якщо нерозривний депо в лірі, то ... як акурт
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Додано: Вів 21 гру, 2021 14:56
Додано: Вів 21 гру, 2021 16:23
Він хвалився що відніс свої ліри до банку під 17% річних, продавши долари
за курсом 6.7. У лютому зможе відкупитися без шкоди для себе при курсi не вище 7.9. Хоча я дуже сумніваюся, що такий курс там може бути в майбутньому.
На сьогодні курс поки що закрiпився на рівні 13.0.
Так що "мега" інвестора в турецькі банки ще чекають не прості часи...
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