Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Looking ahead, more than a fifth (22%) of households intend to move in the next 18 months as a direct result of the pandemic. This factor paired with the continued lack of supply on the market, will support house price growth through 2022 and create a influx in the Northern rental market.
According to Savills’ 5-year house price forecast, average UK house prices are expected to grow by 13.1%. The highest rate of growth are regions in the North West and Yorkshire and Humber, with both markets expected to grow by 18.8%.
With early predictions for 2022 looking extremely positive, it’s expected that the growth trend in both rents and house prices will continue, creating a highly lucrative property investment market.
Недавнее укрепление лиры после ее обвала нельзя назвать победой Эрдогана над кризисом. Во-первых, долгосрочный эффект от низких ставок и тренда на девальвацию валюты может оказаться в большей степени негативным для экономики. Во-вторых, обещания Эрдогана возместить валютные потери по депозитам могут работать только при условии, что лира не рухнет. Иначе бюджета Турции может элементарно не хватить на выполнение этих обещаний.
Банк Турции тогда будет вынужден печатать деньги для покрытия дефицитов, и инфляция в стране разгонится еще больше. В-третьих, валютных резервов у Турции не хватит, чтобы уверенно противостоять падению лиры продолжительное время, а это подрывает доверие инвесторов.
Пока ситуация в Турции не накаляется благодаря тому, что в стране есть остатки резервов, которые направляют на укрепление лиры, а план Эрдогана несколько приостановил желание населения продавать турецкую валюту. Тем не менее с такой непоследовательной денежно-кредитной политикой и нестабильной валютой нынешнее положение дел нельзя назвать устойчивым.
P.S. АЛАНЬЯ...ЦЕНЫ НА ПРЕДНОВОГОДНЕМ РЫНКЕ РАЙОН ОБА 27 ДЕКАБРЯ 2021 г. Блогер задучиво спрашивает сам у себя - почему не упали цены в магазинах и на рынке? Ведь доллар уже не по 18 лир. Надолго ли..? Вот в чем вопрос.. https://www.youtube.com/watch?v=g6ujVVI ... Romkaroker Пещеру Алладина закрыли. Как ты там Акурт?
P.S. АЛАНЬЯ...ЦЕНЫ НА ПРЕДНОВОГОДНЕМ РЫНКЕ РАЙОН ОБА 27 ДЕКАБРЯ 2021 г. Блогер задучиво спрашивает сам у себя - почему не упали цены в магазинах и на рынке? Ведь доллар уже не по 18 лир. Надолго ли..? Вот в чем вопрос..[/b]
Что же будет с родиной и с нами )))) - це по першому виділеному ))) хіхі...
По-другому виділеному, лошпет блохер щось забув розказати, що ціни тримались до останньго і тільки на курсє 18 стрибнули....
Але не пройшло і пару днів, як скрізь поточні ціни було перекресено і нанесена нова, нижча ціна...
Наприклад, молоко було 5.9 (це ще по курсу 8-10), стало 7.9, а тепер нова ціна 6.9... подивимось, можливо ще знизять ціну...
Retailers in Turkey have started to lower the prices of certain goods after being urged to do so following a rebound in the Turkish lira, prompted by the government's move to cover foreign exchange losses on certain deposits.
Сподіваюсь вміють читати по агліцькі...
зі. не знаю, як там на берегах хашдедоду, а в неньці одиножди піднятті ціни не знижуютьсі
Самые высокие в мире пенсии - в Турции По данным ООН, на данный момент в мире проживает более 1 миллиарда человек в возрасте от 60 лет, что больше на 300 миллионов по сравнению с 2019 годом. По прогнозам организации, несмотря на COVID-19, который тяжелее всего переносят пожилые люди, к 2050 году доля пожилого населения старше 60 лет увеличится до 1,5 миллиарда человек.
Размер пенсий в разных странах
В соотношении со средней заработной платой самые высокие пенсии – в Турции, Японии и Канаде. Самые низкие пенсионные выплаты – в Южной Корее, Сингапуре и Чили. В списке стран с коэффициентом заработной платы к пенсии 2,64. Об этом говорится в исследовании от специалистов компании по страхованию жизни Freedom Finance Life.
Я ж наводив посилання, навіщо Ердоган проводить таку політику...
Ось її результат - у Харкові...
А ще, японська компанія, яка виробляє чіпи, побудує нову фабрику в Туречині, на додоток до вже існуючої, яка завантажена на 100500%...
Цікаво, які новини з неньки стосовно нових фабрик?
Канадський інвестор згорнув свої інвестиції в Україні Так закінчилася історія протистояння канадської енергетичної компанії TIU та Нікопольського заводу феросплавів.
Іще недавно тут була сонячна електростанція, що забезпечувала Нікополь – місто на Дніпропетровщині – світлом і теплом. Сьогодні тут – пустка. Канадська компанія TIU, яка 3 роки тому збудувала цей об’єкт «зеленої» енергетики, вирішила демонтувати обладнання і залишити місто. https://www.radiosvoboda.org/a/kanadsky ... 29341.html
change_pm написав:Цікаво, які новини з неньки стосовно нових фабрик?
jump написав:Канадський інвестор згорнув свої інвестиції в Україні Так закінчилася історія протистояння канадської енергетичної компанії TIU та Нікопольського заводу феросплавів.
Іще недавно тут була сонячна електростанція, що забезпечувала Нікополь – місто на Дніпропетровщині – світлом і теплом. Сьогодні тут – пустка. Канадська компанія TIU, яка 3 роки тому збудувала цей об’єкт «зеленої» енергетики, вирішила демонтувати обладнання і залишити місто. https://www.radiosvoboda.org/a/kanadsky ... 29341.html
jump, я читав цю історію вчора... Зрозумів, чому нам Україніан розказує про солому вже деякий час ((((