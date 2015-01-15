RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 446447448449
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 10:34

  akurt написав:Поздоровляю форумчан з Новим 2022 роком.
Шкода, що в період 2017 по 2021 рік їм не вдавалося інвестувати нічого із заробленого в затишний запасний аеропорт будь-де, будь то країни, які тут обговорювалися: Польщя, Нікарагуа, Італія, Албанія, Іспанія, Мексика, Болгарія, Дубай, Велика Британія, Філіппіни, Індонезія, Румунія, Чорногорія, Єгипет, Португалія або Швеція. Або Туреччина - єдиний на сьогодні близький безпроблемний та надійний сусід України. Захисник. Військовий союзник.
Закони акурта можна не виконувати, але не можна відмінити. Навпаки, в 2021 році вони стали ще більш актуальними.
Ну що ж робити: колись та получиться.

депозити і нерухомість, то так сказати, "інвсестиції для бабушєк",
пора би вже переходити у вищу лігу - фондовий ринок, та інвестувати у цінні папери.

Щодо закордонної нерухомості, то поки короноя, обмеження та ускладнення пересування, той хто "думає головом а не ногом" шукатиме і знаходитиме інші фінансові інструменти, щоб зберегти і заробити.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27437
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1356 раз.
Подякували: 2354 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 11:44

  change_pm написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:
Найдешевший вар"янт за те, що Гєєє..бня пропонує :mrgreen:

ти щось путаєш, з нас госдеп людей робить,
гебня за порєбріком

Страніє дєла, гебня за поребриком, а дєла гебні тутай живіше всіх живих...

Ти дійсно віриш, шо з нас госдеп людей робить?

Як? Культивуючи корупцію, сегрегацію, подвійні стандарти?

Яких вони людей з нас роблять? Індіанців, яки золото на блєстяшки міняли?

може тут знайдеш відповіді
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27437
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1356 раз.
Подякували: 2354 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 11:50

  flyman написав:депозити і нерухомість, то так сказати, "інвсестиції для бабушєк",
пора би вже переходити у вищу лігу - фондовий ринок, та інвестувати у цінні папери.
Щодо закордонної нерухомості, то поки короноя, обмеження та ускладнення пересування, той хто "думає головом а не ногом" шукатиме і знаходитиме інші фінансові інструменти, щоб зберегти і заробити.


Читав-читав Ваші дописи за Вашим же посиланням вище "про фондовий ринок"...
https://fi202x.blogspot.com/2021/01/2020.html
Всім на вихідні радив би почитати ретельно, а то займаються форумчани справжнею витратною дурнею: освітою дітей, ремонтом або - не дай Боже - купівлею квартир, нових меблів, музичних центрів, побутової техніки, купівлею нових авто, мандрами, розвагами, походами в кафе/ресторації, спортом або відвідуванням театрів/концертів, чи - не дай Боже - розвитком бізнеса...
"Вища ліга" - звучить гордо!
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6478
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2487 раз.
Подякували: 896 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 13:02

омериганський коруптоз і подвійні штандарти...


і цю люди кажуть нам не ковирятись в носі?!

і цю люди з нас людей роблять?!
change_pm
 
Повідомлень: 5132
З нами з: 03.02.16
Подякував: 117 раз.
Подякували: 996 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 13:04

  akurt написав:
  flyman написав:депозити і нерухомість, то так сказати, "інвсестиції для бабушєк",
пора би вже переходити у вищу лігу - фондовий ринок, та інвестувати у цінні папери.
Щодо закордонної нерухомості, то поки короноя, обмеження та ускладнення пересування, той хто "думає головом а не ногом" шукатиме і знаходитиме інші фінансові інструменти, щоб зберегти і заробити.


Читав-читав Ваші дописи за Вашим же посиланням вище "про фондовий ринок"...
https://fi202x.blogspot.com/2021/01/2020.html
Всім на вихідні радив би почитати ретельно, а то займаються форумчани справжнею витратною дурнею: освітою дітей, ремонтом або - не дай Боже - купівлею квартир, нових меблів, музичних центрів, побутової техніки, купівлею нових авто, мандрами, розвагами, походами в кафе/ресторації, спортом або відвідуванням театрів/концертів, чи - не дай Боже - розвитком бізнеса...
"Вища ліга" - звучить гордо!

Ну, от не треба! Хлопчина яркий представник української "глибинної" держави, почав вивчати вищу лігу...

Я особисто зауважу, що невчасно...імхо, до серпня цього року буде зрозуміла вся невчасність...
change_pm
 
Повідомлень: 5132
З нами з: 03.02.16
Подякував: 117 раз.
Подякували: 996 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 13:10

Tit deviens responsable pour tpujows.de се que tit as appriv

  change_pm написав:
і цю люди кажуть нам не ковирятись в носі?!

і цю люди з нас людей роблять?!

https://vaskapets.ru/news/my_v_otvete_za_tekh_kogo_priruchili/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27437
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1356 раз.
Подякували: 2354 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 16:02

таки з Новим 22 роком!!! ))))

фром зе мост хейтід плейс он еарс... 8)

Зображення

Зображення
change_pm
 
Повідомлень: 5132
З нами з: 03.02.16
Подякував: 117 раз.
Подякували: 996 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 16:29

Щось я у Ваш кадр не попав.
Вдень +18, вода в морі +19,5. Купалися після прогулянки взовж моря ровером. Людей - сила силенна - ледве припаркувався на Набережній.
А ось пане chande_pm - а слабО завтра зі мною зробити "hat-trick":
(текст пропозиції видалено о 19-20)
P.S. Ризикну і я виставити фото. Може модератори не видаляnь, хоча навряд чи...
Фото 01 січня 2022 в 14-55. Анталія, набережна Konyaalti.
Зображення
Востаннє редагувалось akurt в Суб 01 січ, 2022 18:22, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6478
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2487 раз.
Подякували: 896 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 18:02

  akurt написав:Щось я у Ваш кадр не попав.
Вдень +18, вода в морі +19,5. Купалися після прогулянки взовж моря ровером. Людей - сила силенна - ледве припаркувався на Набережній.
А ось пане chande_pm - а слабО завтра зі мною зробити "hat-trick":

В мене до купання руки не дійшли, я ще не звик до погоди і ось тут саме цікаве, зустрітись не слабо, але не вийде ((((

Завтра зранку відлітаю, визвали в охфіс...

зі. На зв"язку, то коли буде час, зробимо))) головне ж обговорити ОВДП :mrgreen:
change_pm
 
Повідомлень: 5132
З нами з: 03.02.16
Подякував: 117 раз.
Подякували: 996 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 18:18

  change_pm написав:зі. На зв"язку, то коли буде час, зробимо))) головне ж обговорити ОВДП :mrgreen:

Так, це дійсно важливо: людина пише, що за рік заробила близько 140 000 гривень - десь вдвічі менше підсобника на будівництві - то дійсно, розумним є вкладення 50 000 гривень із заробленого саме в ОВДП.
Дійсно новинка фінансового добробуту, як сказано великими: "Ніколи такого не було - і ось знову!"
Пропозицію вище видалю - стала не актуальною. Але я планів не змінюю, вже все підготував.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6478
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2487 раз.
Подякували: 896 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 446447448449
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: artlife, Google Feedfetcher і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 878, 879, 880
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
8794 1208966
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 гру, 2021 16:23
vitaliian
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 54621
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22, 23, 24
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
236 105903
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 16:21
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.