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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 446447448449
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 00:37

  change_pm написав:
я не зрозумів, ти шо кацапів бити не будеш? :shock:

я ось думаю приїхати, якщо що піду "мочити" бурятів і дагів :mrgreen:

іншалла, мене вистарчить надовго!!!


-Куме, а якщо москалі вас вбьють?
-А мене за що?!
Як діти їй богу.
-Не читайте по утрам советских газет.
-Так ведь других нет.
-Вот никаких и не читайте!
drevlyanin
 
Повідомлень: 751
З нами з: 01.04.20
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