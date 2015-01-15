Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
juristkostya написав:Извините, переспрошу: вы реально покупаете "Пепси"? вы реально покупаете её блоками? да ещё на новогодний стол?
Я покупаю блоками. Когда аукционная цена, могу купить 6 блоков на несколько месяцев вперёд. Удобно, дёшево. Воду питьевую тоже блоками покупаю, но еженедельно. Такую вот
Также блоками покупаю соки, вермишель, сыр, сахар, муку, вино. Мясо - беру обычно целую индюшку и разделываю сам. В магазин езжу раз в неделю. Чаще curbside, но там где его нет - приходится тратить время и заходить. Если еду в рыбный - покупаю рыбу и маринованный чеснок корейский на 2-3 месяца.
Понаех-покупать "долгоиграющие" продукты на неделю или месяц нормальная практика, многие так делают. Но Долярчик раз за разом умудряется "козырнуть" какой то конкретной фигней. А потом еще и левые отмазки лепит-мол все 20+литров газировки его жена выпивает и он тут ни при чем. Примерный супруг!
akurt написав:1. Риэлторы во всем мире риэлторы и получают деньги за то, что успешно продают информацию. Так вот - какие комиссионные у риэлторов Украины? Пять процентов. Верно - нет? Вам виднее - я никогда жизни не имел дела с риэлторами, сейчас знаком с одним, который в Харькове пытается продать за цену реально с потолка однушку, Подсчитаем, купил за 26000 баксов - продает сейчас за 34 000 баксов, Какой процент?
Не верно - в основном 2% (может от региона зависит) берут, некоторые берут с покупателя. Какая разница по чем купил квартиру? Хоть за 15К, а продавать надо за реальную на данный момент в данном регионе цену (ну может чуть опустить для ускорения). Если сейчас однушки (40 кв.м.) стоят 38-40К, то так и следует продавать. А некоторые риэлторы в Украине работают так: за сколько готовы продать? за 40К? Ок - у меня есть покупатель, только говорим ему 42К, 1К уступаем и 1К - это мои услуги - идет? Именно по такой схеме я и продал в итоге все довольны. З.ы. Странно, что Турки не знающие курса доллара/евро (хотя я таких не встречал - все они очень четко переводят лиры в евро/доллары по курсу) вдруг начинают продавать за 1,2М лир купленную за 200К лир квартиру. Если бы они не знали курса, то продавали бы за 220К ну за 250К, а самые ушлые за 300К, но никак не за 1,2М. Видимо вы плохо знаете турков или слишком плохого о них мнения.
akurt написав:Якщо уважно роздивлятися фото - то у 2/3 випадків можна знайти реальне розташування... реальний будинок... Ну а там - справа техніки - шукай голову ОСББ - ВІН ЗНАЄ ТЕЛЕФОНИ РЕАЛЬНИХ ВЛАСНИКІВ ВСІХ...
Зачем так сложно? Позвонили, пришли с риэлтором, посмотрели на квартиру, а заодно и на реальный адрес, чуть позже вернулись и дальше уже через ОСББ...
akurt написав:Якщо уважно роздивлятися фото - то у 2/3 випадків можна знайти реальне розташування... реальний будинок... Ну а там - справа техніки - шукай голову ОСББ - ВІН ЗНАЄ ТЕЛЕФОНИ РЕАЛЬНИХ ВЛАСНИКІВ ВСІХ...
Зачем так сложно? Позвонили, пришли с риэлтором, посмотрели на квартиру, а заодно и на реальный адрес, чуть позже вернулись и дальше уже через ОСББ...
Единственное, если продавец влип на "эксклюзив", то от рыла все равно не отобъетесь. А последнее время это довольно часто бывает, хоть насколько бы это было абсурдно т нерационально.
Туристам в Анталии придётся отмечать новогоднюю ночь «массовыми мероприятиями в закрытых помещениях» - предварительный прогноз погоды на курорте обещает в новогоднюю ночь и предновогодние даты погоду, не располагающую к прогулкам. Согласно прогнозу, туристов ждёт невысокая температура и постоянные дожди https://www.tourprom.ru/news/53487/
P.S. С наступающим акурт Хотя это был тяжёлый год для тебя, но ещё не всё пропало и мы в тебя верим и молимся
akurt написав:Якщо уважно роздивлятися фото - то у 2/3 випадків можна знайти реальне розташування... реальний будинок... Ну а там - справа техніки - шукай голову ОСББ - ВІН ЗНАЄ ТЕЛЕФОНИ РЕАЛЬНИХ ВЛАСНИКІВ ВСІХ...
Зачем так сложно? Позвонили, пришли с риэлтором, посмотрели на квартиру, а заодно и на реальный адрес, чуть позже вернулись и дальше уже через ОСББ...
Единственное, если продавец влип на "эксклюзив", то от рыла все равно не отобъетесь. А последнее время это довольно часто бывает, хоть насколько бы это было абсурдно т нерационально.
тоже несложно - при желании. попытался с таким поработать немного (долго не шло). Во-первых, договор ограничен, я на 3 мес. заключил, во-вторых, можно продать и без рыла, ему-то зачем говорить? Вот если он приведет кого-то тогда ой, но телефон можно и отключить до окончания срока договора. Ну и есть варианты как правильно заключить договор, чтобы рыло не смогло ничего стребовать в итоге. Меня рыло пыталось развести на оплату продвижения в ОЛХ и снизить цену квартиры (при этом до того утверждало, что ОЛХ - это помойка и там нет смысла заморачиваться) - я его мягко послал, что мол - на ОЛХ я и сам могу оплатить, но без его комиссии, а также и снизить могу без него. Вобщем, 3 месяца было потеряно в пустую. Связался с рылом - когда был первый локдаун и как-то все никак не двигалось. После окончания договора с рылом все как то оживилось и в итоге продал как и хотел + комиссию риэлтора оплатил покупатель отдельно.