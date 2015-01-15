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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 445446447448
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:56

і чьо туди інвештувати? погода ацтой! Дубай краще! )))

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change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:20

  change_pm написав:
Найдешевший вар"янт за те, що Гєєє..бня пропонує :mrgreen:

ти щось путаєш, з нас госдеп людей робить,
гебня за порєбріком
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:41

  flyman написав:
  change_pm написав:
Найдешевший вар"янт за те, що Гєєє..бня пропонує :mrgreen:

ти щось путаєш, з нас госдеп людей робить,
гебня за порєбріком

Страніє дєла, гебня за поребриком, а дєла гебні тутай живіше всіх живих...

Ти дійсно віриш, шо з нас госдеп людей робить?

Як? Культивуючи корупцію, сегрегацію, подвійні стандарти?

Яких вони людей з нас роблять? Індіанців, яки золото на блєстяшки міняли?
change_pm
 
Повідомлень: 5125
З нами з: 03.02.16
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  #<1 ... 445446447448
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