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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 05 січ, 2022 17:41
fighterjet написав:
На мій погляд, купувати нерухомість у Турції дійсно є сенс, коли плануєш або сам там жити більше 3-х місяців на рік, та/або відправляти членів родини туди на осінь - весну, бо літо у Києві найкраще ніж будь-де.
Залишається питання грудня - лютого, коли у Турції теж не дуже комфортно, але тоді вже Філіпіни - Шри Ланка мабудь...
А що саме Вам не подобається, сьогодні в Анталії ввечері повертався додому - допомогав приятелю вселятися в нову квартиру 2+1 - було +16.
Що не так?
Яка там ще Шрі-Ланка... Білети точно купували?
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akurt
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Додано: Сер 05 січ, 2022 18:05
fighterjet написав:
Купили Батумі
flyman написав:
Якось про Грузію тут не пишуть, і Арменію.
- родичі пожили там якийсь час - не подобається. Автомобільний рух божевільний, клімат насправді не дуже (а це головне було).
Люди норм, продукти ОК.
Будемо продавати.
Це питання - про Батумі - на цьому форумі вже обговорювали - не тільки я.
Вердикт був: НЕ КУПУВАТИ.
Так само був і вердикт про Болгарію. І про Албанію. Боже, як тут плигали та стрибали деякі горе-фахівці з нерухомості за ту АЛБАНІЮ, ДЕ НІКОЛИ В ЖИТТІ НЕ БУЛИ...
Але він - цей і інший вердикти - тонули у десятках та сотнях повідомлень з хибними думками горе-інвесторів, які ніколи нічого ніде не інвестували.Ось так люди і роблять помилки...
Подивіться на попередню сторінку: жоден з дописувачів НІКОЛИ НІЧОГО НІЯК НІКУДИ НІДЕ НЕ ІНВЕСТУВАВ.
Востаннє редагувалось akurt
в Сер 05 січ, 2022 23:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 05 січ, 2022 18:22
fighterjet написав:
але тоді вже Філіпіни - Шри Ланка мабудь...
Для іноземців на Шрі-Ланці нерухомість просто золота буде. Вдвічі дорожче, ніж для місцевих. І тре розраховувати літати на значний час - бо і дорого і довго, десь 9 годин в літаку
Хоча країна казково красива. Фрукти дуже дешеві. За йогурти не в курсі, якось не шукав
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Faceless
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Додано: Сер 05 січ, 2022 18:24
Треба додати в перелік країн для інвестицій ще й Шрі-Ланку.
Ще жодного разу не обговорювалося.
Якось форумчан потягнуло на екзотику... Треба подивитися, що туди літає та по якій ціні...
Це для інвестора перше питання: як попасти в країну інвестицій...
Зараз дешеві квитки є в Мексику - через Барселону або Франкфурт - десь по 340 євро туди і назад.
Якось Мексика прозвучала один чи два рази і замовкли всі...
З 10 лютого там буде черговий раз відпочивати - в Канкуні - син приятелів. Так в розмові пролунало те, що їм НЕ сподобалося:
- всі пляжі засмічені коричньового кольору водоростями... Напружувало.
- хитрі мексиканці в Канкуні зовсім не знають англійської мови, а перекладачі на смартфонах в більшості не працюють, бо немає інтернету.
Такі ось дрібнички, якщо це дрібнички...
Востаннє редагувалось akurt
в Сер 05 січ, 2022 23:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 06 січ, 2022 01:34
Faceless написав:
До епідемії, нажаль
Але, загалом, факти
- нормальних ресторанів навіть не в кожному облцентрі є. В пгт навіть кафе часто не знайти, максимум ригаловки наливайки
- кінотеатрів в пгт зазвичай немає, навіть совдепівських
- медицина - тільки державна, і та, типу фельдшера
- культурних заходів - 0
Забагато темних фарб.
По фактах:
-нормальних ресторанів і в Києві мабуть не багато, який наприклад найближчий до Лівобережної (там здається мешкаєте) має зірку Мішлен? Ну типу ми ж шукаємо дійсно гарні. Тай не всім вони потрібні, особливо регулярно.
-кінотеатри, а навіщо? Молоді ще зрозуміло, але й серед тих, кому до 30, не знаю фанатів. У кожного першого в кишені свій, ну й вдома ТВ 50+ дюймів скоріше правило.
-медицина, державна дно майже скрізь, а приватна приїде хоч куди, якщо гроші є.
-культура, так самі ж написали, що ще до епідемії останній раз... І в мене теж саме, концерт віденського оркестру перенесли знову на рік
Маю ще надію на 21 травня але...
Плюси як і мінуси можна знайти будь де, залежить від точки зору конкретної людини.
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drevlyanin
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