Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:56
change_pm
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:20
change_pm написав:
Найдешевший вар"янт за те, що Гєєє..бня пропонує
ти щось путаєш, з нас госдеп людей робить,
гебня за порєбріком
flyman
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:41
flyman написав: change_pm написав:
Найдешевший вар"янт за те, що
Гєєє..бня
пропонує
ти щось путаєш,
з нас госдеп людей робить
,
гебня за порєбріком
Страніє дєла, гебня за поребриком, а дєла гебні тутай живіше всіх живих...
Ти дійсно віриш, шо
з нас госдеп людей робить
?
Як? Культивуючи корупцію, сегрегацію, подвійні стандарти?
Яких вони людей з нас роблять? Індіанців, яки золото на блєстяшки міняли?
change_pm
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 14:16
Женщина на борту самолета получила положительный тест на коронавирус и самоизолировалась в туалете Пассажир провела тест на коронавирус уже непосредственно на борту самолета, и он показал положительный результат. Женщина из Чикаго США во время полета в самолете получила положительный тест на коронавирус. После этого она самоизолировалась в туалете и просидела там до приземления. https://tsn.ua/ru/svit/zhenschina-na-bo ... 44478.html
change_pm
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 14:55
change_pm написав:
о, так розкажи в подробицях! Закопіпасті, якщо вже писав...
https://fi202x.blogspot.com/2021/12/50-000.html
flyman
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