Додано: Пон 20 гру, 2021 16:57

Zebra написав:

Прикольчик, лира продолжает дальше обваливаться, а цена на объект непоколебима.

Акурт, есть ли застройщики в курортных городах продающие готовые квартиры напрямую без агентов? Чтоб сразу можно было приобрести как машину из салона? Вот ссылку бы на хоть одного, посмотреть объекты. Прикольчик, лира продолжает дальше обваливаться, а цена на объект непоколебима.Акурт, есть ли застройщики в курортных городах продающие готовые квартиры напрямую без агентов? Чтоб сразу можно было приобрести как машину из салона? Вот ссылку бы на хоть одного, посмотреть объекты.

Zebra написав: Вот ссылку бы на хоть одного, посмотреть объекты. Вот ссылку бы на хоть одного, посмотреть объекты.

1. Непоколебима ли цена - не скажешь так сразу- надо прозванивать и спрашивать - там не владелец продает, а риэлторская контора. Что они ответят - не угадать.Но вот сегодня возвращаюсь домой - вывозят вещи с квартиры на моем этаже - квартира 2+1 цена была в лирах, а примечание содержало строку: 100 000 долларов.Я так понял, что продали. Выезжали квартиранты - у них пытался выведать - на немецком говорят - дали номер телефона то-ли Продавца, то-ли риэлтора - не звонил - мне не нужно, но если продалась - то- купил реально классную "2+1" за 100 000 долларов.2. Конечно: есть реальные продавцы-Застройщики -Как настоящий злобный ненасытный риэлтор (меня уже легко разоблачили 31 (тридцать один) раз) умышленно выкладывал адреса сайтов в интернете, телефоны офисов продаж. Даже писал что можно звонить БЕСПЛАТНО с Украины - ответят на английским/русском в Офисе продаж.Вся эта информация бесконечно тонула в десятках сопливых жалостливых постов неудачников, которые то выпрашивают у меня пустую тару из-под йогурта (реально не могу дать - бутылка с кефиром сейчас в холодильнике есть, а от йогурта реально нет), то просят разрешения пощупать руками мой депозит.3. Тут не стоит строить иллюзий и быть реалистом - ибо топчутся на форуме ОДНИ и ТЕ же - в лучшем случае ФОП первой группы - вон они думают, что где-то за границей есть толпы людей глупее их.И ему, и Покупателю курс был "пополам".В августе прошлого года один ОЧЕНЬ серьезный Застройщик с миллиардными оборотами меня реально удивил: я спросил почему нигде нет рекламы - а он сказал:Еще у одного Застройщика весной прошлого года смотрел прайсы - цены меня удивили величиной - 1+1 площадью в 45 кв. м были - кажется - 70 000 долларов.Я подумал, что в ценах какой-то подвох, может, там спрятаны риэлторские или комиссионные - спросил об этом, и сказали: "Нет, у нас цены нетто, никаких откатов и риэлторских не прячем".Еще раз удивил Застройщик, у которого можно было взять необычно интересную вещь - всего за 20 000 лир - тогда примерно 2 500 евро - выкупить навсегда право жить в квартире 1+1 любую неделю по своему выбору в году - навечно.Я тогда выложил свои расчеты на этом форуме и аналитику со словами , что я бы купил за 2500 евро неделю не в декабре/январе, а лучше в апреле-мае или в сентябре-октябре и не неделю, а две -Вы же не сомневаетесь что эта аналитика была немедленно залита борзописцами выше - топчутся неудачники бесквартирные и безработные с утра до вечера - корытами гноя и удалена?Не могу дать.Я получил от руководства Финансового портала жесткое указание: никакой конкретной информации форумчанам - не дай Бог указание ссылки на официальный сайт, который даже не содержит ни прайсов, ни планировки.Это все якобы реклама даже если там нет ни цен, ни прайсов, ни планировок...РЕК_ЛА_МА.ЗвЫняйте.P.S. Вот там выше топчется один топтун с Поздняков - думаю у него можно спросить - инвестор знатный - в этом году инвестировал удачно в 5 (пять) рулонов обоев. Вообще-то надо было купить 6 (шесть) рулонов обоев. Но ему удалось не переклеивать обои за трюмо и за сервантом с хрусталем.Ах, да, уточнение: сейчас выполз от подворотни проходной ДВРЗ еще один топтун - ниже проявился - у него стоит спросить.- трудно поверить - каждый день (!!!![) с сентября 2018 года...