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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 21 гру, 2021 14:56
RTC12 написав:
На этих курсовых качелях кто-то уже заработал огромные деньги, продав доллары по 18.3., а сейчас их выкупят по 12.8
За один день нужные люди из близкого круга станут миллионерами.
И зачем тот биткоин, когда тут такая шара
якщо нерозривний депо в лірі, то ... як акурт
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flyman
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Додано: Вів 21 гру, 2021 16:23
flyman написав: RTC12 написав:
На этих курсовых качелях кто-то уже заработал огромные деньги, продав доллары по 18.3., а сейчас их выкупят по 12.8
За один день нужные люди из близкого круга станут миллионерами.
И зачем тот биткоин, когда тут такая шара
якщо нерозривний депо в лірі, то ... як акурт
Він хвалився що відніс свої ліри до банку під 17% річних, продавши долари
за курсом 6.7. У лютому зможе відкупитися без шкоди для себе при курсi не вище 7.9. Хоча я дуже сумніваюся, що такий курс там може бути в майбутньому.
На сьогодні курс поки що закрiпився на рівні 13.0.
Так що "мега" інвестора в турецькі банки ще чекають не прості часи...
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RTC12
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Додано: Вів 21 гру, 2021 17:10
Буровик написав: RTC12 написав:
Реджеп дал задний ход и сегодня пообещал компенсировать потери бизнесу и населению от падения лиры. В итоге лира укрепилась до курса 13.0
надолго ли
На тиждень. Доки відпочине наш рекламщик.
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