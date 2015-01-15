Прикольно было прочитать опус от торговца йогуртом.
Кто хочет жить так же - выполнять и руководствоваться.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 20 гру, 2021 23:30
Прикольно было прочитать опус от торговца йогуртом.
Кто хочет жить так же - выполнять и руководствоваться.
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