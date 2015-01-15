Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Мабуть, на днях треба поговорити про підсумки року 2021 в царині інвестицій форумчан в нерухомість за кордоном. Що ж там у форумчан получилося з інвестиціями в нерухомість? Поки що в мене в голові картинка "не склалася"... Можливо, "Дупель пусто"? Невже цілий рік - пусті балачки???? Зовсім випадково наткнувся на відео від - не повірете - ізраїльтянина (!!!). Ой, зараз мене заблокують з ярликом на шиї "Реклама турецької нерухомості" - то встигніть подивитися. Для довідки: - легінь з Ізраїля купив квартиру 2+1 за 70 000 євро. - звісно - ГОТОВУ ПІД КЛЮЧ. Тут тільки так: все готове і частково з меблями. - місто Мерсін - то на сході від Анталії - близько 500 км. Це - боюся і писати - слово-матюк! - Туреччина. В основному форумчани люблять слова "Мексика", "Нікарагуа", ""Марс", Філіппіни", "Індонезія", "Сатурн", "Португалія", "Монголія", і таке інше - тобто те, що наснилося вночі і де ніколи в житті не були і не знають, як туди попасти... Дивимося... Крамола...
change_pm написав:Цікаво, які новини з неньки стосовно нових фабрик?
jump написав:Канадський інвестор згорнув свої інвестиції в Україні Так закінчилася історія протистояння канадської енергетичної компанії TIU та Нікопольського заводу феросплавів.
Іще недавно тут була сонячна електростанція, що забезпечувала Нікополь – місто на Дніпропетровщині – світлом і теплом. Сьогодні тут – пустка. Канадська компанія TIU, яка 3 роки тому збудувала цей об’єкт «зеленої» енергетики, вирішила демонтувати обладнання і залишити місто. https://www.radiosvoboda.org/a/kanadsky ... 29341.html
jump, я читав цю історію вчора... Зрозумів, чому нам Україніан розказує про солому вже деякий час ((((
ПРОСТАЯ АРИФМЕТИКА ИНВЕСТИЦИЙ в зарубежную недвижимость.
В феврале этого года на Финансовом форуме Украины был опубликован обзор объектов для инвестиций форумчан, в которые ОДНОЗНАЧНО стоит вложить заработанное.
(текст и цифровые данные были удалены автором в 17-10. Кто успел прочитать - надеюсь, почерпнул для себя много актуального, денежного и цифрового. Текст вызвал жесткие пляски, подрыгивания и вопли безработных и бесквартирных флудеров-завсегдатаев - и модератором пришлось убирать сопли, слезы и потоки гноя. Жалея и ценя их труд, я удалил текст об инвестициях. Честно говоря, я не понимаю, зачем держать на фуруме (не околоподъездном - а ФИНАНСОВОМ!!!) - свору психически больных, для этого есть в Киеве и в других городах Психоневрологические больницы и приюты).
Востаннє редагувалось akurt в Чет 30 гру, 2021 16:15, всього редагувалось 2 разів.
Looking ahead, more than a fifth (22%) of households intend to move in the next 18 months as a direct result of the pandemic. This factor paired with the continued lack of supply on the market, will support house price growth through 2022 and create a influx in the Northern rental market.
According to Savills’ 5-year house price forecast, average UK house prices are expected to grow by 13.1%. The highest rate of growth are regions in the North West and Yorkshire and Humber, with both markets expected to grow by 18.8%.
With early predictions for 2022 looking extremely positive, it’s expected that the growth trend in both rents and house prices will continue, creating a highly lucrative property investment market.