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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 444445446447
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 15:12

Мабуть, на днях треба поговорити про підсумки року 2021 в царині інвестицій форумчан в нерухомість за кордоном.
Що ж там у форумчан получилося з інвестиціями в нерухомість?
Поки що в мене в голові картинка "не склалася"... Можливо, "Дупель пусто"?
Невже цілий рік - пусті балачки????
Зовсім випадково наткнувся на відео від - не повірете - ізраїльтянина (!!!).
Ой, зараз мене заблокують з ярликом на шиї "Реклама турецької нерухомості" - то встигніть подивитися.
Для довідки:
- легінь з Ізраїля купив квартиру 2+1 за 70 000 євро.
- звісно - ГОТОВУ ПІД КЛЮЧ. Тут тільки так: все готове і частково з меблями.
- місто Мерсін - то на сході від Анталії - близько 500 км. Це - боюся і писати - слово-матюк! - Туреччина. В основному форумчани люблять слова "Мексика", "Нікарагуа", ""Марс", Філіппіни", "Індонезія", "Сатурн", "Португалія", "Монголія", і таке інше - тобто те, що наснилося вночі і де ніколи в житті не були і не знають, як туди попасти...
Дивимося... Крамола...
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 22:06

канадський гінвештор

  change_pm написав:
  change_pm написав:Цікаво, які новини з неньки стосовно нових фабрик?

  jump написав:Канадський інвестор згорнув свої інвестиції в Україні
Так закінчилася історія протистояння канадської енергетичної компанії TIU та Нікопольського заводу феросплавів.

Іще недавно тут була сонячна електростанція, що забезпечувала Нікополь – місто на Дніпропетровщині – світлом і теплом. Сьогодні тут – пустка. Канадська компанія TIU, яка 3 роки тому збудувала цей об’єкт «зеленої» енергетики, вирішила демонтувати обладнання і залишити місто.
https://www.radiosvoboda.org/a/kanadsky ... 29341.html

jump, я читав цю історію вчора... Зрозумів, чому нам Україніан розказує про солому вже деякий час ((((

flyman
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 10:45

ПРОСТАЯ АРИФМЕТИКА ИНВЕСТИЦИЙ
в зарубежную недвижимость.

В феврале этого года на Финансовом форуме Украины был опубликован обзор объектов для инвестиций форумчан, в которые ОДНОЗНАЧНО стоит вложить заработанное.

(текст и цифровые данные были удалены автором в 17-10.
Кто успел прочитать - надеюсь, почерпнул для себя много актуального, денежного и цифрового.
Текст вызвал жесткие пляски, подрыгивания и вопли безработных и бесквартирных флудеров-завсегдатаев - и модератором пришлось убирать сопли, слезы и потоки гноя.
Жалея и ценя их труд, я удалил текст об инвестициях.
Честно говоря, я не понимаю, зачем держать на фуруме (не околоподъездном - а ФИНАНСОВОМ!!!) - свору психически больных, для этого есть в Киеве и в других городах Психоневрологические больницы и приюты).
Востаннє редагувалось akurt в Чет 30 гру, 2021 16:15, всього редагувалось 2 разів.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 11:53

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Стратегии вышедшие на данный момент от инвестдомов на 2022 год

https://drive.google.com/drive/folders/ ... VMoTqIDPY5
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 12:11

Налогообложение сделок с недвижимостью за границей
Реальный опыт и вопросы.
(Текст удалён автором в 14-20. Кто успел прочитать - надеюсь, было полезно. Успехов в инвестициях!)
Востаннє редагувалось akurt в Чет 30 гру, 2021 12:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 23:13

  change_pm написав:
Looking ahead, more than a fifth (22%) of households intend to move in the next 18 months as a direct result of the pandemic. This factor paired with the continued lack of supply on the market, will support house price growth through 2022 and create a influx in the Northern rental market.

According to Savills’ 5-year house price forecast, average UK house prices are expected to grow by 13.1%. The highest rate of growth are regions in the North West and Yorkshire and Humber, with both markets expected to grow by 18.8%.

With early predictions for 2022 looking extremely positive, it’s expected that the growth trend in both rents and house prices will continue, creating a highly lucrative property investment market.

Інвест ін ЮК гайз, якщо у вас є, що інвест...

спейшел 4u репортаж із UK
flyman
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