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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 455456457458
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 10:37

  roberto dark написав:
  Frant написав:Не ганьбіться, п.Акурт!
З 2015 року - "хрущовки" в Києві подорожчали в 1,5 рази.
Зараз дві "хрущовки" біля метро за ціною = 1 бюджетний новобуд.

Як ситуація з депозитом в турецьких лірах - виграшно інвештували 10 000 доларів? На йогурт і оселедці - є ще фінанси?

Про анталійські ресторани - вам, схоже, нічого розказати форумчанам. Ви туди не ходите. Це вам не солярку красти з військової частини!
Ваші уподобання - славетне кафе "У Зенека" та інші забігайлівки такого ж рівня.

Після фотографій чорної піци, викладених якось нашим турецьким "гурманом", та коментарями деяких адекватних форумчан, у нього бажання розповідати про свої поодинокі вилазки у турецькі "ресторани"( ригалівки насправді) відпало надовго.

Обслуговуючий персонал, не більше того. Ніколи не чув, щоб у мирний час хтось з обслуговуючого персоналу добився якихось значних успіхів.

Взагалі-то, наш ясновельможний пан повинен якісніше нас розважати, танцювати гопака, стрибати, розказувати гарні небилиці, гарцикувати, як цирковий кінь на манежі і т.п.
А він тупо переповідає історію про вантажників, електрогідравлічні підйомники і турецькі меблі.
Неначе читає нам курс диференц.рівнянь чи сопромату в залізничному ВУЗі. Тьфу, п.Акурт!
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 10:45

Я вже писав нещодавно, що у нашого інвештора "кризис жанра". Вже не хоче скакати, співати як раніше і фантазія кудись подівалась..? Одна й та сама пластинка про хрущик та кібуц. Кінець кар'єри артиста чи що? :?
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 11:33

  Faceless написав:
drevlyanin написав:
Забагато темних фарб.
По фактах:
-нормальних ресторанів і в Києві мабуть не багато, який наприклад найближчий до Лівобережної (там здається мешкаєте) має зірку Мішлен? Ну типу ми ж шукаємо дійсно гарні. Тай не всім вони потрібні, особливо регулярно.
-кінотеатри, а навіщо? Молоді ще зрозуміло, але й серед тих, кому до 30, не знаю фанатів. У кожного першого в кишені свій, ну й вдома ТВ 50+ дюймів скоріше правило.
-медицина, державна дно майже скрізь, а приватна приїде хоч куди, якщо гроші є.
-культура, так самі ж написали, що ще до епідемії останній раз... І в мене теж саме, концерт віденського оркестру перенесли знову на рік :( Маю ще надію на 21 травня але...
Плюси як і мінуси можна знайти будь де, залежить від точки зору конкретної людини.

1) Мова не про Мішлен, а щоб хоча б не потруїтися, було чисто і смачно. В пгт зазвичай вибір=0. Максимум, є кафе-ригалівка для алкашів. Банально, навіть піцу не замовиш, не те, щоб обирати, яку б кухню сьогодні скуштувати.
2) Ну, кінотеатри може не найпотрібніший пункт, але все ж "те, що у кишені" - це геть інша історія. Про всілякі сезони артхаузі і т.п навіть не кажу. До кінотеатрів також можна додати в принципі і всі культурні заклади. В пгт вони відсутні, як явище.
3) Навіть держмедицина в різних містах різна. Особливо наявність вузьких спеціалістів і обладнання. Навіть така банальна річ, як якесь УЗД, може стати проблемою. Приватні лікарні приїдуть тільки як виклик швидкої, і до того ж з просто дорого це перетвориться на "надзвичайно дорого". І довго. А для неургентних випадків - ніхто їхати до вас не буде, доведеться кататися самому, причому з будь-якого питання.
4) Ну, я все ж не розглядаю епідемію і карантини, як щось вічне. В будь якому разі, горизонт для купівлі нерухомості значно далі.


Ну от ви наче все логічно пишете, але для "сферичного покупця житла в пгт в вакуумі". Ми ж начебто про них а не пенсіонерів, які там живуть "з діда-праділа".
Звідси:
1) Якщо людина звикла ходити по ресторанах, шо показує її як достатньо платоспроможну, ніщо не заважає їй купити житло в пгт чи невеликому місті де з цім нема проблем. Доводилось їздити по Обухівській трасі-там достатньо ресторанів? Також практично в кожному котеджному містечку, навіть
"посеред поля" є всередині свій і досить не поганий(але теж звісно без Мішлену).
Якщо ж грошей у людини обмаль і вона купує щось задешево, то про які ресторани може йти мова?
Доставки піцци я навіть не знаю де зараз нема. Хіба що в зовсім "ведмежих кутках"
2) Вимушений нагадати, що майже всі "культурні заходи", в сучасних умовах і для більшості людей, з успіхом замінює інтернет та великий екран з мультимедійною системою вдома або смартфон в дорозі. Наприклад в мене по вулиці(не дуже жвавій) в 2021 вже третій провайдер протяг оптику-при оплаті за рік наперед місячний платіж 134 грн за безліміт та фактичну швидкість 350-480. Для поціновувачів не є проблемою декілька разів на рік з'їздити наприклад к Київ чи деінде. Якщо захід в черговий раз не перенесуть чи відмінять. :evil:
3) Так, рівень медицини різний, але в будь якому випадку, якщо у вас щось серьйозне, гарних фахівців дуже мало і потрібно до них їхати якийсь час. Знову дозволю собі запитати: знайдете ви спеціалізованого хірурга достатньої кваліфікації на Лівобережній або Виноградарі? А добиратися звідти в центр майже теж саме, що й з умовної Бучі чи Козина. Та й швидка від умовного Добробуту коштує не таких вже захмарних грошей. Якщо ж говорити про "безкоштовність" державної медицини, то навіть в Киеві не бачу її впритул. Наприклад в минулому році батьки лікувалися від ковіду-все за власний рахунок, догляд начеб то мав бути безкоштовним, але якщо не давати грошей :oops: , за добу може ніхто навіть не підійти. Або ось днями був свідком як військовослужбовцю написали перелік, на купівлю медикаментів та приляддя для планової операції в військовому шпиталі, майже такий самий, як і цивільним, які лікуються там за оплату.
4)Оптимізм це добре, але чи бачите ви реальні ознаки швидкого закінчення "коронобесии"? Вже багато де мова йде про 4 дозу вакцини(а там можливо не забариться 5 і 6...), нові штамми з'являються регулярно. Цілком може статися, що горизонти коронокризи та володіння нерухомістю можуть стати десь поряд.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 11:57

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

В контексті закордону навіть в якомусь європейському невеликому пгт-обл. центрі може бути медицина та ресторани на порядок вище рівня ніж в Києві, наприклад "якийсь" Єйндховен зі своїми 210 тис. населення.
За ресторани з мішленівськими зірками - хіба в Україні такі є?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 12:41

оце розмах

Співзасновник WeWork придбав понад 4000 житлових квартир у США на $1 млрд: хоче заробляти на оренді
https://dou.ua/forums/topic/35978/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 12:51

  flyman написав:Співзасновник WeWork придбав понад 4000 житлових квартир у США на $1 млрд: хоче заробляти на оренді
https://dou.ua/forums/topic/35978/

Посмотреть на фамилию и понять, ничего не меняется в нашем мире. Новость относится к айти разве тем боком, что айти стала средой первоначального накопления капитала
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