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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 439440441442
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 16:57

  Zebra написав:
Прикольчик, лира продолжает дальше обваливаться, а цена на объект непоколебима.
Акурт, есть ли застройщики в курортных городах продающие готовые квартиры напрямую без агентов? Чтоб сразу можно было приобрести как машину из салона? Вот ссылку бы на хоть одного, посмотреть объекты.


1. Непоколебима ли цена - не скажешь так сразу- надо прозванивать и спрашивать - там не владелец продает, а риэлторская контора. Что они ответят - не угадать.
2. Конечно: есть реальные продавцы-Застройщики - я о них писал не раз на этом форуме.
Как настоящий злобный ненасытный риэлтор (меня уже легко разоблачил 31 (тридцать один) форумчанин. - я умышленно выкладывал адреса сайтов в интернете, телефоны офисов продаж. Даже писал что можно звонить БЕСПЛАТНО с Украины - ответят на английским/русском в Офисе продаж.
Цель в том, что я давал прямые адреса ссылки и телефоны была простая: обдурить сирот, вдов и обобрать до нитки белых и пушистых форумчан.
Вся эта информация бесконечно тонула в десятках сопливых жалостливых постов неудачников, которые то выпрашивают у меня пустую тару из-под йогурта (реально не могу дать - бутылка с кефиром сейчас в холодильнике есть, а от йогурта реально нет), то просят разрешения пощупать руками мой депозит.

3. Тут не стоит строить иллюзий и быть реалистом:
Серьезный приличный Застройщик всегда указывал цены в евро.
И ему, и Покупателю курс был "пополам".
  Zebra написав:Вот ссылку бы на хоть одного, посмотреть объекты.


Не могу дать.
Меня заблокировали предпоследний раз со словом «Реклама», потому никакой конкретной информации форумчанам - не дай Бог указание ссылки на официальный сайт, который даже не содержит ни прайсов,
РЕК_ЛА_МА.
ЗвЫняйте.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 20 гру, 2021 18:14, всього редагувалось 5 разів.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 17:34

  akurt написав:DmityK - форум Финансовый - тут пустопорожнее не ценится.
Мы тут все не у Вас в киоске.
Напишите лучше, что и куда инвестировали в 2021, чем год закончили, что советуете.
Мы послушаем. Интересно же.
У нас тут водятся АбАлдЕНннЫе специалисты: один месяц или полтора назад советовал всем форумчанам собрать в мешок нахомяченные слитки золота и выбросить на глазах у всех в ближайшую реку.
Типа все равно отберут - так уже лучше сразу и на глазах у всех....

при чем тут киоски, еще про йогурты давайте. я обратил внимание, что несмотря на басни как дорожает в турции недвига, по факту ничего она и близко не дорожает. что подтвердил сам пан акурт ценой 61к долларов в престижном районе...
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 17:50

  DmitryK написав:
  akurt написав:DmityK - форум Финансовый - тут пустопорожнее не ценится.
Мы тут все не у Вас в киоске.
Напишите лучше, что и куда инвестировали в 2021, чем год закончили, что советуете.
Мы послушаем. Интересно же.
У нас тут водятся АбАлдЕНннЫе специалисты: один месяц или полтора назад советовал всем форумчанам собрать в мешок нахомяченные слитки золота и выбросить на глазах у всех в ближайшую реку.
Типа все равно отберут - так уже лучше сразу и на глазах у всех....

при чем тут киоски, еще про йогурты давайте. я обратил внимание, что несмотря на басни как дорожает в турции недвига, по факту ничего она и близко не дорожает. что подтвердил сам пан акурт ценой 61к долларов в престижном районе...

Дорожає, просто тре вмітити читати... в лірах.
В Туреччині долари і євро ніхто як і в мошкан давно не рахує.
Тільки ліра, тільки хардкор. Навіть депозити і ті в лірах.
Долар нікому не потрібний (хіба тільки українцям, які думють головом а не ногом)
Хіхі
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 18:16

DmitryK, при чем тут йогурты, которыми торгуют в вашем киоске: люди просят конкретную инфу по недвиге и аналитику.
Я привёл то, что если и «не меняют лошадей на переправе», то в нынешних ситуациях на рынке недвижимости можно случайно/неслучайно «выхватить» и что то подешевле. Просто вы не в курсе того - эти мои слова вы не привели, что в наши дни и в Киеве можно купить квартиру и за 25000$, и за 2500000$. Вы просто не в теме, так как занимаетесь продажей йогурта. А это - торговля йогуртом - это не недвижимость.
Почитайте название ветки и поделитесь идеями/примерами инвестиций.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 18:57

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Еще раз удивил Застройщик, у которого можно было взять необычно интересную вещь - всего за 20 000 лир - тогда примерно 2 500 евро - выкупить навсегда право жить в квартире 1+1 любую неделю по своему выбору в году - навечно.
Я тогда выложил свои расчеты на этом форуме и аналитику со словами , что я бы купил за 2500 евро неделю не в декабре/январе, а лучше в апреле-мае или в сентябре-октябре и не неделю, а две - ну что такое в наше время 2х2500=5000 евро? Копейки.
Вы же не сомневаетесь что эта аналитика была немедленно залита борзописцами выше - топчутся неудачники бесквартирные и безработные с утра до вечера - корытами гноя и удалена?

А можете кинути лінку на цей кейс, щось пропустив. 2500 Євро це неділя UAI на двох в 5* Туреччині.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 18:57

  DmitryK написав:
  akurt написав:DmityK - форум Финансовый - тут пустопорожнее не ценится.
Мы тут все не у Вас в киоске.
Напишите лучше, что и куда инвестировали в 2021, чем год закончили, что советуете.
Мы послушаем. Интересно же.
У нас тут водятся АбАлдЕНннЫе специалисты: один месяц или полтора назад советовал всем форумчанам собрать в мешок нахомяченные слитки золота и выбросить на глазах у всех в ближайшую реку.
Типа все равно отберут - так уже лучше сразу и на глазах у всех....

при чем тут киоски, еще про йогурты давайте. я обратил внимание, что несмотря на басни как дорожает в турции недвига, по факту ничего она и близко не дорожает. что подтвердил сам пан акурт ценой 61к долларов в престижном районе...


Это еще вас акурт очень мягко потроллил с киосками. Можно сказать "причесал против шерсти" разок. На это ветке, как и на предыдущей о заграничной недвижимости, иногда появляются товарищи, которые тоже ловят акурта за язык на "горячем" (вранье, манипуляциях, рекламе и т.д.) но получив изрядную порцию-другую помоев в свою сторон, предпочитают долго тут не задерживаться. Называя акурта риелтором, а тем более директором и вледельцем агенства недвижимости ( если это не в шутку конечно) может только полный неадекват, или он сам себя, надменно надувая щеки. Ибо в Турции ему этим заниматься ЗАКОННЫМ образом запрещено строго-настрого, вплоть до выдворения из страны. А вот как правильно здесь выразился Франт - быть на "подтанцовке" у местных риелторов, сливая им потенциальную клиентуру, (в промежутках между "торговлей трусами"для своих, подработками помогайкой, попрошайкой и остальными мелкими не официальными услугами ) за пару лир - в это я охотно поверю.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 20:00

  BIGor написав:А можете кинути лінку на цей кейс, щось пропустив. 2500 Євро це неділя UAI на двох в 5* Туреччині.

Скину завтра зараз ліньки шукати.
У вашому тексті трохи не так написано.
В Анталії будується новинка, яка відома по Іспанії:
- новий ЖК рівня готелю 5*.
- у них крім власних літніх та зимових плавальних басейнів та аквапарку, саун і тренажерних залів - два власних пляжа один пісчаний на сході Анталії, а інший на заході - галька.

Вони пропонують викупити у них право займати квартиру мебльованих готову під ключ 1+1 - 4 спальні місця - на будь-який тиждень року назавжди.
Ціна була - я особисто спілкувався - найдешевша в грудні/січні, найдорожча в липні/серпні, там ціни були 20 000 лір або місяць тому приблизно 2000€.
Самі цікаві періоди на мій розсуд це квітень/травень та вересень/жовтень - там тиждень коштував здається 36000 лір або - вже забув точно - мабуть 2500€.
На мій розсуд це дуже цікаво, якщо викупити назавжди пару тижнів в ті місяці, що я написав.
Логіка моєї поради дуже проста: ну що таке зараз 5000€?
Реальні копійки. А так все ж нерухомість,.. готова.,. Під ключ… з меблями.,, з паркінгом.,, нехай і на 2 тижні на рік, але назавжди…
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 20:54

  akurt написав:
  BIGor написав:А можете кинути лінку на цей кейс, щось пропустив. 2500 Євро це неділя UAI на двох в 5* Туреччині.

Скину завтра зараз ліньки шукати.
У вашому тексті трохи не так написано.
В Анталії будується новинка, яка відома по Іспанії:
- новий ЖК рівня готелю 5*.
- у них крім власних літніх та зимових плавальних басейнів та аквапарку, саун і тренажерних залів - два власних пляжа один пісчаний на сході Анталії, а інший на заході - галька.

Вони пропонують викупити у них право займати квартиру мебльованих готову під ключ 1+1 - 4 спальні місця - на будь-який тиждень року назавжди.
Ціна була - я особисто спілкувався - найдешевша в грудні/січні, найдорожча в липні/серпні, там ціни були 20 000 лір або місяць тому приблизно 2000€.
Самі цікаві періоди на мій розсуд це квітень/травень та вересень/жовтень - там тиждень коштував здається 36000 лір або - вже забув точно - мабуть 2500€.
На мій розсуд це дуже цікаво, якщо викупити назавжди пару тижнів в ті місяці, що я написав.
Логіка моєї поради дуже проста: ну що таке зараз 5000€?
Реальні копійки. А так все ж нерухомість,.. готова.,. Під ключ… з меблями.,, з паркінгом.,, нехай і на 2 тижні на рік, але назавжди…

Класс. Помню эту тему с начала 90х.
Тогда на фуршеты собирали директоров, главбухов и владельцев фирмочек.
Типа двести аппарт-комплексов по всему миру, имеешь право пожизненно проживать две недели в году семьей в любом по запросу.
Все, кто повелся на эту тему, потом страшно матерились при упоминании.
Кстати, доводы приводились те же: что те несчастные тысячи долларов... зато будете иметь пожизненно...
Поимели)))
antey1969
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  #<1 ... 439440441442
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