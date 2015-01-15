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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 446447448449>
Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 14:27

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Італія 0.4% росту 2 кв. 2021 в порівнянні з 2 кв. 2020. Iспанія 3.3% Джерело https://stats.oecd.org/
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 17:32

питаннячко...

Айтішнегі-ФОПи 3-ї групи, як ви комбінуєтє використання банківських рахунків, кредитних карт і так далі (для походів в лаундж, кешбек), знаючи, що банки "стучать" в податкову про операції ФОПів...

Чи не "стучать"?

А як бути з кешбеком, податкми ФОП і звітами?

зі. Поділіться досвідом...пліз...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 17:52

  change_pm написав:Айтішнегі-ФОПи 3-ї групи, як ви комбінуєтє використання банківських рахунків, кредитних карт і так далі (для походів в лаундж, кешбек), знаючи, що банки "стучать" в податкову про операції ФОПів...

Чи не "стучать"?

А як бути з кешбеком, податкми ФОП і звітами?

зі. Поділіться досвідом...пліз...

Звичайно ФОП галера веде та платить. Вам тільки кидають гроші на карту для фіз особи.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 18:09

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

change_pm написав:Айтішнегі-ФОПи 3-ї групи, як ви комбінуєтє використання банківських рахунків, кредитних карт і так далі (для походів в лаундж, кешбек), знаючи, що банки "стучать" в податкову про операції ФОПів...

Чи не "стучать"?

А як бути з кешбеком, податкми ФОП і звітами?

зі. Поділіться досвідом...пліз...


Стучать тільки по новим відкритим рахункам, але не по операціям.
Кешбек йде як дохід фізособи, а не ФОП, все як завжди
Нічого особливого комбінувати не треба
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 18:19

  change_pm написав:Айтішнегі-ФОПи 3-ї групи, як ви комбінуєтє використання банківських рахунків, кредитних карт і так далі (для походів в лаундж, кешбек), знаючи, що банки "стучать" в податкову про операції ФОПів...

Чи не "стучать"?

А як бути з кешбеком, податкми ФОП і звітами?

зі. Поділіться досвідом...пліз...

де вы набрали этот набор глупостей?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 22:47

Всім велике дякую!
Востаннє редагувалось change_pm в Пон 27 гру, 2021 22:59, всього редагувалось 1 раз.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 22:47

  juristkostya написав:
  change_pm написав:Айтішнегі-ФОПи 3-ї групи, як ви комбінуєтє використання банківських рахунків, кредитних карт і так далі (для походів в лаундж, кешбек), знаючи, що банки "стучать" в податкову про операції ФОПів...

Чи не "стучать"?

А як бути з кешбеком, податкми ФОП і звітами?

зі. Поділіться досвідом...пліз...

де вы набрали этот набор глупостей?

Костя, вашу маму звати Сара?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 22:51

почитав вечірні новини....

Тер оборона Кийова буде розгорнута в найближчі дні...

Британія виведе своїх інстуркторів, якщо щось почнеться... Британські моряки вже покинули Одесу...

І подібні новини...

Хм...чьот походу знають, і реально може шось початися?

Всі зібрали валізку? Всі знають куди бігти?

Флай, ти грєчу і баклажки взяв? Думаєш буде електрика, якщо щось почнетьсі?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 22:57

  change_pm написав:
Тер оборона Кийова буде розгорнута в найближчі дні...

Британія виведе своїх інстуркторів, якщо щось почнеться... Британські моряки вже покинули Одесу...

І подібні новини...

Хм...чьот походу знають, і реально може шось початися?

Всі зібрали валізку? Всі знають куди бігти?

Флай, ти грєчу і баклажки взяв? Думаєш буде електрика, якщо щось почнетьсі?

гречка є, баклажки повні води...
головне протриматися преший тиждень...
а там вже поутихнуть страсті-манасті...
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 23:01

  flyman написав:
  change_pm написав:
Тер оборона Кийова буде розгорнута в найближчі дні...

Британія виведе своїх інстуркторів, якщо щось почнеться... Британські моряки вже покинули Одесу...

І подібні новини...

Хм...чьот походу знають, і реально може шось початися?

Всі зібрали валізку? Всі знають куди бігти?

Флай, ти грєчу і баклажки взяв? Думаєш буде електрика, якщо щось почнетьсі?

гречка є, баклажки повні води...
головне протриматися преший тиждень...
а там вже поутихнуть страсті-манасті...

готувати будеш на чьому? електирики не буде...

я не зрозумів, ти шо кацапів бити не будеш? :shock:

я ось думаю приїхати, якщо що піду "мочити" бурятів і дагів :mrgreen:

іншалла, мене вистарчить надовго!!!
change_pm
 
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