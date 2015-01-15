Додано: Сер 29 гру, 2021 15:12

Мабуть, на днях треба поговорити про підсумки року 2021 в царині інвестицій форумчан в нерухомість за кордоном.

Що ж там у форумчан получилося з інвестиціями в нерухомість?

Поки що в мене в голові картинка "не склалася"... Можливо, "Дупель пусто"?

Невже цілий рік - пусті балачки????

Зовсім випадково наткнувся на відео від - не повірете - ізраїльтянина (!!!).

Ой, зараз мене заблокують з ярликом на шиї "Реклама турецької нерухомості" - то встигніть подивитися.

Для довідки:

- легінь з Ізраїля купив квартиру 2+1 за 70 000 євро.

- звісно - ГОТОВУ ПІД КЛЮЧ. Тут тільки так: все готове і частково з меблями.

- місто Мерсін - то на сході від Анталії - близько 500 км. Це - боюся і писати - слово-матюк! - Туреччина. В основному форумчани люблять слова "Мексика", "Нікарагуа", ""Марс", Філіппіни", "Індонезія", "Сатурн", "Португалія", "Монголія", і таке інше - тобто те, що наснилося вночі і де ніколи в житті не були і не знають, як туди попасти...

Дивимося... Крамола...

