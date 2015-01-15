RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 453454455456
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 17:41

  fighterjet написав:На мій погляд, купувати нерухомість у Турції дійсно є сенс, коли плануєш або сам там жити більше 3-х місяців на рік, та/або відправляти членів родини туди на осінь - весну, бо літо у Києві найкраще ніж будь-де.
Залишається питання грудня - лютого, коли у Турції теж не дуже комфортно, але тоді вже Філіпіни - Шри Ланка мабудь...


А що саме Вам не подобається, сьогодні в Анталії ввечері повертався додому - допомогав приятелю вселятися в нову квартиру 2+1 - було +16.
Що не так?
Яка там ще Шрі-Ланка... Білети точно купували?
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6487
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2491 раз.
Подякували: 896 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 18:05

  fighterjet написав:
  flyman написав:Якось про Грузію тут не пишуть, і Арменію.

Купили Батумі - родичі пожили там якийсь час - не подобається. Автомобільний рух божевільний, клімат насправді не дуже (а це головне було).
Люди норм, продукти ОК.
Будемо продавати.


Це питання - про Батумі - на цьому форумі вже обговорювали - не тільки я.
Вердикт був: НЕ КУПУВАТИ.
Так само був і вердикт про Болгарію. І про Албанію. Боже як тут плигали та стрибали безробітньо-безхатні за ту АЛБАНІЮ, ДЕ НІКОЛИ В ЖИТТІ НЕ БУЛИ...
Але він - цей і інший вердикти - тонув у виварках багна, які на цьому форумі виливала та виливає тічка горе-фахівців, які не виїжджали в житті більше ніж на 2- 22 км від гидомирної старої панельки.

Ось так люди і роблять помилки...
Стережіться ділетанів, безробітних, безхатніх та вдарених пустим мішком по голові із-за рога вулиці...
Доведуть до цугундера.
Не я то придумав: "Доведуть до цугундера"... Себе вже довели...

Подивіться на попредню сторінку: жоден з дописувачів НІКОЛИ НІЧОГО НІЯК НІКУДИ НІДЕ НЕ ІНВЕСТУВАВ.
Але руки шаловливі чешуться та чешуться.
Стукають та стукають по голові старенької клави.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6487
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2491 раз.
Подякували: 896 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 453454455456
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, Google Adsense [Bot], Феодал і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 878, 879, 880
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
8796 1211073
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 січ, 2022 11:44
vasilii
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 54736
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22, 23, 24
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
236 105947
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 16:21
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.