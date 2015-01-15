Додано: Чет 30 гру, 2021 10:45

слушал автора этих строк

в зарубежную недвижимость.В феврале этого года на Финансовом форуме Украины был опубликован обзор объектов для инвестиций форумчан, в которые ОДНОЗНАЧНО стоит вложить заработанное.Естественно, кое у кого это вызвало жесткое раздражение. Ибо "И сам не гам - и другому не дам!"А есть другая недвига за рубежом для инвестиций? Кто-то инвестировал?Горе-специалисты по инвестициям даже перестали рекомендовать форумчам вложиться туда, где они никогда в жизни не были и уже никогда не будут: в Албанию и Болгарию.За Албанию больше всего рулил никогда не бывший там красавецЭто тот, кто за последние 10 (десять, Карл!) лет не выезжал никуда далее улицы Алмаатинской в Киеве.Итак, чем все закончилось? Нужно брать калькулятор.Смотрим на картинку - она была опубликована на этом форуме в феврале 2021.1. В тексте обзора по новостройками было сказано, что очень мощный Застройщик (название удалено - меня постоянно обвиняют) сдал эксплуатацию новый дом с новыми квартирами "под ключ" и открыта продажа. Квартиры разлетелись, как пирожки но парочка еще была - по данным сайта - аналога нашего ОЛХ (название удалено - меня обвиняют даже в рекламе сайта - аналога ОЛХ, инструкция как найти там для себя любимого квартиру по вкусу была немедленно удалена) есть в продаже по цене в 415 000 лир или на тот момент 415000/7,40=долларов США. Запомним эту цифру. Пригодится.2. Квартиру 1+1 - новую готовую под ключ - за 56 000 долларов НЕ купили не только форумчане, которые все время прислушиваются к бесквартирно-безработным на этой ветке, но и один гражданин Украины, прибывший с этой целью в Турцию. Запомним этот факт.Почему не купил?Он поддался на провокацию автора этих строк, который сказал ему, что расположение дома не самое лучшее - для этого я и показал стрелкой расстояние до Средиземного моря - это 2 200 - 2 500 м. Правда по прямой и по чудесному бульвару. По нему к пляжу ходит автобус. Но 2 500 м...На этом форуме я написал, что по моему рейтингу я оцениваю этот объект для инвестиций напо 5-ти бальной шкале.2. Не знаю, читал ли гражданин Турции этот форум или просто знал, что, но гражданин Турецкой республики по имени Hokan (имя НЕ изменено) купил квартиру 1+1 за 400 000 лир (цену в 415 000 лир выставлял риэлтор) именно как инвестицию. Он просто думал головОМ, а не ногОМ: новое от приличного известного маститого Застройщика.3. Грянула середина декабря 2021 года - прошло 10 месяцев. Цены на квартиры внезапно (кто-бы мог подумать!) начали расти, и вот гражданин Турции по имени Hokan продает купленную в середине февраля квартиру за 700 000 лир.Не спешите нажимать кнопки калькулятора. "Восток - дело тонкое" - как говорил красноармеец Сухов.Разница составила 700 000 - 400 000 = 300 000 лир.Это:- минималка в Турции за 300 000/2640=за 113 (Сто тринадцать, Карл!) месяцев или почти за 10 лет работы.- это арендная плата, которую мог бы получить гражданин Турции по имени Hokan при сдаче ее в аренду скажем (легко!) за 3000 лир: 300 000/3000=100 месяцев или за 8,33 года.Хорошо или плохо?За 8,33 (восемь тридцать три года, Карл!) года наперед!Турок рассуждал именно так:Турок разбирался в деньгах: он держит офис по сдаче авто в аренду.Спрос этим летом был такой большой, что ему не хватало собственных авто и он брал в субаренду авто приятелей - платил классно: по 9000 лир, например, за далеко не новый, например, для статистики, Ниссан Кашкай, и имел на этом еще 6000 лир в месяц. Неплохо, правда, это еще при том, что владелец авто на своей работе получал примерно 6 000 лир месяц. И авто не стояло под домом, а приносило в клювике еще 1,5 зарплаты.4.О! Это самое интересное: "наш" человек! Он ведь запомнил мою рекомендацию!Так бывает у тех, кто думает головОМ, а не ногОМ, они запоминают полезное...Он не купил квартиру за 415 000 лир или 56 100 долларов США.В середине декабря народец, который никогда жизни не был в Турции, и никогда уже не будет, все размышлял - куда "катится" турецкая лира, которую они в жизни не держали в руках.А наш человек по имени (имя удалено)и слил баксы по 17 лир (а я в те дни сливал даже по 17,2) за доллар и купил у гражданина Турции по имени Hokan (имя НЕ изменено) квартиру 1+1за 700 000/17=41 176 долларов США.Теперь вы все поняли, почему кое-кто и НЕ кое-кто так бесится и злится?Чтобыи не имелиС чем Вас и поздравляю.А мне пополам. Реально.Всем читать Франта.Славный у вас советчик.Поздравляю.