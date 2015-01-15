Летят просто не к лучшему курорту мира ))) сложно вообще что-то найти когда не в Анталии ))))
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Додано: Чет 06 січ, 2022 20:47
Додано: Чет 06 січ, 2022 22:11
і знову про Португалію
Додано: П'ят 07 січ, 2022 06:24
Купуємо та летимо в Мексику:
Бідна пані stm як завжди не в курсі подій: в Канкуні 20 років тому «з нуля» почали створювати новий чудо-курорт.
Щось подібне було і в Хургада (Єгипет), теж створено «з нуля».
Для нашої людини це дійсно далеко, мексиканський курорт більше розрахований на американців.
А мені особисто дійсно не має сенсу летіти відпочивати в Канкун, хоча питання реально розглядав.
В мене курорт кожного дня «під боком».
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