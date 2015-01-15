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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 20 гру, 2021 13:34
roberto dark написав:flyman
Із всіх вишеперечисленних країн, як раз саме в ПСА мені більше всьго сподобалося
, по суммі усіх позитивних факторів, по відношенню до ціни. Крім того там клімат, екзотика, масажі, молоді дівчата, а у попередньому списку усього того НЕМАЄ І НІКОЛИ НЕ БУДЕ.
Я теж думаю, що Філіпіни, мабуть, найопимальніше, але до закінчення короної туди вибратися - зась. Тому поки що одним оком поглядаю на ЄС, де можна було проводити зимівлю. Хоча, у зв"язку із глобальний потеплінням і в Україні вже не холодно. Я ще досі дачний сезон не закінчив, може наступних вихідних.
В березні можна стартувати новий, ітого "зимівля" скорочується до 2 місяців.
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Додано: Пон 20 гру, 2021 14:04
Пане Флаймане!
Дуже приємно почитати рідкісний на форумі практично- оптимальний текст про плани на майбутнє.
Розумно.
Зауважу, що текст в другому абзаці я вам рекомендував розглянути ще рік тому: в країну чудес попасти неможливо. Я саме на це рік тому рекомендував звернути увагу, бр мрії - мріями, а практика-практикою.
Орієнтир на Європу гарний, але двері кожного дня закриваються все щільніше: вже важко попасти в краіни Європи та й ситуація там з короною погіршується.
Тиждень тому суттєва посилили контроль і США - полегшені умови протрималися тільки 1 місяць.
В взагалі критерії інвестицій ніхто не може змінити:
- легкість доступу до нерухомості;
- адекватний розмір інвестицій(
- легкі юридичні та фінансові умови інвестицій.
- умови отримання ВНП або громадянства.
Поки є час - звертайте на це увагу.
Потім буде пізно.
Наснаги!
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Додано: Пон 20 гру, 2021 14:08
akurt написав:
Пане Флаймане!
Дуже приємно почитати рідкісний на форумі практично- оптимальний текст про плани на майбутнє.
Розумно.
Зауважу, що текст в другому абзаці я вам рекомендував розглянути ще рік тому: в країну чудес попасти неможливо. Я саме на це рік тому рекомендував звернути увагу, бр мрії - мріями, а практика-практикою.
Орієнтир на Європу гарний, але двері кожного дня закриваються все щільніше: вже важко попасти в краіни Європи та й ситуація там з короною погіршується.
Тиждень тому суттєва посилили контроль і США - полегшені умови протрималися тільки 1 місяць.
В взагалі критерії інвестицій ніхто не може змінити:
- легкість доступу до нерухомості;
- адекватний розмір інвестицій(
- легкі юридичні та фінансові умови інвестицій.
- умови отримання ВНП або громадянства.
Поки є час - звертайте на це увагу.
Потім буде пізно.
Наснаги!
адекватний розмір, тут 100Куе на 1+1 в країні що стоїть на краю прірви дефолта, то трохи занадто, я би більше 15куе за кавалірку не розглядав
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Додано: Пон 20 гру, 2021 14:39
Frant написав:
капець!
Ціна - як бучанський безремонтний підвал)))
Флай, переїжджай!
Тепло + дешевий йогурт = рай)))
$25K то вже хотілка за "з ремонтом"
Ідея не погана, так як в оголошеннях за цоколь 30+ без ремонта м2 малюють на олх $20К
Думаю, що варінт був би не поганий, продати цоколь з ремонтом "пан сам клепав" і мебелю бренда "база кормит" за $20К купити 1+1 за $16 з умебльовану і з ремонтом як в тьоті.
Думаю, тре трошки почекати. Але б не дочекатися, що обвал перекинеться на перегрітий КРЖН.
Може дійсно, десь в лютому купити квиток до Анталії, Прикинутися бідним албанцем чи болгарином, пошаройобитися там, вивчити трохи слів по турецьки і зрозуміти місцеві розклади.
Тут ще один вхідний параметр.
На 2022 закладаю місячний бюджет 4К грн. Тре починати жити по-людьски, не дивлячися на те що "база кормит"
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Додано: Пон 20 гру, 2021 14:55
akurt написав: DmitryK написав:
цікаво, якщо слухати пана акурта, вже кілька років в туреччині нерухомість стрімко дорожчає. а тут, 85 квадратів за 55тис баксів. я так думаю, 10 років тому коштувало дорожче..
Причина простая: Вы просто не разбираетесь в недвижимости.
В эти дни в Киеве можно найти трешку за 25 000 и за 2 500 000.
Долларов.
Научитесь различать дешевое и нормальное - заходите.P.S. antey1969
- утешайте себя цифрами и графиками.
Больше то делать нечего. Корыто разбито. Перспектив нет. Инвестиций нет.
так пан акурт сам написал, престижный район, будынку 10 рокив... получается, пан акурт шлак пиарит....
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DmitryK
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Додано: Пон 20 гру, 2021 15:06
DmityK - форум Финансовый - тут пустопорожнее не ценится.
Мы тут все не у Вас в киоске.
Напишите лучше, что и куда инвестировали в 2021, чем год закончили, что советуете.
Мы послушаем. Интересно же.
У нас тут водятся АбАлдЕНннЫе специалисты: один месяц или полтора назад советовал всем форумчанам собрать в мешок нахомяченные слитки золота и выбросить на глазах у всех в ближайшую реку.
Типа все равно отберут - так уже лучше сразу и на глазах у всех....
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 20 гру, 2021 15:14, всього редагувалось 1 раз.
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