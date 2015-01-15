Додано: П'ят 07 січ, 2022 11:33

Faceless написав: drevlyanin написав:

Забагато темних фарб.

По фактах:

-нормальних ресторанів і в Києві мабуть не багато, який наприклад найближчий до Лівобережної (там здається мешкаєте) має зірку Мішлен? Ну типу ми ж шукаємо дійсно гарні. Тай не всім вони потрібні, особливо регулярно.

-кінотеатри, а навіщо? Молоді ще зрозуміло, але й серед тих, кому до 30, не знаю фанатів. У кожного першого в кишені свій, ну й вдома ТВ 50+ дюймів скоріше правило.

-медицина, державна дно майже скрізь, а приватна приїде хоч куди, якщо гроші є.

-культура, так самі ж написали, що ще до епідемії останній раз... І в мене теж саме, концерт віденського оркестру перенесли знову на рік Маю ще надію на 21 травня але...

Плюси як і мінуси можна знайти будь де, залежить від точки зору конкретної людини. Забагато темних фарб.По фактах:-нормальних ресторанів і в Києві мабуть не багато, який наприклад найближчий до Лівобережної (там здається мешкаєте) має зірку Мішлен? Ну типу ми ж шукаємо дійсно гарні. Тай не всім вони потрібні, особливо регулярно.-кінотеатри, а навіщо? Молоді ще зрозуміло, але й серед тих, кому до 30, не знаю фанатів. У кожного першого в кишені свій, ну й вдома ТВ 50+ дюймів скоріше правило.-медицина, державна дно майже скрізь, а приватна приїде хоч куди, якщо гроші є.-культура, так самі ж написали, що ще до епідемії останній раз... І в мене теж саме, концерт віденського оркестру перенесли знову на рікМаю ще надію на 21 травня але...Плюси як і мінуси можна знайти будь де, залежить від точки зору конкретної людини.

1) Мова не про Мішлен, а щоб хоча б не потруїтися, було чисто і смачно. В пгт зазвичай вибір=0. Максимум, є кафе-ригалівка для алкашів. Банально, навіть піцу не замовиш, не те, щоб обирати, яку б кухню сьогодні скуштувати.

2) Ну, кінотеатри може не найпотрібніший пункт, але все ж "те, що у кишені" - це геть інша історія. Про всілякі сезони артхаузі і т.п навіть не кажу. До кінотеатрів також можна додати в принципі і всі культурні заклади. В пгт вони відсутні, як явище.

3) Навіть держмедицина в різних містах різна. Особливо наявність вузьких спеціалістів і обладнання. Навіть така банальна річ, як якесь УЗД, може стати проблемою. Приватні лікарні приїдуть тільки як виклик швидкої, і до того ж з просто дорого це перетвориться на "надзвичайно дорого". І довго. А для неургентних випадків - ніхто їхати до вас не буде, доведеться кататися самому, причому з будь-якого питання.

4) Ну, я все ж не розглядаю епідемію і карантини, як щось вічне. В будь якому разі, горизонт для купівлі нерухомості значно далі. 1) Мова не про Мішлен, а щоб хоча б не потруїтися, було чисто і смачно. В пгт зазвичай вибір=0. Максимум, є кафе-ригалівка для алкашів. Банально, навіть піцу не замовиш, не те, щоб обирати, яку б кухню сьогодні скуштувати.2) Ну, кінотеатри може не найпотрібніший пункт, але все ж "те, що у кишені" - це геть інша історія. Про всілякі сезони артхаузі і т.п навіть не кажу. До кінотеатрів також можна додати в принципі і всі культурні заклади. В пгт вони відсутні, як явище.3) Навіть держмедицина в різних містах різна. Особливо наявність вузьких спеціалістів і обладнання. Навіть така банальна річ, як якесь УЗД, може стати проблемою. Приватні лікарні приїдуть тільки як виклик швидкої, і до того ж з просто дорого це перетвориться на "надзвичайно дорого". І довго. А для неургентних випадків - ніхто їхати до вас не буде, доведеться кататися самому, причому з будь-якого питання.4) Ну, я все ж не розглядаю епідемію і карантини, як щось вічне. В будь якому разі, горизонт для купівлі нерухомості значно далі.

Ну от ви наче все логічно пишете, але для "сферичного покупця житла в пгт в вакуумі". Ми ж начебто про них а не пенсіонерів, які там живуть "з діда-праділа".Звідси:1) Якщо людина звикла ходити по ресторанах, шо показує її як достатньо платоспроможну, ніщо не заважає їй купити житло в пгт чи невеликому місті де з цім нема проблем. Доводилось їздити по Обухівській трасі-там достатньо ресторанів? Також практично в кожному котеджному містечку, навіть"посеред поля" є всередині свій і досить не поганий(але теж звісно без Мішлену).Якщо ж грошей у людини обмаль і вона купує щось задешево, то про які ресторани може йти мова?Доставки піцци я навіть не знаю де зараз нема. Хіба що в зовсім "ведмежих кутках"2) Вимушений нагадати, що майже всі "культурні заходи", в сучасних умовах і для більшості людей, з успіхом замінює інтернет та великий екран з мультимедійною системою вдома або смартфон в дорозі. Наприклад в мене по вулиці(не дуже жвавій) в 2021 вже третій провайдер протяг оптику-при оплаті за рік наперед місячний платіж 134 грн за безліміт та фактичну швидкість 350-480. Для поціновувачів не є проблемою декілька разів на рік з'їздити наприклад к Київ чи деінде. Якщо захід в черговий раз не перенесуть чи відмінять.3) Так, рівень медицини різний, але в будь якому випадку, якщо у вас щось серьйозне, гарних фахівців дуже мало і потрібно до них їхати якийсь час. Знову дозволю собі запитати: знайдете ви спеціалізованого хірурга достатньої кваліфікації на Лівобережній або Виноградарі? А добиратися звідти в центр майже теж саме, що й з умовної Бучі чи Козина. Та й швидка від умовного Добробуту коштує не таких вже захмарних грошей. Якщо ж говорити про "безкоштовність" державної медицини, то навіть в Киеві не бачу її впритул. Наприклад в минулому році батьки лікувалися від ковіду-все за власний рахунок, догляд начеб то мав бути безкоштовним, але якщо не давати грошей, за добу може ніхто навіть не підійти. Або ось днями був свідком як військовослужбовцю написали перелік, на купівлю медикаментів та приляддя для планової операції в військовому шпиталі, майже такий самий, як і цивільним, які лікуються там за оплату.4)Оптимізм це добре, але чи бачите ви реальні ознаки швидкого закінчення "коронобесии"? Вже багато де мова йде про 4 дозу вакцини(а там можливо не забариться 5 і 6...), нові штамми з'являються регулярно. Цілком може статися, що горизонти коронокризи та володіння нерухомістю можуть стати десь поряд.