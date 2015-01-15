Додано: П'ят 24 гру, 2021 22:54

akurt написав: 1. Риэлторы во всем мире риэлторы и получают деньги за то, что успешно продают информацию.

Так вот - какие комиссионные у риэлторов Украины? Пять процентов. Верно - нет? Вам виднее - я никогда жизни не имел дела с риэлторами, сейчас знаком с одним, который в Харькове пытается продать за цену реально с потолка однушку, Подсчитаем, купил за 26000 баксов - продает сейчас за 34 000 баксов, Какой процент? 1. Риэлторы во всем мире риэлторы и получают деньги за то, что успешно продают информацию.Так вот - какие комиссионные у риэлторов Украины? Пять процентов. Верно - нет? Вам виднее - я никогда жизни не имел дела с риэлторами, сейчас знаком с одним, который в Харькове пытается продать за цену реально с потолка однушку, Подсчитаем, купил за 26000 баксов - продает сейчас за 34 000 баксов, Какой процент?

Не верно - в основном 2% (может от региона зависит) берут, некоторые берут с покупателя. Какая разница по чем купил квартиру? Хоть за 15К, а продавать надо за реальную на данный момент в данном регионе цену (ну может чуть опустить для ускорения). Если сейчас однушки (40 кв.м.) стоят 38-40К, то так и следует продавать.А некоторые риэлторы в Украине работают так: за сколько готовы продать? за 40К? Ок - у меня есть покупатель, только говорим ему 42К, 1К уступаем и 1К - это мои услуги - идет? Именно по такой схеме я и продал в итоге все довольны.З.ы. Странно, что Турки не знающие курса доллара/евро (хотя я таких не встречал - все они очень четко переводят лиры в евро/доллары по курсу) вдруг начинают продавать за 1,2М лир купленную за 200К лир квартиру. Если бы они не знали курса, то продавали бы за 220К ну за 250К, а самые ушлые за 300К, но никак не за 1,2М. Видимо вы плохо знаете турков или слишком плохого о них мнения.