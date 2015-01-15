Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Мабуть, на днях треба поговорити про підсумки року 2021 в царині інвестицій форумчан в нерухомість за кордоном. Що ж там у форумчан получилося з інвестиціями в нерухомість? Поки що в мене в голові картинка "не склалася"... Можливо, "Дупель пусто"? Невже цілий рік - пусті балачки???? Зовсім випадково наткнувся на відео від - не повірете - ізраїльтянина (!!!). Ой, зараз мене заблокують з ярликом на шиї "Реклама турецької нерухомості" - то встигніть подивитися. Для довідки: - легінь з Ізраїля купив квартиру 2+1 за 70 000 євро. - звісно - ГОТОВУ ПІД КЛЮЧ. Тут тільки так: все готове і частково з меблями. - місто Мерсін - то на сході від Анталії - близько 500 км. Це - боюся і писати - слово-матюк! - Туреччина. В основному форумчани люблять слова "Мексика", "Нікарагуа", ""Марс", Філіппіни", "Індонезія", "Сатурн", "Португалія", "Монголія", і таке інше - тобто те, що наснилося вночі і де ніколи в житті не були і не знають, як туди попасти... Дивимося... Крамола...
change_pm написав:Цікаво, які новини з неньки стосовно нових фабрик?
jump написав:Канадський інвестор згорнув свої інвестиції в Україні Так закінчилася історія протистояння канадської енергетичної компанії TIU та Нікопольського заводу феросплавів.
Іще недавно тут була сонячна електростанція, що забезпечувала Нікополь – місто на Дніпропетровщині – світлом і теплом. Сьогодні тут – пустка. Канадська компанія TIU, яка 3 роки тому збудувала цей об’єкт «зеленої» енергетики, вирішила демонтувати обладнання і залишити місто. https://www.radiosvoboda.org/a/kanadsky ... 29341.html
jump, я читав цю історію вчора... Зрозумів, чому нам Україніан розказує про солому вже деякий час ((((
Надо же ...И где акурт откопал это "израильского Нагиева" Да этот бывший турагент со 100 подписчиками может вам рассказать, что булыжники с турецкого пляжа не иначе как ЗОЛОТЫЕ ( Вы только посмотрите на эту хитрую "рожу").
А теперь по сути дела, как я и люблю, разберем этот ролик из Мерсина на молекулы как говориться. Ведь вы уже наверное все знаете, что мне, в отличии от самого акурта, всегда важна точность анализа, а особенно детали. Итак ...Заходим в эту "чудо-квартирко" и сразу бросается в глаза: входная дешманская дверь со щелью под ней в 2 пальца примерно. Далее видим криво уложена плитка, дешевый БЕЛЫЙ плинтус при коричневых наличниках и бежевой напольной плитке (фу-фу), прихожая вообще за 3 копейки, потолок в зале а-ля 90-е года с коробами и освещение вообще полный отстой с турецкой люстрой посредине (зонированное для турков "тёмный лес"). Все заметили, что турки до сих не научились розетки и интернет кабеля устанавливать за телевизор и всё шнуры лежат по стенах как в советских бабушатниках.
Ванная очень маленькая с самой дешевой душ кабиной, которые существуют в природе ( или в дёшевых магазинах на промзонах для бедных). Кухня полнейшая безвкусица с копеешными устаревшыми глянцевыми фасадами и РУЧКАМИ )). В ней даже не посчитали нужным зашить холодильник под фасад и установить стационарную микроволновку. Зато фартух в плитке "кабанчиком" )). Дёшево и сердито, по-другому не скажешь. В спальнях мебель ЭКОНОМ такой, что Икея покажется вам итальянским бутиком.
Ну и моя любимая фишка - виды из окон. С одной стороны - на какую-то китайскую стену из бетона , напоминает мне ужасную Патриотику на ПОХ в Киеве. С другой - на поле ( понятно, что квартира в епенях епеней Турции), которые в перспективе ещё застроят бетонными стенами.
Ну а что вы хотели от турецких РУКОЖОПЫХ строителей и жадных застройщиков? Сплошная халтура как и у самого акурта в Анталии на 280-Й лини от моря, напротив мечети и приюта для беженцев.
Пару слов о набережной... Это вообще что за трешняк друзья? Вы вообще Средиземное море видели и нормальные пляжи? Про лучшие я вообще молчу. Какая то унылая галька темносерого цвета и камни кругом, да такие, что легко на них можно шею себе свернуть, а вход в море только с пирса. Да и вообще Мерсин, со слов там проживающих и говорящих ПРАВДУ является непопулярным промышленным городом, с преобладающим религиозным населением, точнее дикими курдами, ведущими провинциальный образ жизни и быта.
Бонусом идёт атомная станция неподалёку и множество беженцев из Сирии, а соответственно отсутствие безопасности. Поэтому и не популярный город среди нормальных иностранцев, но продавать же нужно инвешторам недвижимость и ЗАРАБАТЫВАТЬ на них.
P.S. Ждём с нетерпением следующего ролика от нашего спешиалиста по турецкой недвижимости акурта и всех с Наступающим НГ !!
Востаннє редагувалось roberto dark в Чет 30 гру, 2021 07:27, всього редагувалось 1 раз.
Так, так, чекаємо! Він повинен виступити в своєму амплуа - порадувати і посмішити нас. Любитель найдешевшої їжі і найдешевшої нерухомості. Тема курдів - зовсім не розкрита нашим добродієм. Всі ці дикі племена, найяскравішими представниками яких є чечени - розуміють лише силу. Законів для них не існує, лише їх примітивні звичаї.
На арену инвестиций в зарубежную недвижимость вышла толпа людей, получивших тяжелые финансово-инвестиционные травмы. Один ютится в комнате общаги кибуца, второй - в жуткой панельке возле забора ДВРЗ. Собирателя пустых пластиковых бутылочек из-под йогурта под забором ДВРЗ вдруг озаботила тема курдов. Прикольно, один другому ставят "+"... Выкапывайте, форумчане, ваши денежки из под груши: их пристроят красавцы в лохмотьях надежно!
ПРОСТАЯ АРИФМЕТИКА ИНВЕСТИЦИЙ в зарубежную недвижимость.
В феврале этого года на Финансовом форуме Украины был опубликован обзор объектов для инвестиций форумчан, в которые ОДНОЗНАЧНО стоит вложить заработанное. Естественно, кое у кого это вызвало жесткое раздражение. Ибо "И сам не гам - и другому не дам!"
А есть другая недвига за рубежом для инвестиций? Кто-то инвестировал? Горе-специалисты по инвестициям даже перестали рекомендовать форумчам вложиться туда, где они никогда в жизни не были и уже никогда не будут: в Албанию и Болгарию. За Албанию больше всего рулил никогда не бывший там красавец Франт. Это тот, кто за последние 10 (десять, Карл!) лет не выезжал никуда далее улицы Алмаатинской в Киеве.
Итак, чем все закончилось? Нужно брать калькулятор. Смотрим на картинку - она была опубликована на этом форуме в феврале 2021. 1. В тексте обзора по новостройками было сказано, что очень мощный Застройщик (название удалено - меня постоянно обвиняютв несуществующей рекламе) сдал эксплуатацию новый дом с новыми квартирами "под ключ" и открыта продажа. Квартиры разлетелись, как пирожки но парочка еще была - по данным сайта - аналога нашего ОЛХ (название удалено - меня обвиняют даже в рекламе сайта - аналога ОЛХ, инструкция как найти там для себя любимого квартиру по вкусу была немедленно удалена) есть в продаже по цене в 415 000 лир или на тот момент 415000/7,40=56 100 долларов США. Запомним эту цифру. Пригодится.
2. Квартиру 1+1 - новую готовую под ключ - за 56 000 долларов НЕ купили не только форумчане, которые все время прислушиваются к бесквартирно-безработным на этой ветке, но и один гражданин Украины, прибывший с этой целью в Турцию. Запомним этот факт. Почему не купил? Он поддался на провокацию автора этих строк, который сказал ему, что расположение дома не самое лучшее - для этого я и показал стрелкой расстояние до Средиземного моря - это 2 200 - 2 500 м. Правда по прямой и по чудесному бульвару. По нему к пляжу ходит автобус. Но 2 500 м... На этом форуме я написал, что по моему рейтингу я оцениваю этот объект для инвестиций на 4+ по 5-ти бальной шкале.
2. Не знаю, читал ли гражданин Турции этот форум или просто знал, что нужно думать головОМ, а не ногОМ, но гражданин Турецкой республики по имени Hokan (имя НЕ изменено) купил квартиру 1+1 за 400 000 лир (цену в 415 000 лир выставлял риэлтор) именно как инвестицию. Он просто думал головОМ, а не ногОМ: новое от приличного известного маститого Застройщика.
3. Грянула середина декабря 2021 года - прошло 10 месяцев. Цены на квартиры внезапно (кто-бы мог подумать!) начали расти, и вот гражданин Турции по имени Hokan продает купленную в середине февраля квартиру за 700 000 лир. Не спешите нажимать кнопки калькулятора. "Восток - дело тонкое" - как говорил красноармеец Сухов. Разница составила 700 000 - 400 000 = 300 000 лир. Это: - минималка в Турции за 300 000/2640=за 113 (Сто тринадцать, Карл!) месяцев или почти за 10 лет работы. - это арендная плата, которую мог бы получить гражданин Турции по имени Hokan при сдаче ее в аренду скажем (легко!) за 3000 лир: 300 000/3000=100 месяцев или за 8,33 года. Хорошо или плохо? Получить лендлорду арендную плату сразу за 8,33 года вперед? За 8,33 (восемь тридцать три года, Карл!) года наперед! Турок рассуждал именно так: "Это реально здорово! Вперед!" Турок разбирался в деньгах: он держит офис по сдаче авто в аренду. Спрос этим летом был такой большой, что ему не хватало собственных авто и он брал в субаренду авто приятелей - платил классно: по 9000 лир, например, за далеко не новый, например, для статистики, Ниссан Кашкай, и имел на этом еще 6000 лир в месяц. Неплохо, правда, это еще при том, что владелец авто на своей работе получал примерно 6 000 лир месяц. И авто не стояло под домом, а приносило в клювике еще 1,5 зарплаты.
4. А кто же купил квартиру? О! Это самое интересное: "наш" человек! Он ведь запомнил мою рекомендацию! Так бывает у тех, кто думает головОМ, а не ногОМ, они запоминают полезное... Он не купил квартиру за 415 000 лир или 56 100 долларов США. В середине декабря народец, который никогда жизни не был в Турции, и никогда уже не будет, все размышлял - куда "катится" турецкая лира, которую они в жизни не держали в руках. А наш человек по имени (имя удалено) слушал автора этих строк и слил баксы по 17 лир (а я в те дни сливал даже по 17,2) за доллар и купил у гражданина Турции по имени Hokan (имя НЕ изменено) квартиру 1+1 новую готовую "под ключ" частично с мебелью за 700 000/17=41 176 долларов США. Экономия составила 56 100-41176=14 924 доллара США.
Теперь вы все поняли, почему кое-кто и НЕ кое-кто так бесится и злится?
Чтобы вы никогда никуда ничего не инвестировали и не имели профит в сумме 14 924 доллара США. С чем Вас и поздравляю. А мне пополам. Реально. Даже весело.
Всем читать Франта. Славный у вас советчик. Поздравляю.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 30 гру, 2021 10:52, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Экономия составила 56 100-41176=14 924 доллара США.
Знаєте. п.Акурт - якась дрібна економія. Не бог вєсть які кошти. Взагалі, якось мілко Ви плаваєте. Якщо з тієї суми заплатити всі податки - а їх треб азаплатити - залишиться половина, 7500 дол. Це заробіток за рік-два = гроші на підтримку штанів, і не більше того.
Схоже, що нашого гуру - знову понесло)))
Востаннє редагувалось Frant в Чет 30 гру, 2021 10:56, всього редагувалось 2 разів.