Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Мабуть, на днях треба поговорити про підсумки року 2021 в царині інвестицій форумчан в нерухомість за кордоном. Що ж там у форумчан получилося з інвестиціями в нерухомість? Поки що в мене в голові картинка "не склалася"... Можливо, "Дупель пусто"? Невже цілий рік - пусті балачки???? Зовсім випадково наткнувся на відео від - не повірете - ізраїльтянина (!!!). Ой, зараз мене заблокують з ярликом на шиї "Реклама турецької нерухомості" - то встигніть подивитися. Для довідки: - легінь з Ізраїля купив квартиру 2+1 за 70 000 євро. - звісно - ГОТОВУ ПІД КЛЮЧ. Тут тільки так: все готове і частково з меблями. - місто Мерсін - то на сході від Анталії - близько 500 км. Це - боюся і писати - слово-матюк! - Туреччина. В основному форумчани люблять слова "Мексика", "Нікарагуа", ""Марс", Філіппіни", "Індонезія", "Сатурн", "Португалія", "Монголія", і таке інше - тобто те, що наснилося вночі і де ніколи в житті не були і не знають, як туди попасти... Дивимося... Крамола...
change_pm написав:Цікаво, які новини з неньки стосовно нових фабрик?
jump написав:Канадський інвестор згорнув свої інвестиції в Україні Так закінчилася історія протистояння канадської енергетичної компанії TIU та Нікопольського заводу феросплавів.
Іще недавно тут була сонячна електростанція, що забезпечувала Нікополь – місто на Дніпропетровщині – світлом і теплом. Сьогодні тут – пустка. Канадська компанія TIU, яка 3 роки тому збудувала цей об’єкт «зеленої» енергетики, вирішила демонтувати обладнання і залишити місто. https://www.radiosvoboda.org/a/kanadsky ... 29341.html
jump, я читав цю історію вчора... Зрозумів, чому нам Україніан розказує про солому вже деякий час ((((
ПРОСТАЯ АРИФМЕТИКА ИНВЕСТИЦИЙ в зарубежную недвижимость.
В феврале этого года на Финансовом форуме Украины был опубликован обзор объектов для инвестиций форумчан, в которые ОДНОЗНАЧНО стоит вложить заработанное. Естественно, кое у кого это вызвало жесткое раздражение. Ибо "И сам не гам - и другому не дам!"
А есть другая недвига за рубежом для инвестиций? Кто-то инвестировал? Горе-специалисты по инвестициям даже перестали рекомендовать форумчам вложиться туда, где они никогда в жизни не были и уже никогда не будут: в Албанию и Болгарию. За Албанию больше всего рулил никогда не бывший там красавец Франт. Это тот, кто за последние 10 (десять, Карл!) лет не выезжал никуда далее улицы Алмаатинской в Киеве.
Итак, чем все закончилось? Нужно брать калькулятор. Смотрим на картинку - она была опубликована на этом форуме в феврале 2021. 1. В тексте обзора по новостройками было сказано, что очень мощный Застройщик (название удалено - меня постоянно обвиняютв несуществующей рекламе) сдал эксплуатацию новый дом с новыми квартирами "под ключ" и открыта продажа. Квартиры разлетелись, как пирожки но парочка еще была - по данным сайта - аналога нашего ОЛХ (название удалено - меня обвиняют даже в рекламе сайта - аналога ОЛХ, инструкция как найти там для себя любимого квартиру по вкусу была немедленно удалена) есть в продаже по цене в 415 000 лир или на тот момент 415000/7,40=56 100 долларов США. Запомним эту цифру. Пригодится.
2. Квартиру 1+1 - новую готовую под ключ - за 56 000 долларов НЕ купили не только форумчане, которые все время прислушиваются к бесквартирно-безработным на этой ветке, но и один гражданин Украины, прибывший с этой целью в Турцию. Запомним этот факт. Почему не купил? Он поддался на провокацию автора этих строк, который сказал ему, что расположение дома не самое лучшее - для этого я и показал стрелкой расстояние до Средиземного моря - это 2 200 - 2 500 м. Правда по прямой и по чудесному бульвару. По нему к пляжу ходит автобус. Но 2 500 м... На этом форуме я написал, что по моему рейтингу я оцениваю этот объект для инвестиций на 4+ по 5-ти бальной шкале.
2. Не знаю, читал ли гражданин Турции этот форум или просто знал, что нужно думать головОМ, а не ногОМ, но гражданин Турецкой республики по имени Hokan (имя НЕ изменено) купил квартиру 1+1 за 400 000 лир (цену в 415 000 лир выставлял риэлтор) именно как инвестицию. Он просто думал головОМ, а не ногОМ: новое от приличного известного маститого Застройщика.
3. Грянула середина декабря 2021 года - прошло 10 месяцев. Цены на квартиры внезапно (кто-бы мог подумать!) начали расти, и вот гражданин Турции по имени Hokan продает купленную в середине февраля квартиру за 700 000 лир. Не спешите нажимать кнопки калькулятора. "Восток - дело тонкое" - как говорил красноармеец Сухов. Разница составила 700 000 - 400 000 = 300 000 лир. Это: - минималка в Турции за 300 000/2640=за 113 (Сто тринадцать, Карл!) месяцев или почти за 10 лет работы. - это арендная плата, которую мог бы получить гражданин Турции по имени Hokan при сдаче ее в аренду скажем (легко!) за 3000 лир: 300 000/3000=100 месяцев или за 8,33 года. Хорошо или плохо? Получить лендлорду арендную плату сразу за 8,33 года вперед? За 8,33 (восемь тридцать три года, Карл!) года наперед! Турок рассуждал именно так: "Это реально здорово! Вперед!" Турок разбирался в деньгах: он держит офис по сдаче авто в аренду. Спрос этим летом был такой большой, что ему не хватало собственных авто и он брал в субаренду авто приятелей - платил классно: по 9000 лир, например, за далеко не новый, например, для статистики, Ниссан Кашкай, и имел на этом еще 6000 лир в месяц. Неплохо, правда, это еще при том, что владелец авто на своей работе получал примерно 6 000 лир месяц. И авто не стояло под домом, а приносило в клювике еще 1,5 зарплаты.
4. А кто же купил квартиру? О! Это самое интересное: "наш" человек! Он ведь запомнил мою рекомендацию! Так бывает у тех, кто думает головОМ, а не ногОМ, они запоминают полезное... Он не купил квартиру за 415 000 лир или 56 100 долларов США. В середине декабря народец, который никогда жизни не был в Турции, и никогда уже не будет, все размышлял - куда "катится" турецкая лира, которую они в жизни не держали в руках. А наш человек по имени (имя удалено) слушал автора этих строк и слил баксы по 17 лир (а я в те дни сливал даже по 17,2) за доллар и купил у гражданина Турции по имени Hokan (имя НЕ изменено) квартиру 1+1 новую готовую "под ключ" частично с мебелью за 700 000/17=41 176 долларов США. Экономия составила 56 100-41176=14 924 доллара США.
Теперь вы все поняли, почему кое-кто и НЕ кое-кто так бесится и злится?
Чтобы вы никогда никуда ничего не инвестировали и не имели профит в сумме 14 924 доллара США. С чем Вас и поздравляю. А мне пополам. Реально. Даже весело.
Всем читать Франта. Славный у вас советчик. Поздравляю.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 30 гру, 2021 10:52, всього редагувалось 1 раз.
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ за границей в случае её продажи.
В отличе от Украины в большинстве стран мира облагается налогом НЕ цена квартиры на момент продажи, а доход, полученный при продаже. И тут много интересного. Интернет полон анализов изменений в Налоговом законодательстве Украины: что и как, и когда облагается налогом. Теоретически пощадили пересічного: заплатит минимальные налоги, если продает квартиру (ОДНУ!!!) при владении ею менее 3-х лет. А вообще возможны налоги в 2,5%, и в 5%, и в 18% от ЦЕНЫ - ЗАМЕТЬТЕ - от цен - квартиры. Я не специалист - форумчанам виднее.
В Турции - как и в большинстве стран Европы - все иначе. Облагается налогом прибыль, если она получена - а не факт - при владении квартирой менее 5-ти лет. Если вы владели квартирой более 5-ти лет и получили прибыль хоть 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 долларов - налог нуль. Если вы владели пятью, десятью - ста квартирами, и с каждой получили прибыль в 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 долларов - налог нуль. Если продаете квартиру, которой владели МЕНЕЕ 5-ти лет - налог может быть, но не факт. И облагается не цена квартиры в момент продажи, а ПРИБЫЛЬ, если она получена.
Разберемся в вопросе - а то на форуме чаще всего пишут абсолютно не в теме товарищи. "Нуль то есть абсолютный" - это запись таким в зачетной книжке. Не знаю, зачем их держат на форуме, но какая-то тайная цель содержать толпу безграмотных дезинформаторов, наверное есть. Итак: Вариант 1 - простой и примитивный. Инвестор, который точно собирается купить и перепродать квартиру - покупает ее по Предварительному договору. Тут главное для Продавца: получить обусловленную сумму в желаемый срок. Обычно - 2 года или до дня сдачи дома в эксплуатацию. САМОЕ ВАЖНОЕ: оформит "Виртуальный покупатель" или не оформит Право собственности на квартиру - Застройщика после полной оплаты не интересует. Это больше вопрос Покупателя. Такое право собственности Застройщик (обычно все квартиры оформлены на одно конкретное лицо или Глава офиса продаж действует по доверенности от Застройщика) оформит по первому требованию "Виртуального покупателя". По моим наблюдением может пройти и 6 месяцев, и даже год. Как только Покупатель клюнет - его ведут к Застройщику, знакомят и назначается в он-лайн режиме дата оформления Права собственности в Государственном кадастровом центре (обычно - на завтра). Напомню: в Турции для покупки недвижимости не нужны (НЕ НУЖНЫ!!!) ни адвокаты, ни юристы, ни нотариусы, да и чаще всего - обманщики-риэлторы (позавчера консультировал "нашего" тут - его риэлторша разводит на то, что якобы она будет ездить по несуществующим инстанциям и она якобы в поте лица будет проверять нет ли долгов, нет ли прописанных инвалидов Куликовской битвы, нет ли прописанных детей, одиноких многодетных матерей или долгов по квартире - НИЧЕГО этого проверять НЕ нужно. ПРОСТО развод риэлтора. Но я восторгался ее напором и умению вешать лапшу на уши. На уровне писателей Финансового форума Украины).
Продавец в этом случае НЕ ПЛАТИТ НИКАКИХ НАЛОГОВ ВООБЩЕ. Даже Застройщику премиальных. Никаких и ничего.
Вариант 2 - "Осторожный оптимизм". Итак, облагается налогом НЕ сумма цены квартиры, в прибыль, если она получена - а это не факт. Кроме того, первые 24 000 лир (примерно 2 000 долларов) не облагаются налогом вообще.
Цена сделки устанавливается НЕ продавцом/Покупателем а независимым Актом экспертизы, который заказывается в он-лайн режиме и действителен 3 месяца со дня его издания. Анонимные эксперты анализируют КОНКРЕТНЫЕ сделки, а НЕ РЫНОЧНЫЕ цены/слухи/прогнозы и указывают "Рыночную цену" на момент продажи. Вот положительная "дельта" и может облагаться налогом. В случае, описанном выше на предыдущей странице, получаем: - вариант 1: цена покупки по Акту экспертизы 400 000 лир, цена продажи по Акту экспертизы 600 000 лир (цен ниже реальной - так оценимли эксперты). НАЛОГ НОЛЬ!!!!!!!!!!!!!!!! - вариант 2: цена покупки по Акту экспертизы 400 000 лир, цена продажи по Акут экспертизы 700 000 лир (Продавец указал реальную цену) - налог будет: 14 671 лира это с прибыли, которую в предыдущем тексте и предыдущем примере заплатит ПРОДАВЕЦ - гражданин по имени Hokan з суммы прибыли в 300 000 лир. Считаю и сразу видно какой уровень примитивизма присутствует тан Финансовом форуме Украины: 300 000 - 100% 14 671 - х% х=14671х100/300000=4,89% Согласитесь. Хокан счастлив отдать государству 14 671 лиру за право заработать 300 000 лир. Для "нашего человека" - ОЧЕНЬ важно: на сегодня 14 671 лира это 1 128 долларов. Эти деньги точнее НЕ ЭТИ - а 14 671 лиру - Хокан должен заплатить в СЛЕДУЮЩЕМ году - в 2022 в мае месяце подаст Декларацию о доходах. Может быть, это будет 112,8 доллара - кто знает... Но Хокан заплатит - и то НЕ ФАКТ - смотри вариант 1 - 14 671 лиру. Поглаживая лежащие на животе 300 000-14671=285 329 лир.
Вариант 3. "Для наших "хитрых" людей. Текст не разглашается.
Правда же здорово, что есть Финансовый форум Украины, где можно получить проверенную финансовую информацию. Речь идет о ваших деньгах...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 30 гру, 2021 12:20, всього редагувалось 1 раз.