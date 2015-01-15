Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Поздоровляю форумчан з Новим 2022 роком. Шкода, що в період 2017 по 2021 рік їм не вдавалося інвестувати нічого із заробленого в затишний запасний аеропорт будь-де, будь то країни, які тут обговорювалися: Польщя, Нікарагуа, Італія, Албанія, Іспанія, Мексика, Болгарія, Дубай, Велика Британія, Філіппіни, Індонезія, Румунія, Чорногорія, Єгипет, Португалія або Швеція. Або Туреччина - єдиний на сьогодні близький безпроблемний та надійний сусід України. Захисник. Військовий союзник. Закони акурта можна не виконувати, але не можна відмінити. Навпаки, в 2021 році вони стали ще більш актуальними. Ну що ж робити: колись та получиться.
депозити і нерухомість, то так сказати, "інвсестиції для бабушєк", пора би вже переходити у вищу лігу - фондовий ринок, та інвестувати у цінні папери.
Щодо закордонної нерухомості, то поки короноя, обмеження та ускладнення пересування, той хто "думає головом а не ногом" шукатиме і знаходитиме інші фінансові інструменти, щоб зберегти і заробити.
flyman написав:депозити і нерухомість, то так сказати, "інвсестиції для бабушєк", пора би вже переходити у вищу лігу - фондовий ринок, та інвестувати у цінні папери. Щодо закордонної нерухомості, то поки короноя, обмеження та ускладнення пересування, той хто "думає головом а не ногом" шукатиме і знаходитиме інші фінансові інструменти, щоб зберегти і заробити.
Читав-читав Ваші дописи за Вашим же посиланням вище "про фондовий ринок"... https://fi202x.blogspot.com/2021/01/2020.html Всім на вихідні радив би почитати ретельно, а то займаються форумчани справжнею витратною дурнею: освітою дітей, ремонтом або - не дай Боже - купівлею квартир, нових меблів, музичних центрів, побутової техніки, купівлею нових авто, мандрами, розвагами, походами в кафе/ресторації, спортом або відвідуванням театрів/концертів, чи - не дай Боже - розвитком бізнеса... "Вища ліга" - звучить гордо!
flyman написав:депозити і нерухомість, то так сказати, "інвсестиції для бабушєк", пора би вже переходити у вищу лігу - фондовий ринок, та інвестувати у цінні папери. Щодо закордонної нерухомості, то поки короноя, обмеження та ускладнення пересування, той хто "думає головом а не ногом" шукатиме і знаходитиме інші фінансові інструменти, щоб зберегти і заробити.
Читав-читав Ваші дописи за Вашим же посиланням вище "про фондовий ринок"... https://fi202x.blogspot.com/2021/01/2020.html Всім на вихідні радив би почитати ретельно, а то займаються форумчани справжнею витратною дурнею: освітою дітей, ремонтом або - не дай Боже - купівлею квартир, нових меблів, музичних центрів, побутової техніки, купівлею нових авто, мандрами, розвагами, походами в кафе/ресторації, спортом або відвідуванням театрів/концертів, чи - не дай Боже - розвитком бізнеса... "Вища ліга" - звучить гордо!
Ну, от не треба! Хлопчина яркий представник української "глибинної" держави, почав вивчати вищу лігу...
Я особисто зауважу, що невчасно...імхо, до серпня цього року буде зрозуміла вся невчасність...
Щось я у Ваш кадр не попав. Вдень +18, вода в морі +19,5. Купалися після прогулянки взовж моря ровером. Людей - сила силенна - ледве припаркувався на Набережній. А ось пане chande_pm - а слабО завтра зі мною зробити "hat-trick": (текст пропозиції видалено о 19-20) P.S. Ризикну і я виставити фото. Може модератори не видаляnь, хоча навряд чи... Фото 01 січня 2022 в 14-55. Анталія, набережна Konyaalti.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 01 січ, 2022 18:22, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Щось я у Ваш кадр не попав. Вдень +18, вода в морі +19,5. Купалися після прогулянки взовж моря ровером. Людей - сила силенна - ледве припаркувався на Набережній. А ось пане chande_pm - а слабО завтра зі мною зробити "hat-trick":
В мене до купання руки не дійшли, я ще не звик до погоди і ось тут саме цікаве, зустрітись не слабо, але не вийде ((((
Завтра зранку відлітаю, визвали в охфіс...
зі. На зв"язку, то коли буде час, зробимо))) головне ж обговорити ОВДП
change_pm написав:зі. На зв"язку, то коли буде час, зробимо))) головне ж обговорити ОВДП
Так, це дійсно важливо: людина пише, що за рік заробила близько 140 000 гривень - десь вдвічі менше підсобника на будівництві - то дійсно, розумним є вкладення 50 000 гривень із заробленого саме в ОВДП. Дійсно новинка фінансового добробуту, як сказано великими: "Ніколи такого не було - і ось знову!" Пропозицію вище видалю - стала не актуальною. Але я планів не змінюю, вже все підготував.