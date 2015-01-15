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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 440441442443
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 14:56

  RTC12 написав:На этих курсовых качелях кто-то уже заработал огромные деньги, продав доллары по 18.3., а сейчас их выкупят по 12.8
За один день нужные люди из близкого круга станут миллионерами.
И зачем тот биткоин, когда тут такая шара :D

якщо нерозривний депо в лірі, то ... як акурт
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 16:23

  flyman написав:
  RTC12 написав:На этих курсовых качелях кто-то уже заработал огромные деньги, продав доллары по 18.3., а сейчас их выкупят по 12.8
За один день нужные люди из близкого круга станут миллионерами.
И зачем тот биткоин, когда тут такая шара :D

якщо нерозривний депо в лірі, то ... як акурт

Він хвалився що відніс свої ліри до банку під 17% річних, продавши долари
за курсом 6.7. У лютому зможе відкупитися без шкоди для себе при курсi не вище 7.9. Хоча я дуже сумніваюся, що такий курс там може бути в майбутньому.
На сьогодні курс поки що закрiпився на рівні 13.0.
Так що "мега" інвестора в турецькі банки ще чекають не прості часи...
RTC12
 
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