fighterjet написав:
Купили Батумі
flyman написав:
Якось про Грузію тут не пишуть, і Арменію.
- родичі пожили там якийсь час - не подобається. Автомобільний рух божевільний, клімат насправді не дуже (а це головне було).
Люди норм, продукти ОК.
Будемо продавати.
Це питання - про Батумі - на цьому форумі вже обговорювали - не тільки я.
Вердикт був: НЕ КУПУВАТИ.
Так само був і вердикт про Болгарію. І про Албанію. Боже як тут плигали та стрибали безробітньо-безхатні за ту АЛБАНІЮ, ДЕ НІКОЛИ В ЖИТТІ НЕ БУЛИ...
Але він - цей і інший вердикти - тонув у виварках багна, які на цьому форумі виливала та виливає тічка горе-фахівців, які не виїжджали в житті більше ніж на 2- 22 км від гидомирної старої панельки.Ось так люди і роблять помилки...
Стережіться ділетанів, безробітних, безхатніх та вдарених пустим мішком по голові із-за рога вулиці...
Доведуть до цугундера.
Не я то придумав: "Доведуть до цугундера"... Себе вже довели...
Подивіться на попредню сторінку: жоден з дописувачів НІКОЛИ НІЧОГО НІЯК НІКУДИ НІДЕ НЕ ІНВЕСТУВАВ.
Але руки шаловливі чешуться та чешуться.
Стукають та стукають по голові старенької клави.