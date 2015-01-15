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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 444445446447
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 15:12

Мабуть, на днях треба поговорити про підсумки року 2021 в царині інвестицій форумчан в нерухомість за кордоном.
Що ж там у форумчан получилося з інвестиціями в нерухомість?
Поки що в мене в голові картинка "не склалася"... Можливо, "Дупель пусто"?
Невже цілий рік - пусті балачки????
Зовсім випадково наткнувся на відео від - не повірете - ізраїльтянина (!!!).
Ой, зараз мене заблокують з ярликом на шиї "Реклама турецької нерухомості" - то встигніть подивитися.
Для довідки:
- легінь з Ізраїля купив квартиру 2+1 за 70 000 євро.
- звісно - ГОТОВУ ПІД КЛЮЧ. Тут тільки так: все готове і частково з меблями.
- місто Мерсін - то на сході від Анталії - близько 500 км. Це - боюся і писати - слово-матюк! - Туреччина. В основному форумчани люблять слова "Мексика", "Нікарагуа", ""Марс", Філіппіни", "Індонезія", "Сатурн", "Португалія", "Монголія", і таке інше - тобто те, що наснилося вночі і де ніколи в житті не були і не знають, як туди попасти...
Дивимося... Крамола...
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 22:06

канадський гінвештор

  change_pm написав:
  change_pm написав:Цікаво, які новини з неньки стосовно нових фабрик?

  jump написав:Канадський інвестор згорнув свої інвестиції в Україні
Так закінчилася історія протистояння канадської енергетичної компанії TIU та Нікопольського заводу феросплавів.

Іще недавно тут була сонячна електростанція, що забезпечувала Нікополь – місто на Дніпропетровщині – світлом і теплом. Сьогодні тут – пустка. Канадська компанія TIU, яка 3 роки тому збудувала цей об’єкт «зеленої» енергетики, вирішила демонтувати обладнання і залишити місто.
https://www.radiosvoboda.org/a/kanadsky ... 29341.html

jump, я читав цю історію вчора... Зрозумів, чому нам Україніан розказує про солому вже деякий час ((((

flyman
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 10:45

ПРОСТАЯ АРИФМЕТИКА ИНВЕСТИЦИЙ
в зарубежную недвижимость.

В феврале этого года на Финансовом форуме Украины был опубликован обзор объектов для инвестиций форумчан, в которые ОДНОЗНАЧНО стоит вложить заработанное.

(текст и цифровые данные были удалены автором в 17-10.
Кто успел прочитать - надеюсь, почерпнул для себя много актуального, денежного и цифрового.
Текст вызвал жесткие пляски, подрыгивания и вопли безработных и бесквартирных флудеров-завсегдатаев - и модератором пришлось убирать сопли, слезы и потоки гноя.
Жалея и ценя их труд, я удалил текст об инвестициях.
Честно говоря, я не понимаю, зачем держать на фуруме (не околоподъездном - а ФИНАНСОВОМ!!!) - свору психически больных, для этого есть в Киеве и в других городах Психоневрологические больницы и приюты).
Востаннє редагувалось akurt в Чет 30 гру, 2021 16:15, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 11:53

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Стратегии вышедшие на данный момент от инвестдомов на 2022 год

https://drive.google.com/drive/folders/ ... VMoTqIDPY5
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 12:11

Налогообложение сделок с недвижимостью за границей
Реальный опыт и вопросы.
(Текст удалён автором в 14-20. Кто успел прочитать - надеюсь, было полезно. Успехов в инвестициях!)
Востаннє редагувалось akurt в Чет 30 гру, 2021 12:20, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 23:13

  change_pm написав:
Looking ahead, more than a fifth (22%) of households intend to move in the next 18 months as a direct result of the pandemic. This factor paired with the continued lack of supply on the market, will support house price growth through 2022 and create a influx in the Northern rental market.

According to Savills’ 5-year house price forecast, average UK house prices are expected to grow by 13.1%. The highest rate of growth are regions in the North West and Yorkshire and Humber, with both markets expected to grow by 18.8%.

With early predictions for 2022 looking extremely positive, it’s expected that the growth trend in both rents and house prices will continue, creating a highly lucrative property investment market.

Інвест ін ЮК гайз, якщо у вас є, що інвест...

спейшел 4u репортаж із UK
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 11:33

  flyman написав:спейшел 4u репортаж із UK

спешл фор мі )))) мімімі...мімімі... 8)

хабібі, я про такі речі писав ше в 2019 році...

я писав, шо не розумію, як ордінарі брітіш сітізен* може дозволити собі купити нерухомість...

* це такий, який зароблює тис 23-35 до податків в рік...

також я писав в 2019 році, що якщо у вас є діти і грощі, вкладайте в нерухомість ЮК... Тепер що ми маємо по цінам в ЮК?**

** просто офігіти! Не кожен собі міг дозволити, ще менше можуть дозволити наразі... ((((

ось такі пироги :?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 11:44

Зображення

Ну, чьо, друзяки! З наступаючим усіх! І добрих і злих! І вумних і не дуже! )))
Усім щастя і успіхів!!!

ps. це був мі)))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:00

  change_pm написав:
👆 Более 5000 авиарейсов было отменено в США на Рождество. Это произошло совсем не из-за COVID ограничений. Просто некому работать. Частично, работники многих авиакомпаний протестуют против обязательного прививания. Частично, многие пилоты потеряли необходимые «полётные часы» для допуска к полётам. Частично, из-за массовых сокращений, люди уходят из индустрии. Я об этом уже писал. Как вы помните, ещё в июне месяце, я говорил о том, что некоторые авиакомпании возможно станут банкротами в 2022. #AAL уже раз была банкротом. Скорее всего, она станет первой авиакомпанией которая выкинет спасательный круг в этом году. Очень большие долги. Большая часть парка самолётов не летает но съедает огромные ресурсы на их обслуживание. Существенно сократились международные рейсы. Выросли цены на топливо. Но главное не в этом. Меняется так называемое customers behaviour (поведение потребителей). У людей пропадает желание летать. Последний раз когда я летел из Лондона на Кипр пару месяцев назад – мне пришлось делать пять COVID тестов (!) - до полёта, в аэропорту и после прибытия. #Fauci (темный кардинал - см вверху) на выходных предложил вообще не разрешать людям снимать маски в самолёте. Скоро мы будем только вспоминать о том времени когда у нас был бокал вина в самолёте и хорошая компания.


Флай - це спешл фор ю, починай "вбивати" свою надєньку стосовно піліпін і так далі, тобто далі ніж 2-3 години льоту від неньки...

І не в сторону ЕС...

Це на той випадок, якщо ти ще думаєш колись жити біля морю...

дивись, тут мільонерша тратить $100 на їдло, $200 донатить, і всього в місяць $890 бюджет (без донатів було би $690), і це в США

14:40
https://youtu.be/8mC4MX3BqtE?t=880
А короноя рано чи пізно закінчиться.
з.і.
відкрив для себе ОВДПешки замість гривнодепошок, що як мінімум дає +18% пасивногодоходу в гривнях на тих самих заощадженнях, рекомендую, там ще податкові пільги є для гамністії для таких як ти
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:11

  flyman написав:
  change_pm написав:
👆 Более 5000 авиарейсов было отменено в США на Рождество. Это произошло совсем не из-за COVID ограничений. Просто некому работать. Частично, работники многих авиакомпаний протестуют против обязательного прививания. Частично, многие пилоты потеряли необходимые «полётные часы» для допуска к полётам. Частично, из-за массовых сокращений, люди уходят из индустрии. Я об этом уже писал. Как вы помните, ещё в июне месяце, я говорил о том, что некоторые авиакомпании возможно станут банкротами в 2022. #AAL уже раз была банкротом. Скорее всего, она станет первой авиакомпанией которая выкинет спасательный круг в этом году. Очень большие долги. Большая часть парка самолётов не летает но съедает огромные ресурсы на их обслуживание. Существенно сократились международные рейсы. Выросли цены на топливо. Но главное не в этом. Меняется так называемое customers behaviour (поведение потребителей). У людей пропадает желание летать. Последний раз когда я летел из Лондона на Кипр пару месяцев назад – мне пришлось делать пять COVID тестов (!) - до полёта, в аэропорту и после прибытия. #Fauci (темный кардинал - см вверху) на выходных предложил вообще не разрешать людям снимать маски в самолёте. Скоро мы будем только вспоминать о том времени когда у нас был бокал вина в самолёте и хорошая компания.


Флай - це спешл фор ю, починай "вбивати" свою надєньку стосовно піліпін і так далі, тобто далі ніж 2-3 години льоту від неньки...

І не в сторону ЕС...

Це на той випадок, якщо ти ще думаєш колись жити біля морю...

дивись, тут мільонерша тратить $100 на їдло, $200 донатить, і всього в місяць $890 бюджет (без донатів було би $690), і це в США

14:40
https://youtu.be/8mC4MX3BqtE?t=880

хороща тьотя... і лише тільки в 8-9 разів більше тебе тратить )))
  flyman написав:А короноя рано чи пізно закінчиться.

певен на 100500%! Питання було в іншому... Як буде виглядати майбутнє авіації?
Можливо майбутнє є тільки в прайвет джетс? Ну, а на прайвет джетс ні в тебе, ні в мене грошви немає...)))

тому і кажу, що дальні напрямки будуть нереально дорогі...хіхі (((
  flyman написав:відкрив для себе ОВДПешки замість гривнодепошок, що як мінімум дає +18% пасивногодоходу в гривнях на тих самих заощадженнях, рекомендую, там ще податкові пільги є для гамністії для таких як ти

о, так розкажи в подробицях! Закопіпасті, якщо вже писав...
  flyman написав:гамністії для таких як ти

у мене по світових паперах всьо в парядке... якщо ДПС таки домахається, привезу з поляндії доки, переведу, заапостолю, заплачу 1.5% військового і усє...

Найдешевший вар"янт за те, що Гєєє..бня пропонує :mrgreen:
change_pm
 
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