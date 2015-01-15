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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 06 січ, 2022 20:47
fighterjet написав:akurt
Підкажіть, будь ласка, по дешевих квитках до Мексіки - де саме ви їх знайшли - щось не знаходять друзі, що туди летять...
Летят просто не к лучшему курорту мира ))) сложно вообще что-то найти когда не в Анталии ))))
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Додано: Чет 06 січ, 2022 22:11
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