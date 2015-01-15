akurt написав:Поздоровляю форумчан з Новим 2022 роком.
Шкода, що в період 2017 по 2021 рік їм не вдавалося інвестувати нічого із заробленого в затишний запасний аеропорт будь-де, будь то країни, які тут обговорювалися: Польщя, Нікарагуа, Італія, Албанія, Іспанія, Мексика, Болгарія, Дубай, Велика Британія, Філіппіни, Індонезія, Румунія, Чорногорія, Єгипет, Португалія або Швеція. Або Туреччина - єдиний на сьогодні близький безпроблемний та надійний сусід України. Захисник. Військовий союзник.
Закони акурта можна не виконувати, але не можна відмінити. Навпаки, в 2021 році вони стали ще більш актуальними.
Ну що ж робити: колись та получиться.
депозити і нерухомість, то так сказати, "інвсестиції для бабушєк",
пора би вже переходити у вищу лігу - фондовий ринок, та інвестувати у цінні папери.
Щодо закордонної нерухомості, то поки короноя, обмеження та ускладнення пересування, той хто "думає головом а не ногом" шукатиме і знаходитиме інші фінансові інструменти, щоб зберегти і заробити.