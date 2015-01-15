Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
roberto dark написав:flyman Із всіх вишеперечисленних країн, як раз саме в ПСА мені більше всьго сподобалося , по суммі усіх позитивних факторів, по відношенню до ціни. Крім того там клімат, екзотика, масажі, молоді дівчата, а у попередньому списку усього того НЕМАЄ І НІКОЛИ НЕ БУДЕ.
Я теж думаю, що Філіпіни, мабуть, найопимальніше, але до закінчення короної туди вибратися - зась. Тому поки що одним оком поглядаю на ЄС, де можна було проводити зимівлю. Хоча, у зв"язку із глобальний потеплінням і в Україні вже не холодно. Я ще досі дачний сезон не закінчив, може наступних вихідних. В березні можна стартувати новий, ітого "зимівля" скорочується до 2 місяців.
Пане Флаймане! Дуже приємно почитати рідкісний на форумі практично- оптимальний текст про плани на майбутнє. Розумно. Зауважу, що текст в другому абзаці я вам рекомендував розглянути ще рік тому: в країну чудес попасти неможливо. Я саме на це рік тому рекомендував звернути увагу, бр мрії - мріями, а практика-практикою. Орієнтир на Європу гарний, але двері кожного дня закриваються все щільніше: вже важко попасти в краіни Європи та й ситуація там з короною погіршується. Тиждень тому суттєва посилили контроль і США - полегшені умови протрималися тільки 1 місяць. В взагалі критерії інвестицій ніхто не може змінити: - легкість доступу до нерухомості; - адекватний розмір інвестицій( - легкі юридичні та фінансові умови інвестицій. - умови отримання ВНП або громадянства. Поки є час - звертайте на це увагу. Потім буде пізно. Наснаги!
akurt написав:Пане Флаймане! Дуже приємно почитати рідкісний на форумі практично- оптимальний текст про плани на майбутнє. Розумно. Зауважу, що текст в другому абзаці я вам рекомендував розглянути ще рік тому: в країну чудес попасти неможливо. Я саме на це рік тому рекомендував звернути увагу, бр мрії - мріями, а практика-практикою. Орієнтир на Європу гарний, але двері кожного дня закриваються все щільніше: вже важко попасти в краіни Європи та й ситуація там з короною погіршується. Тиждень тому суттєва посилили контроль і США - полегшені умови протрималися тільки 1 місяць. В взагалі критерії інвестицій ніхто не може змінити: - легкість доступу до нерухомості; - адекватний розмір інвестицій( - легкі юридичні та фінансові умови інвестицій. - умови отримання ВНП або громадянства. Поки є час - звертайте на це увагу. Потім буде пізно. Наснаги!
адекватний розмір, тут 100Куе на 1+1 в країні що стоїть на краю прірви дефолта, то трохи занадто, я би більше 15куе за кавалірку не розглядав
Ідея не погана, так як в оголошеннях за цоколь 30+ без ремонта м2 малюють на олх $20К Думаю, що варінт був би не поганий, продати цоколь з ремонтом "пан сам клепав" і мебелю бренда "база кормит" за $20К купити 1+1 за $16 з умебльовану і з ремонтом як в тьоті. Думаю, тре трошки почекати. Але б не дочекатися, що обвал перекинеться на перегрітий КРЖН. Може дійсно, десь в лютому купити квиток до Анталії, Прикинутися бідним албанцем чи болгарином, пошаройобитися там, вивчити трохи слів по турецьки і зрозуміти місцеві розклади.
Тут ще один вхідний параметр. На 2022 закладаю місячний бюджет 4К грн. Тре починати жити по-людьски, не дивлячися на те що "база кормит"
DmityK - форум Финансовый - тут пустопорожнее не ценится. Мы тут все не у Вас в киоске. Напишите лучше, что и куда инвестировали в 2021, чем год закончили, что советуете. Мы послушаем. Интересно же. У нас тут водятся АбАлдЕНннЫе специалисты: один месяц или полтора назад советовал всем форумчанам собрать в мешок нахомяченные слитки золота и выбросить на глазах у всех в ближайшую реку. Типа все равно отберут - так уже лучше сразу и на глазах у всех....
Востаннє редагувалось akurt в Пон 20 гру, 2021 15:14, всього редагувалось 1 раз.
Прикольчик, лира продолжает дальше обваливаться, а цена на объект непоколебима. Акурт, есть ли застройщики в курортных городах продающие готовые квартиры напрямую без агентов? Чтоб сразу можно было приобрести как машину из салона? Вот ссылку бы на хоть одного, посмотреть объекты.
Востаннє редагувалось Zebra в Пон 20 гру, 2021 16:25, всього редагувалось 2 разів.
Frant написав:akurt Не смішіть - нам роботу ще треба робити))) Ваша "аналітика" - це відвідування кафе "У Зенека", крадіжка бочки солярки, читання лекції про свою важливість перед "успішними" інвешторами в смарт-квартири, прогулянки з собакою.
Прикладом справжньої аналітики - є інформація від п.зРадіо. Тільки неясно, коли вона вистрелиить)))
Zebra написав:Акурт, есть ли застройщики в курортных городах продающие готовые квартиры напрямую без агентов? Чтоб сразу можно было приобрести как машину из салона? Вот ссылку бы на хоть одного, посмотреть объекты.