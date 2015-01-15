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У форумчан интересная "манечка" - выставляют разные прикольные видео то с прорицателями, то с катаклизмами... Кажется, один я на форуме не выставлял никогда никакое видео... Выставлю и я... Без катаклизмов... На тему инвестиций. Удачных, конечно... Суббота, 18 декабря 2021...
roberto dark написав: ЦБ Турции поддерживает лиру...
Её поддерживать уже нечем. Кредиты от ОАЭ уже заканчиваюся... Иностранные инвесторы сваливают из страны, а местное население начинает бузить. Дабы его хоть как-то успокоить, Эрдо пообещал с НГ повысить минималку на 50%... То есть, начнёт заливать кризис баблом. А это прямая дорога к гиперинфляции, которая уже началась. На подходе массовые банкротства и падение цен бетон...
При слове "катаклизмы" оживился RTC12... Не знаю, чего ему пугаться: прозевал возможность инвестирования заработанных в РФ денег в январе-феврале 2021... Сейчас тоже может быть интересный момент - но надо иметь на кармане 100 баксов на авиабилет...
roberto dark написав: ЦБ Турции поддерживает лиру...
Её поддерживать уже нечем. Кредиты от ОАЭ уже заканчиваюся... Иностранные инвесторы сваливают из страны, а местное население начинает бузить. Дабы его хоть как-то успокоить, Эрдо пообещал с НГ повысить минималку на 50%... То есть, начнёт заливать кризис баблом. А это прямая дорога к гиперинфляции, которая уже началась. На подходе массовые банкротства и падение цен бетон...
Вы же понимаете к чему приведёт поднятие минималки на 50% ( ПРИВЕТ ПЕЩЕРЕ АЛЛАДИНА и ×2 НА ВСЁ), кстати им уже её подняли немного и то ли ещё будет...Квартиры почти не продаются, и уже появились ОТЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ С РЕМОНТОМ И МЕБЕЛЬЮ ПО 24 000$ в Анталии, а скоро будут и того дешевле... https://youtu.be/E6uM03dQg0Y
Востаннє редагувалось roberto dark в Пон 20 гру, 2021 12:01, всього редагувалось 1 раз.
Вероятность дефолта Турции увеличилась почти в 2 раза.
...В знак растущей обеспокоенности по поводу последствий падения курса валюты для здоровья финансовой системы в целом, стоимость защиты от дефолта по турецкому долгу резко выросла. Согласно данным IHS Markit, собранным Refinitiv, спрэд по свопу на пятилетний кредитный дефолт вырос до 575 базисных пунктов с примерно 300 базисных пунктов в начале года... https://www.ft.com/content/1a365ce5-892 ... 8bfcfd2786
Вот даже удивительно, какие эти парни активные. Эх, такая бы активность - да в инвестициях… Тут печаль полная… В наши дни никто и не поверит; - январь 2021 - RTC12 посматривает новую под ключ квартирку с полным ремонтом аж за 33 000$. Повторю: новую с ремонтом под ключ. - в Анталии. Это Турция. - с подземным паркингом (прилагается к квартире бесплатно).
Никогда не поверите, что нашего активного инвесторе сбило с пути истинного; - расстояние от дома до козырного пляжа у отеля Rixos Antalya - 8000 м. - необходимость попадания на пляж на новеньком скоростном трамвае… Да, трудно поверить,,, Бесится… Каждый бы бесился…
RTC12 Перекреститесь и сходите поставить свечку святому Николаю чудотворцу, что НЕ купили вышеописанный НЕЛИКВИД, В СТРАНЕ НА ГРАНИ ДЕФОЛТА, которой грозят все мыслимые и немыслимые обвалы. Попрощался бы с денежками как и наш ВЕЛИКИЙ турецкий шпециалист по инвеШтициям.