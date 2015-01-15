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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 444445446447
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 15:12

Мабуть, на днях треба поговорити про підсумки року 2021 в царині інвестицій форумчан в нерухомість за кордоном.
Що ж там у форумчан получилося з інвестиціями в нерухомість?
Поки що в мене в голові картинка "не склалася"... Можливо, "Дупель пусто"?
Невже цілий рік - пусті балачки????
Зовсім випадково наткнувся на відео від - не повірете - ізраїльтянина (!!!).
Ой, зараз мене заблокують з ярликом на шиї "Реклама турецької нерухомості" - то встигніть подивитися.
Для довідки:
- легінь з Ізраїля купив квартиру 2+1 за 70 000 євро.
- звісно - ГОТОВУ ПІД КЛЮЧ. Тут тільки так: все готове і частково з меблями.
- місто Мерсін - то на сході від Анталії - близько 500 км. Це - боюся і писати - слово-матюк! - Туреччина. В основному форумчани люблять слова "Мексика", "Нікарагуа", ""Марс", Філіппіни", "Індонезія", "Сатурн", "Португалія", "Монголія", і таке інше - тобто те, що наснилося вночі і де ніколи в житті не були і не знають, як туди попасти...
Дивимося... Крамола...
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 22:06

канадський гінвештор

  change_pm написав:
  change_pm написав:Цікаво, які новини з неньки стосовно нових фабрик?

  jump написав:Канадський інвестор згорнув свої інвестиції в Україні
Так закінчилася історія протистояння канадської енергетичної компанії TIU та Нікопольського заводу феросплавів.

Іще недавно тут була сонячна електростанція, що забезпечувала Нікополь – місто на Дніпропетровщині – світлом і теплом. Сьогодні тут – пустка. Канадська компанія TIU, яка 3 роки тому збудувала цей об’єкт «зеленої» енергетики, вирішила демонтувати обладнання і залишити місто.
https://www.radiosvoboda.org/a/kanadsky ... 29341.html

jump, я читав цю історію вчора... Зрозумів, чому нам Україніан розказує про солому вже деякий час ((((

flyman
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 06:56

Надо же ...И где акурт откопал это "израильского Нагиева" :?: Да этот бывший турагент со 100 подписчиками может вам рассказать, что булыжники с турецкого пляжа не иначе как ЗОЛОТЫЕ ( Вы только посмотрите на эту хитрую "рожу").

А теперь по сути дела, как я и люблю, разберем этот ролик из Мерсина на молекулы как говориться. Ведь вы уже наверное все знаете, что мне, в отличии от самого акурта, всегда важна точность анализа, а особенно детали.
Итак ...Заходим в эту "чудо-квартирко" и сразу бросается в глаза: входная дешманская дверь со щелью под ней в 2 пальца примерно. Далее видим криво уложена плитка, дешевый БЕЛЫЙ плинтус при коричневых наличниках и бежевой напольной плитке (фу-фу), прихожая вообще за 3 копейки, потолок в зале а-ля 90-е года с коробами и освещение вообще полный отстой с турецкой люстрой посредине (зонированное для турков "тёмный лес"). Все заметили, что турки до сих не научились розетки и интернет кабеля устанавливать за телевизор и всё шнуры лежат по стенах как в советских бабушатниках.

Ванная очень маленькая с самой дешевой душ кабиной, которые существуют в природе ( или в дёшевых магазинах на промзонах для бедных). Кухня полнейшая безвкусица с копеешными устаревшыми глянцевыми фасадами и РУЧКАМИ )). В ней даже не посчитали нужным зашить холодильник под фасад и установить стационарную микроволновку. Зато фартух в плитке "кабанчиком" )). Дёшево и сердито, по-другому не скажешь. В спальнях мебель ЭКОНОМ такой, что Икея покажется вам итальянским бутиком.

Ну и моя любимая фишка - виды из окон. С одной стороны - на какую-то китайскую стену из бетона , напоминает мне ужасную Патриотику на ПОХ в Киеве. С другой - на поле ( понятно, что квартира в епенях епеней Турции), которые в перспективе ещё застроят бетонными стенами.

Ну а что вы хотели от турецких РУКОЖОПЫХ строителей и жадных застройщиков? Сплошная халтура как и у самого акурта в Анталии на 280-Й лини от моря, напротив мечети и приюта для беженцев.

Пару слов о набережной... Это вообще что за трешняк друзья? :shock: Вы вообще Средиземное море видели и нормальные пляжи? Про лучшие я вообще молчу. Какая то унылая галька темносерого цвета и камни кругом, да такие, что легко на них можно шею себе свернуть, а вход в море только с пирса. Да и вообще Мерсин, со слов там проживающих и говорящих ПРАВДУ является непопулярным промышленным городом, с преобладающим религиозным населением, точнее дикими курдами, ведущими провинциальный образ жизни и быта. :?

Бонусом идёт атомная станция неподалёку и множество беженцев из Сирии, а соответственно отсутствие безопасности. Поэтому и не популярный город среди нормальных иностранцев, но продавать же нужно инвешторам недвижимость и ЗАРАБАТЫВАТЬ на них. :wink:

P.S. Ждём с нетерпением следующего ролика от нашего спешиалиста по турецкой недвижимости акурта и всех с Наступающим НГ !!
Востаннє редагувалось roberto dark в Чет 30 гру, 2021 07:27, всього редагувалось 1 раз.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 07:21

Так, так, чекаємо!
Він повинен виступити в своєму амплуа - порадувати і посмішити нас. Любитель найдешевшої їжі і найдешевшої нерухомості
Frant
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