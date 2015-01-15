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Frant написав:Не ганьбіться, п.Акурт! З 2015 року - "хрущовки" в Києві подорожчали в 1,5 рази. Зараз дві "хрущовки" біля метро за ціною = 1 бюджетний новобуд.
Як ситуація з депозитом в турецьких лірах - виграшно інвештували 10 000 доларів? На йогурт і оселедці - є ще фінанси?
Про анталійські ресторани - вам, схоже, нічого розказати форумчанам. Ви туди не ходите. Це вам не солярку красти з військової частини! Ваші уподобання - славетне кафе "У Зенека" та інші забігайлівки такого ж рівня.
Після фотографій чорної піци, викладених якось нашим турецьким "гурманом", та коментарями деяких адекватних форумчан, у нього бажання розповідати про свої поодинокі вилазки у турецькі "ресторани"( ригалівки насправді) відпало надовго.
Обслуговуючий персонал, не більше того. Ніколи не чув, щоб у мирний час хтось з обслуговуючого персоналу добився якихось значних успіхів.
Взагалі-то, наш ясновельможний пан повинен якісніше нас розважати, танцювати гопака, стрибати, розказувати гарні небилиці, гарцикувати, як цирковий кінь на манежі і т.п. А він тупо переповідає історію про вантажників, електрогідравлічні підйомники і турецькі меблі. Неначе читає нам курс диференц.рівнянь чи сопромату в залізничному ВУЗі. Тьфу, п.Акурт!
Я вже писав нещодавно, що у нашого інвештора "кризис жанра". Вже не хоче скакати, співати як раніше і фантазія кудись подівалась..? Одна й та сама пластинка про хрущик та кібуц. Кінець кар'єри артиста чи що?
drevlyanin написав: Забагато темних фарб. По фактах: -нормальних ресторанів і в Києві мабуть не багато, який наприклад найближчий до Лівобережної (там здається мешкаєте) має зірку Мішлен? Ну типу ми ж шукаємо дійсно гарні. Тай не всім вони потрібні, особливо регулярно. -кінотеатри, а навіщо? Молоді ще зрозуміло, але й серед тих, кому до 30, не знаю фанатів. У кожного першого в кишені свій, ну й вдома ТВ 50+ дюймів скоріше правило. -медицина, державна дно майже скрізь, а приватна приїде хоч куди, якщо гроші є. -культура, так самі ж написали, що ще до епідемії останній раз... І в мене теж саме, концерт віденського оркестру перенесли знову на рік Маю ще надію на 21 травня але... Плюси як і мінуси можна знайти будь де, залежить від точки зору конкретної людини.
1) Мова не про Мішлен, а щоб хоча б не потруїтися, було чисто і смачно. В пгт зазвичай вибір=0. Максимум, є кафе-ригалівка для алкашів. Банально, навіть піцу не замовиш, не те, щоб обирати, яку б кухню сьогодні скуштувати. 2) Ну, кінотеатри може не найпотрібніший пункт, але все ж "те, що у кишені" - це геть інша історія. Про всілякі сезони артхаузі і т.п навіть не кажу. До кінотеатрів також можна додати в принципі і всі культурні заклади. В пгт вони відсутні, як явище. 3) Навіть держмедицина в різних містах різна. Особливо наявність вузьких спеціалістів і обладнання. Навіть така банальна річ, як якесь УЗД, може стати проблемою. Приватні лікарні приїдуть тільки як виклик швидкої, і до того ж з просто дорого це перетвориться на "надзвичайно дорого". І довго. А для неургентних випадків - ніхто їхати до вас не буде, доведеться кататися самому, причому з будь-якого питання. 4) Ну, я все ж не розглядаю епідемію і карантини, як щось вічне. В будь якому разі, горизонт для купівлі нерухомості значно далі.
Ну от ви наче все логічно пишете, але для "сферичного покупця житла в пгт в вакуумі". Ми ж начебто про них а не пенсіонерів, які там живуть "з діда-праділа". Звідси: 1) Якщо людина звикла ходити по ресторанах, шо показує її як достатньо платоспроможну, ніщо не заважає їй купити житло в пгт чи невеликому місті де з цім нема проблем. Доводилось їздити по Обухівській трасі-там достатньо ресторанів? Також практично в кожному котеджному містечку, навіть "посеред поля" є всередині свій і досить не поганий(але теж звісно без Мішлену). Якщо ж грошей у людини обмаль і вона купує щось задешево, то про які ресторани може йти мова? Доставки піцци я навіть не знаю де зараз нема. Хіба що в зовсім "ведмежих кутках" 2) Вимушений нагадати, що майже всі "культурні заходи", в сучасних умовах і для більшості людей, з успіхом замінює інтернет та великий екран з мультимедійною системою вдома або смартфон в дорозі. Наприклад в мене по вулиці(не дуже жвавій) в 2021 вже третій провайдер протяг оптику-при оплаті за рік наперед місячний платіж 134 грн за безліміт та фактичну швидкість 350-480. Для поціновувачів не є проблемою декілька разів на рік з'їздити наприклад к Київ чи деінде. Якщо захід в черговий раз не перенесуть чи відмінять. 3) Так, рівень медицини різний, але в будь якому випадку, якщо у вас щось серьйозне, гарних фахівців дуже мало і потрібно до них їхати якийсь час. Знову дозволю собі запитати: знайдете ви спеціалізованого хірурга достатньої кваліфікації на Лівобережній або Виноградарі? А добиратися звідти в центр майже теж саме, що й з умовної Бучі чи Козина. Та й швидка від умовного Добробуту коштує не таких вже захмарних грошей. Якщо ж говорити про "безкоштовність" державної медицини, то навіть в Киеві не бачу її впритул. Наприклад в минулому році батьки лікувалися від ковіду-все за власний рахунок, догляд начеб то мав бути безкоштовним, але якщо не давати грошей , за добу може ніхто навіть не підійти. Або ось днями був свідком як військовослужбовцю написали перелік, на купівлю медикаментів та приляддя для планової операції в військовому шпиталі, майже такий самий, як і цивільним, які лікуються там за оплату. 4)Оптимізм це добре, але чи бачите ви реальні ознаки швидкого закінчення "коронобесии"? Вже багато де мова йде про 4 дозу вакцини(а там можливо не забариться 5 і 6...), нові штамми з'являються регулярно. Цілком може статися, що горизонти коронокризи та володіння нерухомістю можуть стати десь поряд.
В контексті закордону навіть в якомусь європейському невеликому пгт-обл. центрі може бути медицина та ресторани на порядок вище рівня ніж в Києві, наприклад "якийсь" Єйндховен зі своїми 210 тис. населення. За ресторани з мішленівськими зірками - хіба в Україні такі є?