RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 445446447448
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:56

і чьо туди інвештувати? погода ацтой! Дубай краще! )))

Зображення
change_pm
 
Повідомлень: 5126
З нами з: 03.02.16
Подякував: 117 раз.
Подякували: 992 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:20

  change_pm написав:
Найдешевший вар"янт за те, що Гєєє..бня пропонує :mrgreen:

ти щось путаєш, з нас госдеп людей робить,
гебня за порєбріком
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27427
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1355 раз.
Подякували: 2354 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:41

  flyman написав:
  change_pm написав:
Найдешевший вар"янт за те, що Гєєє..бня пропонує :mrgreen:

ти щось путаєш, з нас госдеп людей робить,
гебня за порєбріком

Страніє дєла, гебня за поребриком, а дєла гебні тутай живіше всіх живих...

Ти дійсно віриш, шо з нас госдеп людей робить?

Як? Культивуючи корупцію, сегрегацію, подвійні стандарти?

Яких вони людей з нас роблять? Індіанців, яки золото на блєстяшки міняли?
change_pm
 
Повідомлень: 5126
З нами з: 03.02.16
Подякував: 117 раз.
Подякували: 992 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 14:16

omerygantzi...(((

Женщина на борту самолета получила положительный тест на коронавирус и самоизолировалась в туалете

Пассажир провела тест на коронавирус уже непосредственно на борту самолета, и он показал положительный результат.

Женщина из Чикаго США во время полета в самолете получила положительный тест на коронавирус. После этого она самоизолировалась в туалете и просидела там до приземления.

https://tsn.ua/ru/svit/zhenschina-na-bo ... 44478.html
change_pm
 
Повідомлень: 5126
З нами з: 03.02.16
Подякував: 117 раз.
Подякували: 992 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 14:55

по заявкам кіноглядачів

  change_pm написав:о, так розкажи в подробицях! Закопіпасті, якщо вже писав...

https://fi202x.blogspot.com/2021/12/50-000.html
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27427
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1355 раз.
Подякували: 2354 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 16:01

  flyman написав:
  change_pm написав:о, так розкажи в подробицях! Закопіпасті, якщо вже писав...

https://fi202x.blogspot.com/2021/12/50-000.html

А откуда там 18%?
asin
 
Повідомлень: 266
З нами з: 09.11.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 16:32

  asin написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:о, так розкажи в подробицях! Закопіпасті, якщо вже писав...

https://fi202x.blogspot.com/2021/12/50-000.html

А откуда там 18%?

+18% так як дохід від ОВДП не обкладається ПДФО, або ж обкладається із 0% ставкою, тре уточняти.

Тільки ВС 1,5%
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27427
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1355 раз.
Подякували: 2354 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 17:51

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  flyman написав:Тільки ВС 1,5%

так по вашей же ссылке на ICU указано, что ВС не взимается.
juristkostya
 
Повідомлень: 3957
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1081 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 445446447448
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: juristkostya і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 878, 879, 880
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
8794 1208456
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 гру, 2021 16:23
vitaliian
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 54603
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22, 23, 24
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
236 105884
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 16:21
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (1391)
31.12.2021 18:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.