Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:DmityK - форум Финансовый - тут пустопорожнее не ценится. Мы тут все не у Вас в киоске. Напишите лучше, что и куда инвестировали в 2021, чем год закончили, что советуете. Мы послушаем. Интересно же. У нас тут водятся АбАлдЕНннЫе специалисты: один месяц или полтора назад советовал всем форумчанам собрать в мешок нахомяченные слитки золота и выбросить на глазах у всех в ближайшую реку. Типа все равно отберут - так уже лучше сразу и на глазах у всех....
при чем тут киоски, еще про йогурты давайте. я обратил внимание, что несмотря на басни как дорожает в турции недвига, по факту ничего она и близко не дорожает. что подтвердил сам пан акурт ценой 61к долларов в престижном районе...
akurt написав:DmityK - форум Финансовый - тут пустопорожнее не ценится. Мы тут все не у Вас в киоске. Напишите лучше, что и куда инвестировали в 2021, чем год закончили, что советуете. Мы послушаем. Интересно же. У нас тут водятся АбАлдЕНннЫе специалисты: один месяц или полтора назад советовал всем форумчанам собрать в мешок нахомяченные слитки золота и выбросить на глазах у всех в ближайшую реку. Типа все равно отберут - так уже лучше сразу и на глазах у всех....
при чем тут киоски, еще про йогурты давайте. я обратил внимание, что несмотря на басни как дорожает в турции недвига, по факту ничего она и близко не дорожает. что подтвердил сам пан акурт ценой 61к долларов в престижном районе...
Дорожає, просто тре вмітити читати... в лірах. В Туреччині долари і євро ніхто як і в мошкан давно не рахує. Тільки ліра, тільки хардкор. Навіть депозити і ті в лірах. Долар нікому не потрібний (хіба тільки українцям, які думють головом а не ногом) Хіхі
DmitryK, при чем тут йогурты, которыми торгуют в вашем киоске: люди просят конкретную инфу по недвиге и аналитику. Я привёл то, что если и «не меняют лошадей на переправе», то в нынешних ситуациях на рынке недвижимости можно случайно/неслучайно «выхватить» и что то подешевле. Просто вы не в курсе того - эти мои слова вы не привели, что в наши дни и в Киеве можно купить квартиру и за 25000$, и за 2500000$. Вы просто не в теме, так как занимаетесь продажей йогурта. А это - торговля йогуртом - это не недвижимость. Почитайте название ветки и поделитесь идеями/примерами инвестиций.
akurt написав:Еще раз удивил Застройщик, у которого можно было взять необычно интересную вещь - всего за 20 000 лир - тогда примерно 2 500 евро - выкупить навсегда право жить в квартире 1+1 любую неделю по своему выбору в году - навечно. Я тогда выложил свои расчеты на этом форуме и аналитику со словами , что я бы купил за 2500 евро неделю не в декабре/январе, а лучше в апреле-мае или в сентябре-октябре и не неделю, а две - ну что такое в наше время 2х2500=5000 евро? Копейки. Вы же не сомневаетесь что эта аналитика была немедленно залита борзописцами выше - топчутся неудачники бесквартирные и безработные с утра до вечера - корытами гноя и удалена?
А можете кинути лінку на цей кейс, щось пропустив. 2500 Євро це неділя UAI на двох в 5* Туреччині.
BIGor написав:А можете кинути лінку на цей кейс, щось пропустив. 2500 Євро це неділя UAI на двох в 5* Туреччині.
Скину завтра зараз ліньки шукати. У вашому тексті трохи не так написано. В Анталії будується новинка, яка відома по Іспанії: - новий ЖК рівня готелю 5*. - у них крім власних літніх та зимових плавальних басейнів та аквапарку, саун і тренажерних залів - два власних пляжа один пісчаний на сході Анталії, а інший на заході - галька.
Вони пропонують викупити у них право займати квартиру мебльованих готову під ключ 1+1 - 4 спальні місця - на будь-який тиждень року назавжди. Ціна була - я особисто спілкувався - найдешевша в грудні/січні, найдорожча в липні/серпні, там ціни були 20 000 лір або місяць тому приблизно 2000€. Самі цікаві періоди на мій розсуд це квітень/травень та вересень/жовтень - там тиждень коштував здається 36000 лір або - вже забув точно - мабуть 2500€. На мій розсуд це дуже цікаво, якщо викупити назавжди пару тижнів в ті місяці, що я написав. Логіка моєї поради дуже проста: ну що таке зараз 5000€? Реальні копійки. А так все ж нерухомість,.. готова.,. Під ключ… з меблями.,, з паркінгом.,, нехай і на 2 тижні на рік, але назавжди…
Класс. Помню эту тему с начала 90х. Тогда на фуршеты собирали директоров, главбухов и владельцев фирмочек. Типа двести аппарт-комплексов по всему миру, имеешь право пожизненно проживать две недели в году семьей в любом по запросу. Все, кто повелся на эту тему, потом страшно матерились при упоминании. Кстати, доводы приводились те же: что те несчастные тысячи долларов... зато будете иметь пожизненно... Поимели)))
flyman написав:Дорожає, просто тре вмітити читати... в лірах. В Туреччині долари і євро ніхто як і в мошкан давно не рахує. Тільки ліра, тільки хардкор. Навіть депозити і ті в лірах. Долар нікому не потрібний (хіба тільки українцям, які думють головом а не ногом) Хіхі
Реджеп дал задний ход и сегодня пообещал компенсировать потери бизнесу и населению от падения лиры. В итоге лира укрепилась до курса 13.0 Любопытно только за счёт чего он её будет удерживать на плаву. Как известно, обещать, не мешки ворочать...
RTC12 написав:Реджеп дал задний ход и сегодня пообещал компенсировать потери бизнесу и населению от падения лиры. В итоге лира укрепилась до курса 13.0
надолго ли
Если убытки от девальвации лиры будут компенсировать вновь напечатанной макулатурой, то очевидно что всё это не надолго. Дабы спасти свою репутацию, власти раскрутят инфляционную спираль и прикроются мусульманской теорией о борьбе с ростовщиками, которые жируют на высоких ставках. Ну и борьбой с внешними врагами Турции. Без этого уже никак.... А.Чакар, глава Ассоциации турецких банков сказал, что Казначейство покроет расходы на меры, которые потенциально могут быть дорогостоящей и инфляционной инициативой. В то время как правительство назвало восстановление лиры в понедельник крупной победой, экономисты неоднократно заявляли, что экономическая программа Эрдогана, основанная на низких процентных ставках, безрассудна и ожидают, что инфляция, которая в настоящее время превышает 21%, в следующем году превысит 30%. https://www.reuters.com/markets/currenc ... 021-12-21/
На этих курсовых качелях кто-то уже заработал огромные деньги, продав доллары по 18.3., а сейчас их выкупят по 12.8 За один день нужные люди из близкого круга станут миллионерами. И зачем тот биткоин, когда тут такая шара