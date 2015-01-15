Додано: Пон 20 гру, 2021 16:57

Zebra написав:

Прикольчик, лира продолжает дальше обваливаться, а цена на объект непоколебима.

Акурт, есть ли застройщики в курортных городах продающие готовые квартиры напрямую без агентов? Чтоб сразу можно было приобрести как машину из салона? Вот ссылку бы на хоть одного, посмотреть объекты. Прикольчик, лира продолжает дальше обваливаться, а цена на объект непоколебима.Акурт, есть ли застройщики в курортных городах продающие готовые квартиры напрямую без агентов? Чтоб сразу можно было приобрести как машину из салона? Вот ссылку бы на хоть одного, посмотреть объекты.

Zebra написав: Вот ссылку бы на хоть одного, посмотреть объекты. Вот ссылку бы на хоть одного, посмотреть объекты.

1. Непоколебима ли цена - не скажешь так сразу- надо прозванивать и спрашивать - там не владелец продает, а риэлторская контора. Что они ответят - не угадать.2. Конечно: есть реальные продавцы-Застройщики -Как настоящий злобный ненасытный риэлтор (меня уже легко разоблачил 31 (тридцать один) форумчанин. - я умышленно выкладывал адреса сайтов в интернете, телефоны офисов продаж. Даже писал что можно звонить БЕСПЛАТНО с Украины - ответят на английским/русском в Офисе продаж.Вся эта информация бесконечно тонула в десятках сопливых жалостливых постов неудачников, которые то выпрашивают у меня пустую тару из-под йогурта (реально не могу дать - бутылка с кефиром сейчас в холодильнике есть, а от йогурта реально нет), то просят разрешения пощупать руками мой депозит.3. Тут не стоит строить иллюзий и быть реалистом:И ему, и Покупателю курс был "пополам".Не могу дать.Меня заблокировали предпоследний раз со словом «Реклама», потому никакой конкретной информации форумчанам - не дай Бог указание ссылки на официальный сайт, который даже не содержит ни прайсов,РЕК_ЛА_МА.ЗвЫняйте.