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change_pm написав:Айтішнегі-ФОПи 3-ї групи, як ви комбінуєтє використання банківських рахунків, кредитних карт і так далі (для походів в лаундж, кешбек), знаючи, що банки "стучать" в податкову про операції ФОПів...
Чи не "стучать"?
А як бути з кешбеком, податкми ФОП і звітами?
зі. Поділіться досвідом...пліз...
Звичайно ФОП галера веде та платить. Вам тільки кидають гроші на карту для фіз особи.
change_pm написав:Айтішнегі-ФОПи 3-ї групи, як ви комбінуєтє використання банківських рахунків, кредитних карт і так далі (для походів в лаундж, кешбек), знаючи, що банки "стучать" в податкову про операції ФОПів...
Чи не "стучать"?
А як бути з кешбеком, податкми ФОП і звітами?
зі. Поділіться досвідом...пліз...
Стучать тільки по новим відкритим рахункам, але не по операціям. Кешбек йде як дохід фізособи, а не ФОП, все як завжди Нічого особливого комбінувати не треба
change_pm написав:Айтішнегі-ФОПи 3-ї групи, як ви комбінуєтє використання банківських рахунків, кредитних карт і так далі (для походів в лаундж, кешбек), знаючи, що банки "стучать" в податкову про операції ФОПів...