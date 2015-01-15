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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 438439440441
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 12:55

  roberto dark написав:
  RTC12 написав:
  akurt написав:Вот даже удивительно, какие эти парни активные.
Эх, такая бы активность - да в инвестициях…

Для грамотных инвестиций нужна трезвая голова, ясный ум и хоть немного знаний.
Влезть в дерьмо, из которого потом трудно выбраться, никогда не поздно.

100% с вами согласен, но как говорится - " и на старуху, бывает проруха ". Тот же акурт яркий тому пример.

Между прочим, заметили ли вы, что акурт все чаще стал упоминать о бухле, вискаре, после относительно длительного перерыва? Да и судя по текстам, часто видно, что написаны не иначе как "под градусом".

от ви все Туреччина і Турречина,
ніби немає варіантів, напр. Болгарія, Албанія, Грузія, Португалія.
ПСА поки що не чіпаємо, так як далеко і ризиковно в час ковід обмежень туди добиратися
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 13:03

flyman Із всіх вишеперечисленних країн, як раз саме в ПСА мені більше всьго сподобалося :P , по суммі усіх позитивних факторів, по відношенню до ціни. Крім того там клімат, екзотика, масажі, молоді дівчата, а у попередньому списку усього того НЕМАЄ І НІКОЛИ НЕ БУДЕ. :wink:
roberto dark
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