|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:56
і чьо туди інвештувати? погода ацтой! Дубай краще! )))
Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:20
Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:41
Страніє дєла, гебня за поребриком, а дєла гебні тутай живіше всіх живих...
Ти дійсно віриш, шо з нас госдеп людей робить?
Як? Культивуючи корупцію, сегрегацію, подвійні стандарти?
Яких вони людей з нас роблять? Індіанців, яки золото на блєстяшки міняли?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|