Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Мабуть, на днях треба поговорити про підсумки року 2021 в царині інвестицій форумчан в нерухомість за кордоном. Що ж там у форумчан получилося з інвестиціями в нерухомість? Поки що в мене в голові картинка "не склалася"... Можливо, "Дупель пусто"? Невже цілий рік - пусті балачки???? Зовсім випадково наткнувся на відео від - не повірете - ізраїльтянина (!!!). Ой, зараз мене заблокують з ярликом на шиї "Реклама турецької нерухомості" - то встигніть подивитися. Для довідки: - легінь з Ізраїля купив квартиру 2+1 за 70 000 євро. - звісно - ГОТОВУ ПІД КЛЮЧ. Тут тільки так: все готове і частково з меблями. - місто Мерсін - то на сході від Анталії - близько 500 км. Це - боюся і писати - слово-матюк! - Туреччина. В основному форумчани люблять слова "Мексика", "Нікарагуа", ""Марс", Філіппіни", "Індонезія", "Сатурн", "Португалія", "Монголія", і таке інше - тобто те, що наснилося вночі і де ніколи в житті не були і не знають, як туди попасти... Дивимося... Крамола...
change_pm написав:Цікаво, які новини з неньки стосовно нових фабрик?
jump написав:Канадський інвестор згорнув свої інвестиції в Україні Так закінчилася історія протистояння канадської енергетичної компанії TIU та Нікопольського заводу феросплавів.
Іще недавно тут була сонячна електростанція, що забезпечувала Нікополь – місто на Дніпропетровщині – світлом і теплом. Сьогодні тут – пустка. Канадська компанія TIU, яка 3 роки тому збудувала цей об’єкт «зеленої» енергетики, вирішила демонтувати обладнання і залишити місто. https://www.radiosvoboda.org/a/kanadsky ... 29341.html
jump, я читав цю історію вчора... Зрозумів, чому нам Україніан розказує про солому вже деякий час ((((
ПРОСТАЯ АРИФМЕТИКА ИНВЕСТИЦИЙ в зарубежную недвижимость.
В феврале этого года на Финансовом форуме Украины был опубликован обзор объектов для инвестиций форумчан, в которые ОДНОЗНАЧНО стоит вложить заработанное.
(текст и цифровые данные были удалены автором в 17-10. Кто успел прочитать - надеюсь, почерпнул для себя много актуального, денежного и цифрового. Текст вызвал жесткие пляски, подрыгивания и вопли безработных и бесквартирных флудеров-завсегдатаев - и модератором пришлось убирать сопли, слезы и потоки гноя. Жалея и ценя их труд, я удалил текст об инвестициях. Честно говоря, я не понимаю, зачем держать на фуруме (не околоподъездном - а ФИНАНСОВОМ!!!) - свору психически больных, для этого есть в Киеве и в других городах Психоневрологические больницы и приюты).
Востаннє редагувалось akurt в Чет 30 гру, 2021 16:15, всього редагувалось 2 разів.
Looking ahead, more than a fifth (22%) of households intend to move in the next 18 months as a direct result of the pandemic. This factor paired with the continued lack of supply on the market, will support house price growth through 2022 and create a influx in the Northern rental market.
According to Savills’ 5-year house price forecast, average UK house prices are expected to grow by 13.1%. The highest rate of growth are regions in the North West and Yorkshire and Humber, with both markets expected to grow by 18.8%.
With early predictions for 2022 looking extremely positive, it’s expected that the growth trend in both rents and house prices will continue, creating a highly lucrative property investment market.
👆 Более 5000 авиарейсов было отменено в США на Рождество. Это произошло совсем не из-за COVID ограничений. Просто некому работать. Частично, работники многих авиакомпаний протестуют против обязательного прививания. Частично, многие пилоты потеряли необходимые «полётные часы» для допуска к полётам. Частично, из-за массовых сокращений, люди уходят из индустрии. Я об этом уже писал. Как вы помните, ещё в июне месяце, я говорил о том, что некоторые авиакомпании возможно станут банкротами в 2022. #AAL уже раз была банкротом. Скорее всего, она станет первой авиакомпанией которая выкинет спасательный круг в этом году. Очень большие долги. Большая часть парка самолётов не летает но съедает огромные ресурсы на их обслуживание. Существенно сократились международные рейсы. Выросли цены на топливо. Но главное не в этом. Меняется так называемое customers behaviour (поведение потребителей). У людей пропадает желание летать. Последний раз когда я летел из Лондона на Кипр пару месяцев назад – мне пришлось делать пять COVID тестов (!) - до полёта, в аэропорту и после прибытия.#Fauci (темный кардинал - см вверху) на выходных предложил вообще не разрешать людям снимать маски в самолёте.Скоро мы будем только вспоминать о том времени когда у нас был бокал вина в самолёте и хорошая компания.
Флай - це спешл фор ю, починай "вбивати" свою надєньку стосовно піліпін і так далі, тобто далі ніж 2-3 години льоту від неньки...
І не в сторону ЕС...
Це на той випадок, якщо ти ще думаєш колись жити біля морю...
дивись, тут мільонерша тратить $100 на їдло, $200 донатить, і всього в місяць $890 бюджет (без донатів було би $690), і це в США
14:40 https://youtu.be/8mC4MX3BqtE?t=880 А короноя рано чи пізно закінчиться. з.і. відкрив для себе ОВДПешки замість гривнодепошок, що як мінімум дає +18% пасивногодоходу в гривнях на тих самих заощадженнях, рекомендую, там ще податкові пільги є для гамністії для таких як ти
👆 Более 5000 авиарейсов было отменено в США на Рождество. Это произошло совсем не из-за COVID ограничений. Просто некому работать. Частично, работники многих авиакомпаний протестуют против обязательного прививания. Частично, многие пилоты потеряли необходимые «полётные часы» для допуска к полётам. Частично, из-за массовых сокращений, люди уходят из индустрии. Я об этом уже писал. Как вы помните, ещё в июне месяце, я говорил о том, что некоторые авиакомпании возможно станут банкротами в 2022. #AAL уже раз была банкротом. Скорее всего, она станет первой авиакомпанией которая выкинет спасательный круг в этом году. Очень большие долги. Большая часть парка самолётов не летает но съедает огромные ресурсы на их обслуживание. Существенно сократились международные рейсы. Выросли цены на топливо. Но главное не в этом. Меняется так называемое customers behaviour (поведение потребителей). У людей пропадает желание летать. Последний раз когда я летел из Лондона на Кипр пару месяцев назад – мне пришлось делать пять COVID тестов (!) - до полёта, в аэропорту и после прибытия.#Fauci (темный кардинал - см вверху) на выходных предложил вообще не разрешать людям снимать маски в самолёте.Скоро мы будем только вспоминать о том времени когда у нас был бокал вина в самолёте и хорошая компания.
Флай - це спешл фор ю, починай "вбивати" свою надєньку стосовно піліпін і так далі, тобто далі ніж 2-3 години льоту від неньки...
І не в сторону ЕС...
Це на той випадок, якщо ти ще думаєш колись жити біля морю...
дивись, тут мільонерша тратить $100 на їдло, $200 донатить, і всього в місяць $890 бюджет (без донатів було би $690), і це в США
хороща тьотя... і лише тільки в 8-9 разів більше тебе тратить )))
flyman написав:А короноя рано чи пізно закінчиться.
певен на 100500%! Питання було в іншому... Як буде виглядати майбутнє авіації? Можливо майбутнє є тільки в прайвет джетс? Ну, а на прайвет джетс ні в тебе, ні в мене грошви немає...)))
тому і кажу, що дальні напрямки будуть нереально дорогі...хіхі (((
flyman написав:відкрив для себе ОВДПешки замість гривнодепошок, що як мінімум дає +18% пасивногодоходу в гривнях на тих самих заощадженнях, рекомендую, там ще податкові пільги є для гамністії для таких як ти
о, так розкажи в подробицях! Закопіпасті, якщо вже писав...
flyman написав:гамністії для таких як ти
у мене по світових паперах всьо в парядке... якщо ДПС таки домахається, привезу з поляндії доки, переведу, заапостолю, заплачу 1.5% військового і усє...