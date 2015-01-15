-Куме, а якщо москалі вас вбьють?
-А мене за що?!
Як діти їй богу.
-Не читайте по утрам советских газет.
-Так ведь других нет.
-Вот никаких и не читайте!
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 28 гру, 2021 00:37
-Куме, а якщо москалі вас вбьють?
-А мене за що?!
Як діти їй богу.
-Не читайте по утрам советских газет.
-Так ведь других нет.
-Вот никаких и не читайте!
|