|
|
|
Інвестуємо в нерухомість закордоном
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Пон 20 гру, 2021 16:57
Zebra написав:
Прикольчик, лира продолжает дальше обваливаться, а цена на объект непоколебима.
Акурт, есть ли застройщики в курортных городах продающие готовые квартиры напрямую без агентов? Чтоб сразу можно было приобрести как машину из салона? Вот ссылку бы на хоть одного, посмотреть объекты.
1. Непоколебима ли цена - не скажешь так сразу- надо прозванивать и спрашивать - там не владелец продает, а риэлторская контора. Что они ответят - не угадать.
2. Конечно: есть реальные продавцы-Застройщики - я о них писал не раз на этом форуме.
Как настоящий злобный ненасытный риэлтор (меня уже легко разоблачил 31 (тридцать один) форумчанин. - я умышленно выкладывал адреса сайтов в интернете, телефоны офисов продаж. Даже писал что можно звонить БЕСПЛАТНО с Украины - ответят на английским/русском в Офисе продаж.Цель в том, что я давал прямые адреса ссылки и телефоны была простая: обдурить сирот, вдов и обобрать до нитки белых и пушистых форумчан.
Вся эта информация бесконечно тонула в десятках сопливых жалостливых постов неудачников, которые то выпрашивают у меня пустую тару из-под йогурта (реально не могу дать - бутылка с кефиром сейчас в холодильнике есть, а от йогурта реально нет
), то просят разрешения пощупать руками мой депозит.
3. Тут не стоит строить иллюзий и быть реалистом:Серьезный приличный Застройщик всегда указывал цены в евро.
И ему, и Покупателю курс был "пополам".
Zebra написав:
Вот ссылку бы на хоть одного, посмотреть объекты.
Не могу дать.
Меня заблокировали предпоследний раз со словом «Реклама», потому никакой конкретной информации форумчанам - не дай Бог указание ссылки на официальный сайт, который даже не содержит ни прайсов,
РЕК_ЛА_МА.
ЗвЫняйте.
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 20 гру, 2021 18:14, всього редагувалось 5 разів.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 6472
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 2485 раз.
- Подякували: 895 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 гру, 2021 17:34
akurt написав:DmityK
- форум Финансовый - тут пустопорожнее не ценится.
Мы тут все не у Вас в киоске.
Напишите лучше, что и куда инвестировали в 2021, чем год закончили, что советуете.
Мы послушаем. Интересно же.
У нас тут водятся АбАлдЕНннЫе специалисты: один месяц или полтора назад советовал всем форумчанам собрать в мешок нахомяченные слитки золота и выбросить на глазах у всех в ближайшую реку.
Типа все равно отберут - так уже лучше сразу и на глазах у всех....
при чем тут киоски, еще про йогурты давайте. я обратил внимание, что несмотря на басни как дорожает в турции недвига, по факту ничего она и близко не дорожает. что подтвердил сам пан акурт ценой 61к долларов в престижном районе...
-
DmitryK
-
-
- Повідомлень: 881
- З нами з: 24.05.08
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 213 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 гру, 2021 17:50
DmitryK написав: akurt написав:DmityK
- форум Финансовый - тут пустопорожнее не ценится.
Мы тут все не у Вас в киоске.
Напишите лучше, что и куда инвестировали в 2021, чем год закончили, что советуете.
Мы послушаем. Интересно же.
У нас тут водятся АбАлдЕНннЫе специалисты: один месяц или полтора назад советовал всем форумчанам собрать в мешок нахомяченные слитки золота и выбросить на глазах у всех в ближайшую реку.
Типа все равно отберут - так уже лучше сразу и на глазах у всех....
при чем тут киоски, еще про йогурты давайте. я обратил внимание, что несмотря на басни как дорожает в турции недвига, по факту ничего она и близко не дорожает. что подтвердил сам пан акурт ценой 61к долларов в престижном районе...
Дорожає, просто тре вмітити читати... в лірах.
В Туреччині долари і євро ніхто як і в мошкан давно не рахує.
Тільки ліра, тільки хардкор. Навіть депозити і ті в лірах.
Долар нікому не потрібний (хіба тільки українцям, які думють головом а не ногом)
Хіхі
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 27312
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1353 раз.
- Подякували: 2316 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 20 гру, 2021 18:16
DmitryK, при чем тут йогурты, которыми торгуют в вашем киоске: люди просят конкретную инфу по недвиге и аналитику.
Я привёл то, что если и «не меняют лошадей на переправе», то в нынешних ситуациях на рынке недвижимости можно случайно/неслучайно «выхватить» и что то подешевле. Просто вы не в курсе того - эти мои слова вы не привели, что в наши дни и в Киеве можно купить квартиру и за 25000$, и за 2500000$. Вы просто не в теме, так как занимаетесь продажей йогурта. А это - торговля йогуртом - это не недвижимость.
Почитайте название ветки и поделитесь идеями/примерами инвестиций.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 6472
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 2485 раз.
- Подякували: 895 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 гру, 2021 18:57
akurt написав:
Еще раз удивил Застройщик, у которого можно было взять необычно интересную вещь - всего за 20 000 лир - тогда примерно 2 500 евро - выкупить навсегда право жить в квартире 1+1 любую неделю по своему выбору в году - навечно
.
Я тогда выложил свои расчеты на этом форуме и аналитику со словами , что я бы купил за 2500 евро неделю не в декабре/январе, а лучше в апреле-мае или в сентябре-октябре и не неделю, а две - ну что такое в наше время 2х2500=5000 евро? Копейки.
Вы же не сомневаетесь что эта аналитика была немедленно залита борзописцами выше - топчутся неудачники бесквартирные и безработные с утра до вечера - корытами гноя и удалена?
А можете кинути лінку на цей кейс, щось пропустив. 2500 Євро це неділя UAI на двох в 5* Туреччині.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 5574
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 943 раз.
- Подякували: 1220 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 20 гру, 2021 18:57
DmitryK написав: akurt написав:DmityK
- форум Финансовый - тут пустопорожнее не ценится.
Мы тут все не у Вас в киоске.
Напишите лучше, что и куда инвестировали в 2021, чем год закончили, что советуете.
Мы послушаем. Интересно же.
У нас тут водятся АбАлдЕНннЫе специалисты: один месяц или полтора назад советовал всем форумчанам собрать в мешок нахомяченные слитки золота и выбросить на глазах у всех в ближайшую реку.
Типа все равно отберут - так уже лучше сразу и на глазах у всех....
при чем тут киоски, еще про йогурты давайте. я обратил внимание, что несмотря на басни как дорожает в турции недвига, по факту ничего она и близко не дорожает. что подтвердил сам пан акурт ценой 61к долларов в престижном районе...
Это еще вас акурт очень мягко потроллил с киосками. Можно сказать "причесал против шерсти" разок. На это ветке, как и на предыдущей о заграничной недвижимости, иногда появляются товарищи, которые тоже ловят акурта за язык на "горячем" (вранье, манипуляциях, рекламе и т.д.) но получив изрядную порцию-другую помоев в свою сторон, предпочитают долго тут не задерживаться. Называя акурта риелтором, а тем более директором и вледельцем агенства недвижимости ( если это не в шутку конечно) может только полный неадекват, или он сам себя, надменно надувая щеки
. Ибо в Турции ему этим заниматься ЗАКОННЫМ образом запрещено строго-настрого, вплоть до выдворения из страны. А вот как правильно здесь выразился Франт - быть на "подтанцовке" у местных риелторов
, сливая им потенциальную клиентуру, (в промежутках между "торговлей трусами"для своих, подработками помогайкой, попрошайкой и остальными мелкими не официальными услугами ) за пару лир - в это я охотно поверю.
-
roberto dark
-
-
- Повідомлень: 743
- З нами з: 04.06.19
- Подякував: 178 раз.
- Подякували: 176 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 гру, 2021 20:00
BIGor написав:
А можете кинути лінку на цей кейс, щось пропустив. 2500 Євро це неділя UAI на двох в 5* Туреччині.
Скину завтра зараз ліньки шукати.
У вашому тексті трохи не так написано.
В Анталії будується новинка, яка відома по Іспанії:
- новий ЖК рівня готелю 5*.
- у них крім власних літніх та зимових плавальних басейнів та аквапарку, саун і тренажерних залів - два власних пляжа один пісчаний на сході Анталії, а інший на заході - галька.
Вони пропонують викупити у них право займати квартиру мебльованих готову під ключ 1+1 - 4 спальні місця - на будь-який тиждень року назавжди.
Ціна була - я особисто спілкувався - найдешевша в грудні/січні, найдорожча в липні/серпні, там ціни були 20 000 лір або місяць тому приблизно 2000€.
Самі цікаві періоди на мій розсуд це квітень/травень та вересень/жовтень - там тиждень коштував здається 36000 лір або - вже забув точно - мабуть 2500€.
На мій розсуд це дуже цікаво, якщо викупити назавжди пару тижнів в ті місяці, що я написав.
Логіка моєї поради дуже проста: ну що таке зараз 5000€?
Реальні копійки. А так все ж нерухомість,.. готова.,. Під ключ… з меблями.,, з паркінгом.,, нехай і на 2 тижні на рік, але назавжди…
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 6472
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 2485 раз.
- Подякували: 895 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 гру, 2021 20:54
akurt написав: BIGor написав:
А можете кинути лінку на цей кейс, щось пропустив. 2500 Євро це неділя UAI на двох в 5* Туреччині.
Скину завтра зараз ліньки шукати.
У вашому тексті трохи не так написано.
В Анталії будується новинка, яка відома по Іспанії:
- новий ЖК рівня готелю 5*.
- у них крім власних літніх та зимових плавальних басейнів та аквапарку, саун і тренажерних залів - два власних пляжа один пісчаний на сході Анталії, а інший на заході - галька.
Вони пропонують викупити у них право займати квартиру мебльованих готову під ключ 1+1 - 4 спальні місця - на будь-який тиждень року назавжди.
Ціна була - я особисто спілкувався - найдешевша в грудні/січні, найдорожча в липні/серпні, там ціни були 20 000 лір або місяць тому приблизно 2000€.
Самі цікаві періоди на мій розсуд це квітень/травень та вересень/жовтень - там тиждень коштував здається 36000 лір або - вже забув точно - мабуть 2500€.
На мій розсуд це дуже цікаво, якщо викупити назавжди пару тижнів в ті місяці, що я написав.
Логіка моєї поради дуже проста: ну що таке зараз 5000€?
Реальні копійки. А так все ж нерухомість,.. готова.,. Під ключ… з меблями.,, з паркінгом.,, нехай і на 2 тижні на рік, але назавжди…
Класс. Помню эту тему с начала 90х.
Тогда на фуршеты собирали директоров, главбухов и владельцев фирмочек.
Типа двести аппарт-комплексов по всему миру, имеешь право пожизненно проживать две недели в году семьей в любом по запросу.
Все, кто повелся на эту тему, потом страшно матерились при упоминании.
Кстати, доводы приводились те же: что те несчастные тысячи долларов... зато будете иметь пожизненно...
Поимели)))
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 11034
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1465 раз.
- Подякували: 3242 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|8679
|1192199
|
Пон 20 гру, 2021 20:32
Успіх
|
|241
|54280
|
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
|
|236
|105737
|
|