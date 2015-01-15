Прикольно было прочитать опус от торговца йогуртом antey1969.
Кто хочет жить так же - выполнять и руководствоваться.
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Додано: Пон 20 гру, 2021 23:30
Прикольно было прочитать опус от торговца йогуртом antey1969.
Кто хочет жить так же - выполнять и руководствоваться.
Додано: Вів 21 гру, 2021 03:31
иди проспись хамовитый старикашка и не пиши тут бухой.
Можешь написАть как ты лысину свою безуспешно прооперировал в султанате))
И пару пивка нам принеси живо! как тогда на яхте нам на сдачу а то прыгаешь и скачаешь как лира к доллару без понту тут только нас веселя.О внуках пора заботится,а у тебя сыновья даже не размножаются из-за твоих грехов,давай крестись и исповедуйся)) или делай уже намаз на свой куцый розум
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