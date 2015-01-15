Додано: Пон 20 гру, 2021 18:16

DmitryK, при чем тут йогурты, которыми торгуют в вашем киоске: люди просят конкретную инфу по недвиге и аналитику.

Я привёл то, что если и «не меняют лошадей на переправе», то в нынешних ситуациях на рынке недвижимости можно случайно/неслучайно «выхватить» и что то подешевле. Просто вы не в курсе того - эти мои слова вы не привели, что в наши дни и в Киеве можно купить квартиру и за 25000$, и за 2500000$. Вы просто не в теме, так как занимаетесь продажей йогурта. А это - торговля йогуртом - это не недвижимость.

Почитайте название ветки и поделитесь идеями/примерами инвестиций.