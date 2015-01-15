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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 440441442443
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 23:30

Прикольно было прочитать опус от торговца йогуртом antey1969.
Кто хочет жить так же - выполнять и руководствоваться.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 03:31

  akurt написав:Прикольно было прочитать опус от торговца йогуртом antey1969.
Кто хочет жить так же - выполнять и руководствоваться.

иди проспись хамовитый старикашка и не пиши тут бухой.
Можешь написАть как ты лысину свою безуспешно прооперировал в султанате))
И пару пивка нам принеси живо! как тогда на яхте нам на сдачу :lol: а то прыгаешь и скачаешь как лира к доллару без понту тут только нас веселя.О внуках пора заботится,а у тебя сыновья даже не размножаются из-за твоих грехов,давай крестись и исповедуйся)) или делай уже намаз на свой куцый розум.Сегодня с днем рождения младшего отпрыска поздравь Людку и не бухай крепко,можешь йогурта накатить :D
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 08:32

  Мизантрóп написав:
  akurt написав:Прикольно было прочитать опус от торговца йогуртом antey1969.
Кто хочет жить так же - выполнять и руководствоваться.

иди проспись хамовитый старикашка и не пиши тут бухой.
Можешь написАть как ты лысину свою безуспешно прооперировал в султанате))
И пару пивка нам принеси живо! как тогда на яхте нам на сдачу :lol: а то прыгаешь и скачаешь как лира к доллару без понту тут только нас веселя.О внуках пора заботится,а у тебя сыновья даже не размножаются из-за твоих грехов,давай крестись и исповедуйся)) или делай уже намаз на свой куцый розум.Сегодня с днем рождения младшего отпрыска поздравь Людку и не бухай крепко,можешь йогурта накатить :D

Знову загострення нарцисизму у турецького підтанцовщика. Біда, треба лікувати!
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 08:35

Не зівай, Хомко, на те ярмарок!

Можна безкінечно дивуватися тому, що Фінансовий форум України обсіли мухи: очевидно, що бездарні, безробітні та безквартирні.
Зранку до вечора копирсаються то в недоїдках зі столу akurt’a, намагаючись випросити пусту пляшку з-під йогурта, то аналізують колір його спідньої білизни, то аналізують тембр його голосу, як біженець з Сахаліну вище.
Головна мета цих знедолених - збити з пантелику нормальних форумчан та затягнути на те життєве дно, на якому опинилися внаслідок невірних дій на ринку нерухомості.

Один akurt змущений боротися - хобі у нього таке - із знедоленими.
На протязі 2018-2021 років він вів гілку «Купуємо для себе, а не в оренду, закордонну нерухомість».
Мухи так міцно її обсіли та так активно шевелили гливкими лапками, оосбливо дві мухи вище, що ми змушені були її закрити.
Ті самі мухи - ТІ САМІ!!!! - тепер обсіли цю гілку.
Подивіться вище: оці дві мхи гливкими лапками гадять з - важко повірити - з вересня 2018 року. Щодня. Гній, бруд, інсинуації, брехня, дурість і нічого більше.
Результат є: тягнули всіх на те дно, на якому опинилися.
Тільки akurt наполегливо, свідомо та з розумом говорив: «Панове, саме час діяти активно та швидко! Такого ніколи не було, що можна купити квартиру за кордоном вдвічі дешевше".
Вдвічі.
Писав про це кожного дня, на протязі останнього місяця.
Так в писав: купуючи у Забудовника, ви нічого не виграєте, бо у нього прайс-лист в €.
А ось пересічні турки - Продавці квартир - ніколи не вимірювали нерухомість та авто в $$$$ в €€€. Вони не зають, що це, та виставляють ціни в лірах.
Цим можна скористатися.
За ці свідомі думки за цей місяць мене тричі блокували із формулюванням “флуд" або «офтоп».
В цьому є і інша мета: всі дружними рядами повинні йти на ринок КРЖН та викупати обсяг повітря, який міститься між двома з/б перекриттями. Потім годувати родини рукопопих.

«В нерухомості, як і в сексі, все треба робити вчасно та швидко» (akurt).

Не вмієте швидко, слухаєте збоченців цієї гілки - так і будете сидіти там, де сидите або на тому дні, на якому сидять два збоченця, які світяться вище.… Вийшли на чергування. З відрами та виварками багна та гною.
А тепер дивимося на курс eur/try.
Робимо висновки.
Ну це тільки у випадку, якщо є здатність думати головОМ, а не ногОМ.
Зображення
Востаннє редагувалось akurt в Вів 21 гру, 2021 08:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 08:55

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Ті самі мухи - ТІ САМІ!!!! - тепер обсіли цю гілку.
где акурт-там всегда мухи и муки
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 09:08

На чергування в розділі "НЕРУХОМІСТЬ" заступив знаний інвестор, який втік з Сахаліна.
Прислуховуємося, українці, до ВУМНИХ сахалінських думок.
Зазвичай щось розумне висловлює фразами:
  Мизантрóп написав: Хохо (с)

  Мизантрóп написав: Ох ох (с)

  Мизантрóп написав: Хи хи (с)

  Мизантрóп написав: ах ах (с)

Ну і знамените:
  Мизантрóп написав: Жизнь - боль... (с)

Мабуть Вам ще щось розумне написав.
akurt
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