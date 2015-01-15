Додано: Чет 30 гру, 2021 06:56

Да этот бывший турагент со 100 подписчиками может вам рассказать, что булыжники с турецкого пляжа не иначе как ЗОЛОТЫЕ ( Вы только посмотрите на эту хитрую "рожу").А теперь по сути дела, как я и люблю, разберем этот ролик из Мерсина на молекулы как говориться. Ведь вы уже наверное все знаете, что мне, в отличии от самого акурта, всегда важна точность анализа, а особенно детали.Итак ...Заходим в эту "чудо-квартирко" и сразу бросается в глаза: входная дешманская дверь со щелью под ней в 2 пальца примерно. Далее видим криво уложена плитка, дешевый БЕЛЫЙ плинтус при коричневых наличниках и бежевой напольной плитке (фу-фу), прихожая вообще за 3 копейки, потолок в зале а-ля 90-е года с коробами и освещение вообще полный отстой с турецкой люстрой посредине (зонированное для турков "тёмный лес"). Все заметили, что турки до сих не научились розетки и интернет кабеля устанавливать за телевизор и всё шнуры лежат по стенах как в советских бабушатниках.Ванная очень маленькая с самой дешевой душ кабиной, которые существуют в природе ( или в дёшевых магазинах на промзонах для бедных). Кухня полнейшая безвкусица с копеешными устаревшыми глянцевыми фасадами и РУЧКАМИ )). В ней даже не посчитали нужным зашить холодильник под фасад и установить стационарную микроволновку. Зато фартух в плитке "кабанчиком" )). Дёшево и сердито, по-другому не скажешь. В спальнях мебель ЭКОНОМ такой, что Икея покажется вам итальянским бутиком.Ну и моя любимая фишка - виды из окон. С одной стороны - на какую-то китайскую стену из бетона , напоминает мне ужасную Патриотику на ПОХ в Киеве. С другой - на поле ( понятно, что квартира в епенях епеней Турции), которые в перспективе ещё застроят бетонными стенами.Пару слов о набережной... Это вообще что за трешняк друзья?Вы вообще Средиземное море видели и нормальные пляжи? Про лучшие я вообще молчу. Какая то унылая галька темносерого цвета и камни кругом, да такие, что легко на них можно шею себе свернуть, а вход в море только с пирса. Да и вообще Мерсин, со слов там проживающих и говорящих ПРАВДУ является непопулярным промышленным городом, с преобладающим религиозным населением, точнее дикими курдами, ведущими провинциальный образ жизни и быта.Бонусом идёт атомная станция неподалёку и множество беженцев из Сирии, а соответственно отсутствие безопасности. Поэтому и не популярный город среди нормальных иностранцев, но продавать же нужно инвешторам недвижимость и ЗАРАБАТЫВАТЬ на них.P.S. Ждём с нетерпением следующего ролика от нашего спешиалиста по турецкой недвижимости акурта и всех с Наступающим НГ !!