козырного пляжа у отеля Rixos Antalya - 8000 м.
- необходимость попадания на пляж на новеньком скоростном трамвае…
Да, трудно поверить,,,
Бесится… Каждый бы бесился…
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 12:15

RTC12 Перекреститесь и сходите поставить свечку святому Николаю чудотворцу, что НЕ купили вышеописанный НЕЛИКВИД, В СТРАНЕ НА ГРАНИ ДЕФОЛТА, которой грозят все мыслимые и немыслимые обвалы. Попрощался бы с денежками как и наш ВЕЛИКИЙ турецкий шпециалист по инвеШтициям.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 12:30

  akurt написав:Вот даже удивительно, какие эти парни активные.
Эх, такая бы активность - да в инвестициях…

Для грамотных инвестиций нужна трезвая голова, ясный ум и хоть немного знаний.
Влезть в дерьмо, из которого потом трудно выбраться, никогда не поздно.
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 12:52

  RTC12 написав:
  akurt написав:Вот даже удивительно, какие эти парни активные.
Эх, такая бы активность - да в инвестициях…

Для грамотных инвестиций нужна трезвая голова, ясный ум и хоть немного знаний.
Влезть в дерьмо, из которого потом трудно выбраться, никогда не поздно.

100% с вами согласен, но как говорится - " и на старуху, бывает проруха ". Тот же акурт яркий тому пример.

Между прочим, заметили ли вы, что он все чаще стал упоминать о бухле, вискаре, после относительно длительного перерыва? Да и судя по текстам, часто видно, что написаны не иначе как "под градусом".
Востаннє редагувалось roberto dark в Пон 20 гру, 2021 12:58, всього редагувалось 2 разів.
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