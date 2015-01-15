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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 21 гру, 2021 14:56
RTC12 написав:
На этих курсовых качелях кто-то уже заработал огромные деньги, продав доллары по 18.3., а сейчас их выкупят по 12.8
За один день нужные люди из близкого круга станут миллионерами.
И зачем тот биткоин, когда тут такая шара
якщо нерозривний депо в лірі, то ... як акурт
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flyman
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