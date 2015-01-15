Додано: Вів 21 гру, 2021 08:35

Писав про це кожного дня, на протязі останнього місяця.

Можна безкінечно дивуватися тому, що Фінансовий форум України обсіли мухи: очевидно, що бездарні, безробітні та безквартирні.Зранку до вечора копирсаються то в недоїдках зі столу’a, намагаючись випросити пусту пляшку з-під йогурта, то аналізують колір його спідньої білизни, то аналізують тембр його голосу, як біженець з Сахаліну вище.Головна мета цих знедолених -та затягнути на те життєве дно, на якому опинилися внаслідок невірних дій на ринку нерухомості.Одинзмущений боротися - хобі у нього таке - із знедоленими.На протязі 2018-2021 років він вів гілку «».Мухи так міцно її обсіли та так активно шевелили гливкими лапками, оосбливо дві мухи вище, що ми змушені були її закрити.Ті самі мухи - ТІ САМІ!!!! - тепер обсіли цю гілку.Подивіться вище: оці дві мхи гливкими лапками гадять з - важко повірити - з вересня 2018 року. Щодня. Гній, бруд, інсинуації, брехня, дурість і нічого більше.Результат є: тягнули всіх на те дно, на якому опинилися.Тількинаполегливо, свідомо та з розумом говорив: «Вдвічі.Так в писав: купуючи у Забудовника, ви нічого не виграєте, бо у нього прайс-лист в €.А ось пересічні турки - Продавці квартир - ніколи не вимірювали нерухомість та авто в $$$$ в €€€. Вони не зають, що це, та виставляють ціни в лірах.Цим можна скористатися.За ці свідомі думки за цей місяць мене тричі блокували із формулюванням “флуд" або «».В цьому є і інша мета: всі дружними рядами повинні йти на ринок КРЖН та викупати обсяг повітря, який міститься між двома з/б перекриттями. Потім годувати родини рукопопих.«В нерухомості, як і в сексі, все треба робити вчасно та швидко» (akurt).Не вмієте швидко, слухаєте збоченців цієї гілки - так і будете сидіти там, де сидите або на тому дні, на якому сидять два збоченця, які світяться вище.… Вийшли на чергування. З відрами та виварками багна та гною.Робимо висновки.Ну це тільки у випадку, якщо є здатність думати головОМ, а не ногОМ.